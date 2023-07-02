Звільнення Бахмута: бійці штурмової бригади пояснили, чому справа не з швидких

Українські військові наступають у районі Бахмута, намагаються обійти місто з флангів, щоб витиснути ворога з міста. Просуваються буквально від посадки до посадки, йдеться в ТСН.

Допомагають бійцям техніка і зброя від закордонних партнерів. Як от знаменитий американський бронетранспортер М113, що приїхав до України з далекої Австралії. Швидкість техніка розвиває під 70 кілометрів за годину. Бійці інженерного підрозділу кажуть, без такої машини їм було б складно. “Швидка, маневрена, скажемо так, техніка непогана. Іномарка є іномарка”, - кажуть військові.

Росіяни ж роблять все можливо, щоб такої техніки в українських бійців ставало дедалі менше, тож нашпиговують землю всілякою вибухівкою. “Елементарно сапери можуть перевірити ввечері або за декілька годин перед висуванням техніки, можемо перевірити, не виявити нічого. У росіян є система «Землєдєліє», вона дозволяє встановлювати мінні поля на відстані від 15 до 25 кілометрів. Машина, схожа на «Град», вона просто по заданому квадрату насипає цих мін”, - пояснює сапер «Укроп».

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Саме ця тактика ворога сповільнює український наступ, вважає «Укроп». Вже після звільнення території він зі своїми саперами знаходить десятки розтяжок, мін, снарядів, що не вибухнули -- просто в посадці. Все це підривають на місці.

Раніше під Бахмутом стояли так звані «вагенрівці», пригадує командир на псевдо “Тренер”. У тих була своя тактика – йшли великими силами на штурм без техніки. Тепер “Вагнер” замінили на кадрових військових. Наші сподівалися, що стане легше атакувати, але це не так. “Не подобається коли зображують російську армію в форматі доходяг, алкашів, хлюпиків, насправді це доволі професійні солдати, якщо ми говоримо за регулярні сили, за офіцерів, які виконують свої задачі, так, з мобілізованими трішки легше”, - каже «Тренер».

Він згадує нещодавній бій, їм майже вдалося вибити з посадки ворога, з десяток росіян втекли, але троє залишилися і відстрілювалися допоки їх не знищили. Тому й так важко даються ці посадки і тому військові так не люблять запитань, коли почнеться великий наступ.

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