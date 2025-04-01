Звільнення села на Луганщині та бої на території РФ: що відбувається на фронті

Українські воїни звільнили село Надія / © ТСН.ua

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Сил оборони України за минулу добу зупинили там 27 російських атак. Ворог засипає наші позиції артилерійським та авіаційним вогнем, скинуто 4 десятки авіаційних бомб. Росіяни прагнуть відтягнути наші сили в бік Сумщини та Харківщини. Українські прикордонники вже тривалий час фіксують намагання російських диверсантів просунутися в цей бік. Втім успіху не мають.

На Харківщині, у районі Вовчанська відбито 7 ворожих атак. І вже закріплено позиції в селі Надія, що на межі Луганської та Харківської областей, її нещодавно відбила Третя штурмова.

Військкор «ТСН-Тижня» Андрій Цаплієнко по спілкувався бійцями, і знає що повернення Надії означає для фронту.

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Що означає втрата села Надія для росіян

Приблизно за тридцять годин українські сили вибили російського ворога з невеличкого села на Луганщині, яке росіяни окупували на початку лютого. Вони сподівались звідти просунутись далі на Харківщину в бік Ізюма. Але все навпаки.

Надія стала першим серйозним успіхом Третьої штурмової бригади після того, як підрозділ переформатовано в Третій Армійський корпус.

«Населений пункт невеликий, але кілька факторів надає йому особливу цінність. По-перше, два лісових масиви та чотири лісосмуги. Які також були відбиті в ворога, там змогли закріпитись наші сили. І відповідно це бетонна дорога, яка веде з населеного пункту Райгородка до населеного пункту Копанки. А отже можливість взяти цю дорогу під нормальний вогневий контроль», — каже Володимир Фокін, командир штурмового батальйону 3-ої ОШБР.

Втрата Надії для росіян — це не тільки дві роти російських солдатів, які за тридцять годин штурму перемолола Третя штурмова, а й неможливість створити плацдарм для наступу на Ізюм.

Третя штурмова звільнила село Надія / © ТСН

Ситуація на Харківщині

Кожен виїзд на Харківщині на лінію фронту схожий на лотерею з дуже високими ставками. Дрони полюють за українським транспортом, і скрізь сліди їхніх атак змушують сильніше натиснути педаль газу. Водій 92-ої бригади стверджує: засоби РЕБ працюють, але більше для самозаспокоєння, — агресор все більше запускає дрони на оптоволокні.

На півночі Харківщини російська армія все ще утримує дві буферні зони — в селі Глибока і в районі Вовчанська. На сході в районі Куп’янська ворог намагається створити ще два плацдарми на правому березі річки Оскол І сподівається знекровити українську оборону.

«Плацдарм, чим він ширший, тим більше в нього перспектив навести переправу і застосувати техніку. Зараз там тільки малі групи. Якщо це буде переправа, то вона буде знищена. Але якщо їх декілька, то буде складно їх ловити і ловити їхні маневри», — каже Віталій Нащубський, командир 92-ої ОШБР.

Ситуація на Харківщині / © ТСН

Бої на території РФ

Українці намагаються нав’язати противнику ту ж саму тактику. Таємнича операція на Білгородщині створює буферну зону вже на території Росії. Але й на території Курщини все ще залишаються українські військові.

«Конкретики їхньої задачі я не буду розповсюджувати, але вони виконують певні функції там», — каже Віталій Нащубський, командир 92-ої ОШБР.

Після того, як більша частина українського угруповання відійшла з Курщини, зрозуміло, як далі будуть діяти росіяни.

«Вони прогнозовано спробують розширити свої плацдарми на Харківщині. „Вісімдесят другий“ міномет не найбільший калібр, який є в 92-ій бригаді, але саме від цих хлопців залежить, чи вдасться не підпустити російських штурмовиків впритул до українських позицій на дистанцію стрілецького бою», — каже Андрій Цаплієнко.

Спроби росіян просунутись ближче до Харкова закінчуються повним знищенням їхніх штурмових груп.

Але й в українців поки що не виходить ліквідувати так звану «буферну зону», яку росіянам вдалось захопити на північ від села Липці.

20-річний «Бен» розповідає, що вже 2 роки воює проти окупантів: «Чого вони сюди приперлися? І я після школи підписав контракт і пішов на мінометника».

Що відомо про молодих контрактників, які воюють в армії

«Бен», як і всі молоді добровольці, має отримати мільйон гривень. Нарівні з хлопцями, які щойно пішли до війська, долучившись до проекту «Контракт 18-24». Таких в 92-ій бригаді майже півсотні.

Вже другий тиждень поспіль вони проходять підготовку на сході України.

«Лунтік», доброволець проекту «18-24», військовослужбовець 92-ої ОШБР: «Підписання контрактів від 2 до 5 днів — тобі платять двісті тисяч. Проходиш БЗВП — тобі доплачують ще триста тисяч. І п’ятсот тисяч після шістьох виходів. А шість виходів можуть зайняти ще й трошки довше».

Але гроші не головна причина.

«Це додаткова мотивація. Тобто, я й раніше планував йти. Як виповнилось вісімнадцять, і я думаю, якщо доля показує, то чому б не піти?», — каже доброволець «Хан».

В цього хлопця брат-десантник загинув під Кліщіївкою. Багатьма тут рухає саме помста.

Попереду два місяці інтенсивних тренувань — і лише потім перші бойові завдання. Акцент — на тактичну медицину. Інструктор вважає, що вісімнадцятирічних треба було готувати від самого початку війни.

Дата публікації 13:10, 01.04.25 Кількість переглядів 19 Цю правду про ситуацію на фронті ніхто не розкаже! Що чути про наступ росіян найближчим часом?

Росія дронами атакує Харків

Росія намагається підірвати волю людей до перемоги і ці знання знадобляться і в тилу. Хоча як назвати тилом прифронтовий Харків. За тиждень дві концентровані атаки «Шахедів». Тактика атак змінилась. Тепер «Шахеди» не летять один за одним з інтервалом у кілька хвилин, а збираються в цілі ескадрильї на висоті кількох тисяч метрів, а потім усі разом атакують ціль. Такі мобільні групи зустрічають «Шахеди» вже на лінії фронту.

Але при тактиці масованих ударів навіть ешелонова протиповітряна оборона зараз може не дістати всі дрони.

Один з тих, хто полює за дронами на підльоті до Харкова — боєць ППО «Хартії» з позивним «Іркут» — росіянин з Сибіру. Добровільно пішов воювати за Україну. Вивчив українську. Отримав паспорт з тризубом. Пройшов Бахмут та Соледарську м’ясорубку. Вважає, що змінити щось в росії може лише одне є його однодумці, але допоки путін в Кремлі, вони нічого не змінять, і «Шахеди» летітимуть на Харків.

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