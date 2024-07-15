Звільнений з російського полону Наріман Джелял розповів, "кривосуддя" у Росії

Заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла в окупованому Криму в 2021 році посадили за ґрати. Фактично за те, що у Києві був на саміті зі світовими лідерами. Але обставили російські слідчі так, ніби Наріман - диверсан

Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан поспілкувалась з колишнім політв'язнем Кремля.

Заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла разом з ще дев'ятьма цивільними бранцями звільнили з російської в'язниці наприкінці червня. Цю спецоперацію українські спецслужби готували довго. І зустрічали в столиці вже колишніх полонених - урочисто.

За кілька днів потому з окупованого Криму в українську столицю привезли і родину Нарімана Джеляла - дружину, трьох доньок і сина.

Дружина Нарімана Левіза зізнається, попри розлуку з чоловіком і довгоочікувану зустріч - їй ніяково.

"Радіти відкрито не дозволяє якісь внутрішній свій стан, тому що розумію, що всі там очікують також своїх батьків, синів. І я дуже сподіваюсь, що їх будуть зустрічати так само", - каже Левіза Джелялова.

Левіза Джелялова.

А Наріман не відпускає з рук найменшу доньку - таку схожу на нього Ніаль. Його ув'язнили, коли дитині не було і року.

Нині ж, розповідає Джелял, родина звикає до київських реалій. До вибухів жінка звикла, а от до відключення світла тільки призвичаюється.

Нарімана Джеляла росіяни ув'язнили в вересні 2021-го, одразу після саміту Кримської платформи. Він повернувся тоді з Києва, а його звинуватили в підриві газогону на окупованому півострові. Факт того, що в момент підриву Джелял перебував на материку, окупаційну владу не засмутив. Вони знайшли його нібито спільників - теж кримських татар, з яких вибили покази. А ще додали до слідства таємних свідків, яких ніхто ніколи не бачив, але які звинуватили трьох чоловіків в диверсії.

Наріман отримав 17 років тюрми. Останні три - його перевозили з одного кримського СІЗО в інше, а потім у в'язницю Красноярського краю. Як йшли переговори і на кого обміняли, каже, що не знає. В один день до нього просто зайшли в камеру і сказали збирати речі. У те, що опиниться на волі, не вірив поки не побачив українських військових на кордоні.

Наріман Джелял

"Якісь спокій, якесь тихе, не ейфоричне, а звичайне щастя, що я таки на волі, серед своїх, що мене вже ніхто не забере від своїх, ось тоді я усвідомив остаточно", - каже він.

Від 17 років в’язниці врятував обмін!

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