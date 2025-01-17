Звідки більшість деталей у російській військовій техніці: шокувальна відповідь

Росіяни у своїй техніці використовують іноземні деталі. Що про це кажуть на Заході?

90% мікроелектроніки, яка міститься у ракетах країни-терористки, досі зроблено на Заході. І хоча її експорт заборонений санкціями – Росія продовжує отримувати деталі, без яких до України не долетіла б жодна ракета чи "Шахед".

Як зупинити ці поставки, європейські міністри закордонних справ радилися в Гаазі. Українська сторона привезла з собою докази торгівлі, яка вбиває – у сюжеті кореспондентки ТСН Олександри Мітіної.

Оптика, навігація, керування – всі ці мікросхеми, вироблені на Заході і знайдені на місцях російських ударів по Україні. Докази українська сторона розклала одразу на вході на присвячену санкціям проти росії конференцію у Гаазі. Цей чіп – ірландського виробництва. Завдяки цьому дрони прилітають по наших містах.

Вікторія каже, всі, хто підходить до столів, ставлять одне питання.

Деталі у російські техніці

"Чи це правда справжні частини техніки, яку здобули на полі бою. І відповідь так. Це гостей на цій конференції дуже сильно дивує", – каже Вікторія Вишнівська старша дослідниця НАКО.

Сотні дрібних деталей із 15 видів високоточної російської зброї – без цих мікросхем обстріли українських міст були б неможливими.

"90% мікроелектроніки вироблено західним світом – Америка, Британія, Японія, Тайвань. Росія це все продовжує отримувати сьогодні. Значить це "ахілесова пʼята" російської оборонної промисловості", – каже виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії Олена Трегуб.

Санкції зупинили прямий експорт мікроелектроніки до Росії. Однак відслідкувати дрібні поставки через посередників – важче.

"Хтось із російських друзів, або родичів самого нідерландського бізнесмена говорить йому – великі компанії припинили експорт. Але тепер ти можеш працювати з нами, ми дамо тобі багато грошей, ми допоможемо. Це теж те, що я помітила, що російські компанії завжди допомагають. У них є компанія тут і в Киргизстані, Таджикистані, і так далі – і так починається бізнес в обхід санкцій", – каже Хілєйн Офєр Де Лінден, нідерландська юристка.

Серед розкладених на столах мікросхем є навіть одна місцевого виробництва – з логотипом нідерландської фірми. Це – серце і мозок російського дрону-камікадзе "Ланцет".

Міністр закордонних справ Нідерландів роздивляється європейські деталі російських ракет разом із колегами з Фінляндії та Латвії.

"Нам потрібно збільшувати санкційні обмеження. Саме над цим ми будемо працювати тут з представниками європейських країн, а також США і Канадою", – каже Каспар Велдкамп, міністр закордонних справ Нідерландів.

Більшість зустрічей на конференції відбувається за зачиненими дверима. Українська делегація сподівається, що країни домовляться про додатковий контроль – аби навіть дрібні поставки мікрочіпів не доходили до краіни-терористки.

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