Звільнена через фото в купальнику: вихователька з Рівненщини розповіла про цькування завідувачки дитсадка

Жінка пояснила, чому для неї важливо було відстояти свої права, і розповіла, чого вона побоювалася.

Вихователька з Рівненщини Віта Черешньовська, яку декілька років тому звільнили з дитсадка через "аморальне фото", на якому вона у купальнику цілується з чоловіком, розповіла про те, як опубліковане фото в соцмережі змінило її життя та чому для неї було важливо довести в суді абсурдність звільнення. Нагадаємо, днями суд вирішив, що ця жінка була звільнена незаконно.

Подробиці вона повідомила в коментарі для ТСН.ua.

"В мене зараз всі запитують, чи хочу я поновлюватись на посаді. Коли мене звільнили, я знала точно, що не буду туди повертатись. Станом на зараз завідувачка дитсадка звільнена, тому що відбулась ліквідація закладу. В зв'язку з ліквідацією закладу вважаюсь звільненою і я. Але суд постановив, що звільнення за аморальну поведінку вважати неправильним", - повідомила нам Черешньовська.

За її словами, суд постановив також виплатити на користь позивачки, тобто Черешньовської, моральну шкоду і заробітну плату, яку позивачка не отримала через вимушені прогули. Загалом йдеться про суму понад 100 тисяч грн.

На запитання про те, яким був найскладніший день за всі ці 6 років судової тяганини, Віта Черешньовська відповіла нам так: "Найскладнішим було друге звільнення".

Вона зауважила, що після скандалу суд поновив її на посаді виховательки, але завідувачка її поновила і одразу ж звільнила.

Крім того, Черешньовська каже, що історія звільнення через фото в купальнику абсурдна тим, що світлина була опублікована в соцмережі за рік до звільнення.

"Вона [завідувачка] просто шукала привід, причину. Мені вона сказала, що я виставила аморальне фото та що я не маю на це права. Так ганебно вирішила мене звільнити. Можливо, не сподівалась, що я піду до суду та буду боротись. Я сама собі доказала, що можу відстояти свої права. Тепер своїм дітям я можу сказати, що скоєне – це навмисна образа з боку завідувачки", - каже Черешньовська.

Резюмуючи, жінка додала, що загалом цей випадок на всі 100% змінив її життя.

"Спочатку я побоювалась кудись йти на роботу, в мене був страх, побоювалась цькування. Але все вийшло навпаки – в мене з'явилась колосальна підтримка", - додала жінка.

Нагадаємо, вихователька дитсадка у селі Бугаївка Рівненської області Віта Черешньовська, яку звільнили через "аморальне фото", на якому вона у купальнику цілується з чоловіком вдруге виграла суд.

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