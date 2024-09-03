Звільнення голови "Укренерго": яка реальна причина та в чому звинуватили Кудрицького

Представники енергогалузі та деякі нардепи виступили на підтримку Кудрицького та засудили рішенння про його відставку.

Про звільнення Володимира Кудрицького з посади голови правління НЕК "Укренерго" стало відомо ввечері 2 вересня. Раніше посадовця звинувачували у незадовільній роботі з будівництва захисних споруд на об’єктах "Укренерго". Однак у Раді кажуть, що реальною причиною звільнення Кудрицького може бути бажання інших осіб "сісти на фінансові потоки".

Про звільнення голови "Укренерго", звинувачення на його адресу та можливі реальні причини відставки читайте на ТСН.ua.

Наглядова рада НЕК "Укренерго" на засіданні 2 вересня припинила повноваження Кудрицького за згодою сторін. Повноваження посадовця закінчуються 4 вересня. Він очолював правління компанії від 2020 року.

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Наглядова рада заявила, що очікує від нового керівництва невідкладних кроків для вирішення проблеми будівництва захисних споруд на критичних об’єктах оператора системи передач.

У чому звинуватили Кудрицького

Про можливе звільнення Кудрицького заговорили наприкінці серпня. Про це повідомляла "Економічна правда" з посиланням на поінформовані джерела у Кабміні та в одній з енергетичних компаній. Зокрема, одне з джерел інформувало, що питання енергетики було однією з тем, які обговорювались під час засідання Ставки верховного головнокомандувача 30 серпня.

"Говорили про ліквідацію наслідків останньої російської атаки та будівництво захисних споруд. Кудрицькому закидають неналежне виконання попередніх рішень Ставки та поганий захист об’єктів "Укренерго", – повідомив співрозмовник видання.

Водночас видання "Forbes Україна" з посиланням на власні джерела інформувало, щона засіданні Ставки президент Володимир Зеленський озвучив вимогу до Кудрицького написати заяву про звільнення за власним бажанням найближчим часом, але той відмовився. Причиною вимоги про відставку назвали незавершені захисні конструкції навколо підстанцій системного оператора, що нібито призвело до перебоїв із постачанням електрики після масованої атаки 26 серпня.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко у коментарі виданню назвав звинувачення на адресу Кудрицького безпідставними. Експерт додав, що "Енергоатом" і "Укргідроенерго" мають схожі проблеми. Харченко також зазначав, що в разі ухвалення наглядовою радою рішення про звільнення голови "Укренерго", "про незалежність наглядових рад в українських державних компаніях можна забути".

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Будівництво захисних споруд "Укренерго"

За даними системи Prozorrо, восени 2023 року компанія "Укренерго" без тендера уклала 63 однотипних контакти на суму 69 млн грн кожен на облаштування захисних споруд на трансформаторах. Однак станом на 1 вересня 2024 року жоден з цих контрактів не завершений.

Усі підписані без тендера 63 контракти "Укренерго" мають практично одну ціну – 69 038 810,94 грн або 69 489 315,11 грн. Вони були підписані в період від вересня до листопада 2023 року. Загальна вартість цих контрактів – 4,3 млрд грн.

Крайній термін виконання робіт був вказаний 22 лютого 2024 року. Однак щонайменше тричі – 16 лютого, 2 квітня та 28 червня 2024 року – до контракту вносилися зміни, в яких термін дії договору постійно подовжувався.

Станом на вересень у системі Prozorro немає звіту про виконаний договір за жодним із 63 контрактів.

Наслідки атаки на енергооб'єкт / Ілюстративне фото / Фото: Associated Press

Справи проти Кудрицького

У серпні стало відомо, що Вищий антикорупційний суд зобов'язав детективів НАБУ відкрити кримінальну справу щодо Кудрицького через начебто завдавання державі збитків на 716 млн грн у перші місяці повномасштабної війни.

У межах уього провадження НАБУ ще у квітні оголосило про підозру одному з підлеглих Кудрицького – начальнику департаменту адміністратора розрахунків Дирекції ринкових операцій "Укренерго". Однак самому голові правління держкомпанії підозра не висувалася.

А ще раніше ВАКС зобов'язав НАБУ відкрити справу щодо Кудрицького за фактом крадіжки 10 млн грн під час закупівлі бронежилетів у перші місяці війни. У цій справі СБУ та НАБУ затримали одного з топменеджерів "Укренерго". А Кудрицький був вказаний як свідок.

Реальні причини звільнення голови "Укренерго"

Коментуючи звільнення Кудрицького народний депутат України Ярослав Железняк назвав його "одним з найбільш адекватних людей в енергетиці".

"Спочатку вимога на ставці, потім перегнули Наглядову раду. Далі 4 на 2 і все. Звільнено", – написав нардеп у Мережі.

"Нагадаю, що "Укренерго" – єдині, хто нормально побудував захисні споруди. І вчасно запаслися додатковим обладнанням для швидкої заміни. Але ці м*** будуть намагатися розповісти, що саме це і стало проблемою", – йдеться в заяві Железняка.

За його словами звільнення Кудрицького давно прагнули міністр енергетики Герман Галущенко, заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма та радник голови Міненерго Ігор Миронюк.

"Реальна причина – це тваринне бажання сісти на всі фінансові потоки: 100 млрд грн щорічно, 1,5 млрд євро кредитних ліній", – заявив нардеп.

"НКРЕКП захопили, з додаванням "УкрЕнерго" завершення побудови корупційної піраміди можна вважати завершеною. З чим я наших корупціонерів і вітаю. Але….зараз побачите реакцію міжнародників та наслідки, які потягне це рішення. Думаю, віддача буде також швидка і достатньо болісна", – резюмував Железняк.

"Укренерго" / Фото: УНІАН

Ще перед звільненням Кудрицького публічно на його підтримку у Мережі виступили народний депутат Андрій Жупанин, енергоексперт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп, керуючий партнер консалтингової компанії Imepower, яка працює, зокрема, на ринку "зеленої" енергетики, та член ради Європейсько-українського енергетичного агентства Юрій Кубрушко, голова Біоенергетичної асоціації Георгій Гелетуха та інші представники енергогалузі.

"Ані публічна підтримка не останніх людей в українській енергетиці, ані публічний лист-попередження від основних європейських донорів української енергетики, ані "незалежна" наглядова рада не змогли втримати на посаді фахову і професійну людину, до роботи якої за 4 роки нема зауважень, якщо не брати до уваги помийки та замовні публікації. Прикро. Дуже прикро. І найгірше те, що звільнення Володимира – це не вирішення проблем. Найгірше те, що після цього звільнення у нас почнуться проблеми", – написав у Мережі Жупанин.

Кубрушко назвав звільнення Кудрицького "глибоко помилковим рішенням".

"Укренерго завдяки зусиллям всіх працівників є символом стійкості українського енергетичного сектору, і лідерську роль Володимира в цьому варто цінувати. Також компанія є одним з лідерів серед усіх українських державних компаній і по ефективності, і по прозорості, і по вмінню будувати сталі відносини з міжнародними партнерами", – йдеться в дописі керуючого партнера Imepower.

На його думку, на тлі некомпетентності, неефективності та пасивності багатьох енергетичних чиновників Кудрицький може викликати велике роздратування просто своєю присутністю. Однак, вказав Кубрушко, звільнення Кудрицького стане проблемою "для нас всіх, якщо Укренерго перетвориться на новий Енергоатом, і замість відновлення енергосистеми буде будувати якийсь підводний кабель на дні Чорного Моря".

До звільнення Кудрицького координаторка коаліції "Енергетичний перехід" Наталія Литвин написала в Мережі:

"Поділяю думку колег, що НЕК "Укренерго" зарекомендувала себе на високому рівні за час війни і це, безумовно, заслуга керівника Володимира Кудрицького і команди".

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