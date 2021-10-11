Зверталися навіть до екстрасенсів: на Чернігівщині селяни ловлять нічного палія сараїв

За три тижні невідомий спалив з десяток хлівів та 20 тонн сіна.

Вони втратили спокій і сон. Дві сотні жителів Нічогівки, на Чернігівщині, тримає в страху невідомий палій. За три тижні спалено з десяток хлівів та 20 тонн сіна. Горить лише на одній сільській вулиці – Шевченка. Спільні патрулювання селян та поліції поки що – без результативні.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Це дотліває сто тисяч гривень. Саме в таку суму оцінили спалені піроманом майже 20 тонн сіна. На нього працювала родина все літо, щоб було чим годувати чотирьох корів. Страх настільки паралізував господарів обійстя, що вони навіть бояться говорити на камеру. Саме після цієї пожежі в Нічогівці постійно патрулюють поліцейські.

Місцеві пригадують, перша пожежа трапилася ще у лютому. Загорілося сіно, але тоді вогонь швидко загасили і люди подумали, що виною став недопалок. Але через півроку на цій вулиці стало горіти так регулярно, що запах гарі постійно висить у повітрі. Три тижні тому запалав хлів. Він згорів дотла. І відтоді в Нічогівці горіло що три дні, минулого тижня – ледь не щодня.

Новини України: у Чернігівській області невідомий спалив з десяток хлівів та 20 тонн сіна

"За що страждаємо, я не знаю, що ми кому що винні, хіба це так можна, скоро залишимося без нічого. Вже з хати увечері боїмося виходити, біда та й годі", – говорить місцева жителька.

Цій жінці навіть довелося спиляти дерева у власному саду на дрова. Усі її запаси на прийдешню зиму згоріли днями, по суті, ще засвітла. Запалало, тільки но жінка, попоравшись, зайшла в хату. Її сусід – дядько Михайло на місце спаленого дровника склав обгорілі поліна. Це те, що вдалося врятувати від вогню.

У страху все село тримає просто якась людина – невидимка. На освітленій і до пожеж вулиці тепер лампочка на кожному стовпі. Поліція з добровольцями вже третю добу тримає село в оточенні, але палає і далі.

У поліції кажуть, що на причетність до підпалів перевіряють місцевого жителя. Поки що збирають докази. Тим часом люди в дворах запасаються водою, а спати лягають одягнутими.

"Підпали починається з сьомої години, коли ще сіріє. Не знаю, підозрювати нікого не можемо, самі розумієте, що не спійманий - не вор, але така ситуація склалася. Зараз багато поліцейських забезпечують охорону села. Не спимо всі, контролюють по черзі, ввечері, зранку всі не сплять, ми забули, що таке спокійна ніч", - говорить староста села Марина Толчакова.

Додають селяни, сценарій і час підпалів – фактично ідентичний. Та й горить так, що в рятувальників сумнівів немає. У кожному протоколі пишуть – імовірний підпал.

Селяни безрезультатно зверталися до екстрасенсів. Кінолог зі службовим собакою теж не вийшов на слід палія. Тепер у них надія на високі технології.

"Ми одного хочемо, щоб нам чимось допомогли", – бідкаються місцеві жителі.

Люди вже в такому відчаї, що нікому не довіряють, а в підпалах навіть підозрюють одне одного. Нічогівці бояться, що палій, відчувши смак безкарності, після хлівів почне палити хати разом із людьми.

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