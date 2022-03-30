Звільнені від окупантів громади відновлюють життєдіяльність: яка ситуація у Сумах та області 30 березня

Звільнені від окупантів громади відновлюють життєдіяльність: яка ситуація у Сумах та області 30 березня

В області та обласному центрі за минулу добу та ніч було декілька повітряних тривог.

У місті Суми лунали вибухи, але ніч попри повітряні тривоги минула спокійно. Водночас у звільнених від окупантів громадах, зокрема у Тростянецькій, продовжується робота по відновленню життєдіяльності.

ТСН.ua зібрав останню інформацію про ситуацію у Сумах та області за минулу добу, 29 березня.

Ситуація у місті Суми

Як повідомив міській голова Сум Олександр Лисенко, у місті були вибухи, але жодних подробиць він не назвав.

"Я думаю, що усі чули вчора (ред. - 28 березня), які були вибухи. Я не буду про це казати. Думаю, той, хто залишився у місті, чули, що було. Це було вдень", - сказав Лисенко та закликав не нехтувати повітряними тривогами.

Водночас ніч проти 30 березня у місті минула спокійно. У Сумах, яке постраждало від ворожих обстрілів, продовжують відновлювати роботу АЗС, магазини та комунальний транспорт.

Від вівторка, 29 березня, відновлена робота тролейбусних маршрутів № 4 і № 8. Від 30 березня КП "Електроавтотранс" відновлює роботу тролейбусного маршруту № 7 та автобусного № 59А.

Ситуація в області

Голова ОВЦА Дмитро Живицький повідомив, що станом на 29 березня російські війська ще залишаються лише на території Конотопської громади. За його словами, окрім Конотопської громади, на території області є гарячі точки у Буринській громаді, де зафіксована велика кількість ворожої техніки, озброєння, авіація, артилерія та навіть встановлені російськими окупантами блокпости.

Водночас Лебединщина, Охтирщина, Сумській район, Тростянецька, Краснопільська та Боромлянська громади наразі звільнені від окупантів та намагаються якнайшвидше відновити життя. Так, у Тростянці, де 8 днів тривали бої, наразі активно триває робота по видачі гуманітарної допомоги. 29 березня у місті було роздано 20 тонн продуктів харчування, засобів гігієни, дитячого харчування тощо.

Також в м. Тростянець працюють кінологічні та піротехнічні підрозділи ДСНС, які проводять пошукові роботи, здійснюють заходи по розмінування міста, а також вилучають вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 35-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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