Звикли до обстрілів: як у місті, яке знищує Росія, виживають 14 коней (фото, відео)

Раніше кінна ферма була прибуткова, проте через війну почались проблеми.

На Дніпропетровщині 14 коней живуть на фермі в Нікополі, який щоденно обстрілюють російські окупанти. До вибухів, від яких спочатку тварини розбігалися, додалися проблеми з кормом. Раніше коні катали відвідувачів та тренували спортсменів. А коли прибутки зникли - ледь виживають.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Коли російські терористи почали обстрілювати Нікополь - коні страшенно боялись і розбігались світ за очі. Через стрес відмовлялись навіть від води. Нещодавно ворожий снаряд прилетів зовсім поруч зі стайнею.

"Ніхто не постраждав, але вони і налякались, і втекли по полю бігали збирали їх", - каже власниця коней Тетяна.

Тетяна додає, що з часом тварини звикли до обстрілів.

Коні у Нікополі

Раніше сюди приїжджали цілими родинами. Хтось тренуватись, а хтось - помилуватись, як скачуть буйногриві. Тетяна тренувала спортсменів з конкуру, це давало непоганий прибуток. Фактично тварини цілком себе забезпечували. Але вже два роки, як сюди майже ніхто не навідується.

"Коли почалась війна, дуже тяжко стало, дуже важко, людей нема, заробітку нема, утримувати їх дуже важко стало", - каже власниця тварин Тетяна Лобода.

Тільки сіно для 14 коней взимку коштує щонайменше тисячу гривень на добу. Власниця ледь покриває рахунки. Однак коли зателефонував знайомий і сказав, що неподалік на м'ясо хочуть здати молоду кобилу, жінка кинулась її рятувати. Так красуня Емма і опинилась тут.

Коні у Нікополі

Попри війну Тетяна активно готується до змагань. Її помічник Малиш, якого теж колись врятувала, має десятки нагород.

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Нагадаємо, на Харківщині фермер втік до РФ, кинувши майже 30 тварин напризволяще.

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