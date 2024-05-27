"Звідти мало хто вибрався": працівник харківського "Епіцентру" розповів про пекло після удару Росії по гіпермаркету

У Харкові сьогодні День жалоби за загиблими під час атаки будівельного супермаркету. За даними поліції, відомо про 18 загиблих, 45 поранених. Ще четверо людей вважаються зниклими безвісти. Але ці цифри не остаточні, бо пошукова операція ще не завершена. На місці досі тривають пошукові роботи.

Про це йдеться у матеріалі Вікторії Стрельцової.

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Всередині будівельного супермаркету все вигоріле. Всередині важко дихати через стійкий запах гару, в повітрі літає попіл. Ці металеві конструкції - це згорілі полички з товарами, поміж рядами рятувальники третій день просіюють залишки аби відшукати рештки загиблих.

"Я відбираю залишки. Тут так на перший погляд, не видно чи тут щось є. І приходиться кожну лопату просіювати і продивлятися. З речей бейджик знайшли. Там на ньому нічого не видно. Але він на шнурку. Можливо був прикріплений на шиї", - каже провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуація Лозівського районного управління ГУ ДСНС у Харківській області Олексій.

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Рятувальники працюють в надважких умовах. Темп роботи кажуть міг бути швидшим, якби не постійна загроза обстрілів. Лише від ранку працівники ДСНС через тривогу двічі вимушені були переривати роботи і ховатися в укриття. Але тільки но є мить, коли на місто нічого з неба не летить - одразу ж повертаються до роботи.

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Експерти намагаються ідентифікувати загиблих

Цієї ночі на місці удару знайшли ще одного загиблого - він був у відділі продажу світильників. Кількість жертв постійно зростає. Крім того є і безвісти зниклі. Родичі цих людей здали ДНК-зразки, аби прискорити ідентифікацію. Серед тих кого вже криміналісти ідентифікували - мати та її 12-річна донька. Мобільна криміналістична лабораторія працює на місці вже 3 день поспіль.

"Був такий випадок. Близьких родичів у жінки не було, але дальні родичі точно знали що вона пішла в "Епіцентр" за продовольчими товарами. Вона загинула. Тому вони надали для ДНК-аналізу зубну щітку та особисті речі", - каже спеціаліст-криміналіст ГУ Нацполіції Харківської області Максим Шендерик.

Двома авіаційними боєприпасами росіяни вдарили по гіпермаркету у суботу. Зайнялась пожежа на понад 10 тисячах квадратних метрів. Дим було видно здалеку. З камер відеоспостереження вдалось з’ясувати, в епіцентрі удару у гіпермаркеті було щонайменше двадцятеро людей.

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Валерій - один зі співробітників. Йому дивом вдалось врятуватися.

"Я у їдальні був. Я вивів дівчину. Там з нею була ще одна дівчина. Я побіг за Русланом і з роздягальні уже мало хто вийшов. Я вибрався", - каже він

Загалом 45 людей дістали поранення. 21 з них і досі в лікарні. Двоє поранених у тяжкому стані. У Харкові в памʼять за загиблими сьогодні оголосили День жалоби. До місця трагедії люди зі всього міста везуть квіти.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ще 7 людей – зниклі безвісти! Пошукова операція в "Епіцентрі" у Харкові триває три доби!

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