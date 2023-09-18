Звільнення Андріївки і Кліщіївки: Маломуж розповів, чому деокупація Бахмута є питанням кількох тижнів

Після звільнення Андріївки і Кліщіївки на Донеччині для ЗСУ відкрилися можливості для деокупації Бахмута. За словами генерала армії, керівника Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 рр. Миколи Маломужа, відтепер це питання кількох тижнів.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua.

Чому звільнення Андріївки і Кліщіївки — це важливо?

“Перед ЗСУ стояло завдання звільнення Андріївки і Кліщіївки, тому що створюються стратегічні позиції для звільнення Бахмута. Ми дійсно довго просувалися, це були сотні метрів, інколи до кілометру”, — каже Маломуж.

“Але ворог задіяв резерви і тому так швидко не вийшло, як раніше планувалося, щоб “взяти в кліщі” повністю Бахмут і завоювати особливо ті позиції, які сьогодні створюють передумови для знищення угруповання в самому Бахмуті. Це і Андріївка, і особливо Кліщіївка”, — додав він.

“З одного боку, це охоплення флангів, а з іншого — оперативно вигідні висоти, де ми можемо розміщувати вогневі засоби і наносити удари безпосередньо по угрупованню в самому Бахмуті. Вони там ховаються в підвалах, завалених будинках, інших спорудах, які вже не є потужними захисними спорудами. Тому в даній ситуації вже буде справа часу”, — розповів генерал.

Росіяни не змирилися з втратою

Однак ворог, за його словами, також не змирився з цим: “Він продовжує контрактакувати, розуміючи значення цих населених пунктів і значення втрати Бахмута. Противник підтягнув ще додатково пів бригади повітряно-десантних військ і танкову артилерію”, — зауважив Маломуж.

“Росіяни сьогодні намагаються відновити позиції в Кліщіївці. Чому так часто була зміна інформації — то Кліщіївка звільнена, то ні, навіть на рівні Генштабу, заступниці міністра оборони Ганни Маляр, допоки нарешті президент Володимир Зеленський не підтвердив це офіційно. Але зранку росіяни знов намагаються вступити в Кліщіївку. Йде потужний складний бій”, — прокоментував генерал.

Кілька тижнів — максимальний термін для ворога

“Те, що ми тримаємо позиції і створюємо умови по їх закріпленню в населених пунктах, а також створюємо плацдарми для удару, це фактично передумови для звільнення Бахмута. А Бахмут, як ми говорили, це знакова позиція для самого Путіна, адже він туди направляє всі свої сили, контролює кожен день, він навіть говорив, що і кожну годину. Тому бої ще будуть продовжуватися”, — зазначив він.

“Я вважаю, що наразі утворилася прекрасна ситуація, аби найближчими тижнями поставити перед вибором угруповання росіян в Бахмуті — або залишити його, або вони будуть знищені чи здаватимуться в полон. Якщо вони дійсно будуть продовжувати такі наступальні операції, то шансів у противника точно не буде. Декілька тижнів — їхній максимальний термін”, — резюмував Маломуж.

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