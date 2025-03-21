Звільнений з полону захисник "Азовсталі" розповів, що йому допомогло вижити у російських тюрмах

Український захисник 1034 дні пробув у російському полоні. Він розповів, що йому допомогло вижити.

Ще 197 українців цього тижня повернулись додому з російського полону. Обмін був за формулою 175 на 175. Також Росія передала Україні ще 22 важкохворих бійців.

Серед тих, хто повернувся - захисники з усіх напрямків фронту. Зокрема, з Маріуполя та "Азовсталі". За даними координаційного штабу - повернути вдалось і тих, хто брав участь у боях на Курщині.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Мар'яни Бухан.

32-річний Олександр Веренготов на псевдо "Малік" виходив із "Азовсталі" у так званий "почесний полон" на 3-4 місяці. Але замість цього - в російських тюрмах пробув майже три роки. Він пережив теракт у "бараці-200" в Оленівській в'язниці.

Після повернення військовий зателефонував дружині, щоб повідомити радісну новину. Софія Веренготова з дітьми в момент обміну - в Польщі. Туди вони переїхали з Запоріжжя на початку повномасштабної війни. Тоді Олександр вже боронив Маріуполь. Далі були бої за "Азовсталь" і вихід в так званий "почесний полон". І "барак-200" в Оленівці, "Малік" був в ньому в момент російського теракту, зазнав поранень.

Олександр Веренготов після звільнення з полону

"Отримав поранення, видалили мені селезінку, вижив, складно дуже було, але нічого, дякувати Богу я живий", - каже Олександр Веренготов.

Після обміну дружина та діти приїхали з Польщі, щоб зустрітись з Олександром. Сашко зізнається, після полону йому поки важко ходити і навіть складати думки в слова. Чотирирічний Ерік тата знає лише за світлинами і відео з мирного життя, востаннє Сашко сина бачив, коли малому не було і півроку. Шестирічна Марійка батька добре пам'ятає і нині не відходить від нього. А Софія згадує - всі три роки очікування та чи не щоденні сльози. Каже, трималась завдяки дітям, роботі і обіцянкам чоловіка, які він давав ще на "Азовсталі".

"Він сказав, я повернусь, щоб не було, я повернусь, чекай мене, скоро ми побачимось, і ці слова тримали мене весь цей час", - каже Софія.

Олександр Веренготов з дружиною

Саме ця клятва, каже Малік, тримала і його в полоні всі 1034 дні. Нині, за два дні після обміну, і за кілька годин разом вони нічого не планують, кажуть треба просто набутись разом.

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