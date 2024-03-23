Звідки НАТО очікує удару РФ – голова військового комітету Альянсу розповів

Північноатлантичний альянс готується до потенційного прямого зіткнення з Росією. Голова військового комітету НАТО адмірал Роберт Бауер каже, що Альянс зараз чимдалі краще розуміє – мир не дається задарма.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю кореспондентці ТСН Яні Слєсарчук.

"Відтак ми мусимо більше інвестувати в наші Збройні сили. Внаслідок російських дій в Грузії 2008 року, в Криму, Луганській та Донецькій областях 2014 року, а потім повномасштабного вторгнення 2022-го – ми більше не розглядаємо Росію як партнера. Тепер Росія для нас – загроза. Це результат її власних дій", - зазначив адмірал.

Роберт Бауер наголосив, що НАТО тепер готується відбивати дві загрози: від Росії і терористичних угруповань.

"Але я не стану робити припущень, де саме можуть статися ці напади, бо ми в Альянсі розуміємо дедалі краще: справа не тільки в нашому Східному фланзі, який географічно наближений до Росії. Російські збройні сили де факто – навколо нас. Вони на далекій півночі в Арктиці, вони в Атлантичному океані – себто на заході від нас, вони на півдні, в Африці, вони в Середземномор’ї, вони в Чорному морі, і так – вони на сході. Але ще – вони в космосі. А також існує кіберзагроза. Тому для нас максимально важливо бути пильними, дивитися на 360 градусів, скрізь: на суші, на морі, в повітрі, в космосі і в Інтернеті", - зазначив голова військового комітету НАТО.

Він додав, що робота НАТО – готуватися до конфлікту.

"Але найважливіше – якщо ми покажемо, що ми сильніші і здатні захистити себе – наші суперники подумають двічі чи тричі перед тим, як нападати. Стримування – все ще мета нашої гри. Ми не хочемо війни, але звісно ж, якщо дійде до війни – треба бути готовим перемагати", - резюмував Бауер.

Нагадаємо, голова військового комітету НАТО висловився про членство України.

У НАТО також відповіли, чи будуть війська Альянсу в Україні.

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