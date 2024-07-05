Звільнення Криму: американський генерал Бен Годжес оцінив теперішні перспективи

Спершу Росію потрібно позбавити можливості використовувати свої військово-морські та повітряні бази на окупованому півострові.

Цього року не потрібно відправляти на звільнення Криму сухопутні підрозділи української армії, Силам оборони України варто зосередитися на руйнуванні логістики, інфраструктури та військових баз окупантів на півострові.

Таку думку висловив в ефірі "1+1" екскомандувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес.

За його словами, Росію потрібно позбавити можливості використовувати свої військово-морські та повітряні бази в окупованому Криму, зокрема у Саках чи Джанкої.

“Ви вже це робите, власне, через використання точних озброєнь великого радіусу дії, це дуже важливий перший крок... Друге, треба ізолювати [окупантів у Криму]. Ви це робите, руйнуючи залізницю, яка, здається, з Ростова до Криму йде, руйнуючи паромні переправи і ті кораблі, які росіяни використовують для перевезення вантажів і людей через море”, - наголосив Бен Годжес.

Окремо американський генерал відзначив необхідність зруйнування Кримського мосту, зауваживши, що, ймовірно, “генерал Буданов і його команда вже мають декілька варіантів” і “зможуть знищити цей міст, коли настане час”.

“Далі, наступного року чи коли це буде можливо, українські солдати зможуть увійти в Крим і деокупувати його. Але головне, зробити так, щоб росіяни не могли його використовувати", - підсумував Бен Годжес.

ЗСУ завдали удару по російському Центру космічного стеження в окупованому Криму

Нагадаємо, у Пентагоні вважають прийнятними удари американською зброєю по Криму, адже це - територія України. У Російській Федерації обурилися такою позицією.

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