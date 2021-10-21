Звільнений нацгвардієць Марків уперше став батьком: з'явилося фото малюка

У Віталія і Діани народився син.

Нацгвардієць Віталій Марків, якого торік повністю суд визнав непричетним до вбивства італійського журналіста на Донбасі і українець повернувся додому, уперше став батьком. У Марківа 20 жовтня народився син.

Щасливою звісткою поділилася дружина нацгвардійця Віталія Марківа Діана у Facebook.

Нацгвардієць Марків розповів про бажання і плани після звільнення з італійської в'язниці

Син нацгвардійця з'явився на світ у середу, 20 жовтня, о 12:53. Відомо, що вага малюка - 4260 кг, зріст - 56 см.

Діана Марків

До слова, публікація Діани Марків доступна лише для її друзів у Facebook.

Нагадаємо, що українця звинувачували у вбивстві італійського фотографа Андреа Роккеллі у 2014 році на Донбасі. Віталій Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року. Його засудили до 24 років позбавлення волі в Італії.

У листопаді 2020 року Марківа повністю виправдали і він повернувся до України.

Віталій Марків: як пережив 3 роки ув`язнення в італійській колонії

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання