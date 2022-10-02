Звільнення Лимана має кілька стратегічних цілей для ЗСУ: у Східному угрупованні розповіли деталі

У суботу, 1 жовтня, стало відомо, що Збройні сили звільнили Лиман в Донецькій області.

В оперативному відношенні місто є важливим. Крім того, речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий каже, що є кілька стратегічних цінностей у звільнені Лиману.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Це (Лиман - Ред.) черговий районний центр, який взяли українські війська. Це шлях на український Донбас - на Донеччину і Луганщину, на Сватове і Сєвєродонецьк. Це також кращі позиції для подальших дій (ЗСУ - Ред.). Коли ці дії будуть, спланують наші штаби залежно від того, як відбудеться перегрупування військ, також будуть враховані всі зміни у противника", - розповів Сергій Череватий.

За його словами, важливим є ще морально-психологічне питання, бо в умовах, "коли головний лідер агресора оголошує про анексію цих територій, а частина цих територій звільняєься".

"Це велике піднесення для нашого народу і військ, а також ганьба, приниження і подавлення морального стану для військ агресора", - наголосив Сергій Череватий.

Як повідомлялося, 1 жовтня українські військові встановили державний прапор на в'їзному знаку у Лимані Донецької області. Відео з'явилося у Мережі.

Як пояснили офіційно в ЗСУ, після звільнення Лимана для захисників України відчиняться ворота для звільнення всього Донбасу.

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