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Звільнення села на Луганщині та бої на території РФ: що відбувається на фронті
Українські військові звільнили село Надія на Луганщині. Чому це важливо для лінії фронту?
Сил оборони України за минулу добу зупинили там 27 російських атак. Ворог засипає наші позиції артилерійським та авіаційним вогнем, скинуто 4 десятки авіаційних бомб. Росіяни прагнуть відтягнути наші сили в бік Сумщини та Харківщини. Українські прикордонники вже тривалий час фіксують намагання російських диверсантів просунутися в цей бік. Втім успіху не мають.
На Харківщині, у районі Вовчанська відбито 7 ворожих атак. І вже закріплено позиції в селі Надія, що на межі Луганської та Харківської областей, її нещодавно відбила Третя штурмова.
Військкор «ТСН-Тижня» Андрій Цаплієнко по спілкувався бійцями, і знає що повернення Надії означає для фронту.
Що означає втрата села Надія для росіян
Приблизно за тридцять годин українські сили вибили російського ворога з невеличкого села на Луганщині, яке росіяни окупували на початку лютого. Вони сподівались звідти просунутись далі на Харківщину в бік Ізюма. Але все навпаки.
Надія стала першим серйозним успіхом Третьої штурмової бригади після того, як підрозділ переформатовано в Третій Армійський корпус.
«Населений пункт невеликий, але кілька факторів надає йому особливу цінність. По-перше, два лісових масиви та чотири лісосмуги. Які також були відбиті в ворога, там змогли закріпитись наші сили. І відповідно це бетонна дорога, яка веде з населеного пункту Райгородка до населеного пункту Копанки. А отже можливість взяти цю дорогу під нормальний вогневий контроль», — каже Володимир Фокін, командир штурмового батальйону 3-ої ОШБР.
Втрата Надії для росіян — це не тільки дві роти російських солдатів, які за тридцять годин штурму перемолола Третя штурмова, а й неможливість створити плацдарм для наступу на Ізюм.
Ситуація на Харківщині
Кожен виїзд на Харківщині на лінію фронту схожий на лотерею з дуже високими ставками. Дрони полюють за українським транспортом, і скрізь сліди їхніх атак змушують сильніше натиснути педаль газу. Водій 92-ої бригади стверджує: засоби РЕБ працюють, але більше для самозаспокоєння, — агресор все більше запускає дрони на оптоволокні.
На півночі Харківщини російська армія все ще утримує дві буферні зони — в селі Глибока і в районі Вовчанська. На сході в районі Куп’янська ворог намагається створити ще два плацдарми на правому березі річки Оскол І сподівається знекровити українську оборону.
«Плацдарм, чим він ширший, тим більше в нього перспектив навести переправу і застосувати техніку. Зараз там тільки малі групи. Якщо це буде переправа, то вона буде знищена. Але якщо їх декілька, то буде складно їх ловити і ловити їхні маневри», — каже Віталій Нащубський, командир 92-ої ОШБР.
Бої на території РФ
Українці намагаються нав’язати противнику ту ж саму тактику. Таємнича операція на Білгородщині створює буферну зону вже на території Росії. Але й на території Курщини все ще залишаються українські військові.
«Конкретики їхньої задачі я не буду розповсюджувати, але вони виконують певні функції там», — каже Віталій Нащубський, командир 92-ої ОШБР.
Після того, як більша частина українського угруповання відійшла з Курщини, зрозуміло, як далі будуть діяти росіяни.
«Вони прогнозовано спробують розширити свої плацдарми на Харківщині. „Вісімдесят другий“ міномет не найбільший калібр, який є в 92-ій бригаді, але саме від цих хлопців залежить, чи вдасться не підпустити російських штурмовиків впритул до українських позицій на дистанцію стрілецького бою», — каже Андрій Цаплієнко.
Спроби росіян просунутись ближче до Харкова закінчуються повним знищенням їхніх штурмових груп.
Але й в українців поки що не виходить ліквідувати так звану «буферну зону», яку росіянам вдалось захопити на північ від села Липці.
20-річний «Бен» розповідає, що вже 2 роки воює проти окупантів: «Чого вони сюди приперлися? І я після школи підписав контракт і пішов на мінометника».
Що відомо про молодих контрактників, які воюють в армії
«Бен», як і всі молоді добровольці, має отримати мільйон гривень. Нарівні з хлопцями, які щойно пішли до війська, долучившись до проекту «Контракт 18-24». Таких в 92-ій бригаді майже півсотні.
Вже другий тиждень поспіль вони проходять підготовку на сході України.
«Лунтік», доброволець проекту «18-24», військовослужбовець 92-ої ОШБР: «Підписання контрактів від 2 до 5 днів — тобі платять двісті тисяч. Проходиш БЗВП — тобі доплачують ще триста тисяч. І п’ятсот тисяч після шістьох виходів. А шість виходів можуть зайняти ще й трошки довше».
Але гроші не головна причина.
«Це додаткова мотивація. Тобто, я й раніше планував йти. Як виповнилось вісімнадцять, і я думаю, якщо доля показує, то чому б не піти?», — каже доброволець «Хан».
В цього хлопця брат-десантник загинув під Кліщіївкою. Багатьма тут рухає саме помста.
Попереду два місяці інтенсивних тренувань — і лише потім перші бойові завдання. Акцент — на тактичну медицину. Інструктор вважає, що вісімнадцятирічних треба було готувати від самого початку війни.
Росія дронами атакує Харків
Росія намагається підірвати волю людей до перемоги і ці знання знадобляться і в тилу. Хоча як назвати тилом прифронтовий Харків. За тиждень дві концентровані атаки «Шахедів». Тактика атак змінилась. Тепер «Шахеди» не летять один за одним з інтервалом у кілька хвилин, а збираються в цілі ескадрильї на висоті кількох тисяч метрів, а потім усі разом атакують ціль. Такі мобільні групи зустрічають «Шахеди» вже на лінії фронту.
Але при тактиці масованих ударів навіть ешелонова протиповітряна оборона зараз може не дістати всі дрони.
Один з тих, хто полює за дронами на підльоті до Харкова — боєць ППО «Хартії» з позивним «Іркут» — росіянин з Сибіру. Добровільно пішов воювати за Україну. Вивчив українську. Отримав паспорт з тризубом. Пройшов Бахмут та Соледарську м’ясорубку. Вважає, що змінити щось в росії може лише одне є його однодумці, але допоки путін в Кремлі, вони нічого не змінять, і «Шахеди» летітимуть на Харків.
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