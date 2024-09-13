Звільнення Криму: на що розраховувати 2025 року та до чого тут відродження козацтва

Окупований росіянами Крим повинен повернутися до складу України відповідно до норм міжнародного права. Про це заявив президент Туреччини Ердоган у зверненні до учасників "Кримської платформи" у Києві.

Звісно, що подібні заяви додають певного оптимізму кримським татарам і українцям, бо лідер Туреччини підкреслив, що його держава і надалі підтримуватиме Україну та її територіальну цілісність.

ТСН.ua поцікавився у військового експерта, коли може бути звільнено від росіян Крим та що для цього необхідно зробити.

Чому заява Ердогана, має значення?

Військовий експерт Ігор Романенко зазначає, що заява лідера Туреччини має передусім військово-політичний підтекст.

"Туреччина не воює, але у неї є свій інтерес, який пов'язаний з Кримом та кримськими татарами, яких турки завжди намагаються підтримувати. Тут варто розуміти, що Туреччина нібито підтримує Україну, але насправді має і власний інтерес, незважаючи на особливі стосунки з РФ, вони його стратегічно реалізовують. Але в умовах війни Україні потрібно використовувати будь-які можливості, особливо таких союзників як Туреччина, з їхніми поглядами та інтересами", –розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Він підкреслює, що насправді, заява Ердогана дуже важлива для України, бо тему повернення Криму ми не маємо права втрачати з поля зору, навпаки, повинні нарощувати військові та дипломатичні зусилля щодо повернення півострова.

"Вирішити питання деокупації Криму, в тих умовах, які зараз є, на мою думку, можливо завдяки саме військовому підходу, причому у більшій його частині. Хоча на певних етапах може спрацювати і військово-дипломатичний підхід", – пояснює експерт.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган / Фото: Associated Press

Повернути Крим легше, ніж Донбас

За словами Ігоря Романенка, Україна буде повертати всі окуповані Росією території, зокрема й Крим.

"З військової точки зору повернути Крим легше, ніж звільнити Донбас. Сили оборони України здійснюють відповідний тиск у цьому напрямку. У минулому році він полягав у тому, що був значно понижений потенціал військово-морського флоту РФ. Перестала функціонувати його головна база у Севастополі, відбулися удари по основному та запасному пунктах управління Чорноморським флотом, знищено частину корабельного складу, а його залишки були змушені перебратися до Новоросійська", – розповідає Ігор Романенко.

Новини ТСН 19:30 11 вересня. Кримська платформа, Дуглас в Києві, ворог тисне під Курськом

Наші ракети не забувають про бази в Криму

Військовий експерт додає, що 2024 року Сили оборони дотримуються такої ж стратегії – тиску на Крим, тільки з повітря. Повітряні удари по півострову завдаються, незважаючи на важку ситуацію на східному фронті.

"Цілі в Криму – авіаційні бази та логістичні центри противника. Це вже відчули у Джанкої, Бельбеку та інших місцях. Зазначу, щоб виконувати таку роботу успішно, треба спочатку знищити засоби ППО ворога і наші воїни це роблять. Завдаються удари по навігаційним станціям, ЗРК та ЗАК противника. До речі, росіян від цього не рятує навіть наявність більш сучасних протиракетних комплексів, таких як С-500 "Прометей", – розповідає Ігор Романенко.

Росіяни змінюють місця дислокації логістичних пунктів у Криму

На Курщині ворог зібрався контратакувати

Окрім того, ГУР та СБУ допомагають відповідними діями на морі, спільно з військово-морськими силами та іншими родами військ та Силами спеціальних операцій.

"Все це відбувається. Хоча, я вважаю, що у зв’язку з важкою ситуацією на східному фронті, усім компонентам Сил оборони України, включно з ГУР та СБУ зараз потрібно допомогти Сухопутним військам на сході. Тим більше, що зараз такий період, коли буде загострюватися ситуація на Курщині. Там росіяни вже зібрали відповідне угрупування чисельністю близько 40 тисяч і перейшли до контрнаступальних дій", – розповідає Ігор Романенко.

Росіяни планують піти на Курщині у контрнаступ / Фото: Associated Press

Чому Крим має зачекати?

Військовий експерт підкреслює, що ситуація на фронтах загострюється, але, на жаль, військова допомога, наприклад, від американців дедалі зменшується.

"Військова допомога Україні від США за липень, серпень та вересень щоразу меншає. Зараз вона складає близько 200 мільйонів доларів на місяць. Нагадаю, що перед паузою на півроку, американці надавали нам військової допомоги на 1-1,5 мільярда доларів. На жаль, обіцянка від президента Байдена про "потужну допомогу", лишилася лише обіцянкою. В таких умовах, не до ударів по Криму та по об’єктах в РФ. Зараз першочергове завдання – зупиняти просування ворога на східному фронті", – каже Ігор Романенко.

Рішучість британців всиляє надію

Військовий експерт підкреслює, що є надія, що ситуація з військовою допомогою може покращитися.

"Зараз у Києві перебуває держсекретар США та міністр закордонних справ Великої Британії. Британці заявили, що вони знімають для нас заборону на застосування Storm Shadow – ракет великої дальності по території РФ і цим підкреслили своє лідерство у допомозі України. А американці, на жаль, займають не таку рішучу позицію. Але будемо сподіватися, що зняття такої заборони з’явиться пізніше, коли наш президент проведе чергову зустріч з американським колегою", – розповідає Ігор Романенко.

Які завдання маємо виконати

У той же час військовий експерт зазначає, якщо ситуація з допомогою покращиться, то наші найближчі дії будуть мати на полі бою саме деокупаційний характер.

"Щоб до таких дій перейти, Силам оборони України потрібно виконати завдання стратегічно-оборонної операції. Найперше з них – зупинити просування противника. На жаль, поки воно не виконується, через те, що маємо слабке постачання озброєння та військової допомоги від союзників. Інша проблема, люди – закон про мобілізацію, на жаль, поки не надає нам можливості у повному забезпечені потреб Збройних сил. Нам потрібно шукати внутрішні резерви", – зазначає генерал-лейтенант.

Хочуть прийняти закон про козацтво / Фото: pixabay.com

Навіщо потрібен закон про козацтво?

На думку Ігоря Романенка, для поповнення ЗСУ нам потрібно на законодавчому рівні відродити українське козацтво.

"Українське козацтво – це відомий в Україні та світі бренд. Він наразі залишається у нас невикористаним. Нам потрібно ухвалити відповідний Закон про козацтво, що не змогли зробити у парламенті 20 років тому. Я вважаю, що до цього нам варто повертатися, бо у цьому сегменті є ресурси та резерви. В Україні достатньо багато потужних козацьких осередків, які потрібно за допомогою влади спрямувати на захист держави та народу, що одвічно робили наші козаки", – зазначає Ігор Романенко.

Путін має своїх кишенькових козачків

Він додає, що варто переймати досвід ворога, адже він не гидує вчитися у нас. Наприклад, у формуванні мобільних груп для збивання дронів чи переймання технічних особливостей з використання безпілотників.

"Подивіться, як Путін використав своє козацтво, вирощене у "кращих традиціях" російської імперії. Тобто саме реакційне козацтво, яке використовувалося для подавлення будь-яких революційних дій чи мітингів. У Путіна козаків оформили на рівні законодавства, організували та повністю матеріально забезпечили. Саме путінські козаки захоплювали адміністративні будівлі в Криму десять років тому. А зараз ворог використовує свої ручних козаків на фронті", – зазначає Ігор Романенко.

Рекрутингові козацькі центри

Військовий експерт запевняє, що ми маємо відроджувати власне козацтво у його найкращих традиціях – звитяги та вольностей.

"Підкреслюю, що козацький ресурс в Україні є. Я працюю з козацькими структурами і бачу це. Вони можуть стати саме тією силою, якої нам не вистачає на фронті. Але для цього потрібне рішення нашої влади. До речі, одночасно з Законом про козацтво потрібно передбачити створення рекрутингових козацьких центрів, щоб усі необхідні процеси можна було швидко організовувати", – запевняє Ігор Романенко.

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Завдання перед Кримом-2025

Військовий експерт зауважує, якщо у нас відбудуться позитивні зміни по наданню військової допомоги та техніки від західних партнерів, а також за рахунок роботи нашого ВПК, якщо ми зможемо зібрати достатній ресурс для поповнення наших бригад на лінії зіткнення та сформуємо резервні бригади, тоді зможемо виконати завдання стратегічно-оборонної операції.

Завдань, за словами Ігоря Романенка, три:

Перше – зупинити просування ворога

– зупинити просування ворога Друге – знищити якомога більше озброєння, техніки та живої сили противника

– знищити якомога більше озброєння, техніки та живої сили противника Третє – формувати відповідні ресурси для деокупаційних дій.

"Якщо до кінця року нам вдасться виконати підготовку та всі завдання стратегічно-оборонної операції, то можна буде вже у 2025 році перейти до проведення деокупаційних операцій, в тому числі, по можливості на Кримському напрямку", –зазначає військовий експерт.

Як ЗСУ можуть знищити Кримський міст / Фото: ТСН.ua

Коли впаде Кримський міст

Щодо події, на яку чекають усі українці – знищення Кримського мосту, який був зведений Путіним після окупації українського Криму, то експерт зазначає, це питання часу.

"Це буде зроблено, коли виникне пріоритетна необхідність його знищувати з точки зору логістики. Якщо для Путіна – цей міст сакральний, бо зв’язує Росію з Кримом, то для українців – це ціль, яку хочуть знищити усі, від простого українського солдата до верховного головнокомандувача. Але раціональний час його знищення буде вибрано окремо, бо навіщо його знищувати лише заради знищення? Усьому свій час. Зараз у нас є більш важливіші завдання, на східному фронті і ситуацію там потрібно змінювати на нашу користь", – підсумовує Ігор Романенко.

Раніше ТСН.ua розповідав, скільки ще може тривати війна: експерт назвав можливі сценарії.

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