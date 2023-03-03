Звільнення Криму: експерт назвав види зброї, необхідні Україні для перемоги

Петро Черник, військовий експерт, вважає, що звільнити Крим абсолютно реально, але без зброї союзників цього добитися буде важко.

Про це він заявив під час Єдиного телемарафону.

Черник зазначив, що за Крим треба боротися і пояснив, яка зброя для цього потрібна.

"Для цього потрібні далекобійні ракети, аби повністю вибити логістику, яка називається Кримський міст. Тут потрібна якісна авіація НАТО. Я залишаюся палким прихильником саме американських авіаційних комплексів, в першу чергу, F-16. Отже, міст йде під воду, а якомога більша кількість машин повністю закриває Кримський півострів у частині, що стосується привезення туди найрізноманітніших ресурсів — Іл-76, А-124. І направду питання часу фізичного виснаження і бойового угруповання, і взагалі всього населення, яке там перебуває. Має з’явитися авіація. Також нам потрібні далекобійні ракети. Про далекобійні ракети MGM-140 ATACMS, котрі будуть бити по Кримському мосту, не говорив лише лінивий. Чи вони з’являться? На мій погляд, авіація буде 100%. $100 млн виділені минулого року Конгресом на підготовку українських пілотів. І вони в обов’язковому порядку будуть цільово реалізовані. Коли і як скромне ця крига, сказати поки що не можу. Але це буде", - сказав він.

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