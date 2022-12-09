Звільнення Луганщини 2023 року: Гайдай доповнив свій прогноз та вказав, де буде важко

За оцінками голови області, до Нового року українські захисники звільнять Сватове або Кремінну.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай вважає, що ЗСУ зможуть звільнити всю область 2023 року, проте це буде нелегко через ретельно підготовані позиції окупантів.

Про це Гайдай розповів у інтерв’ю ТСН.ua.

Зауважимо, напередодні очільник області прогнозував, що наприкінці зими українські війська зможуть вийти на Луганщині на лінію розмежування 2014 року, а протягом 2023 року – звільнити її всю.

"Важко буде, тому що немає вже ефекту несподіванки, вони (окупанти – ред.) вже підготувались достатньо ретельно. Вони зробили там величезну кількість захисних споруд, і окопи, і доти, і все поставили, і все замінували", – пояснив голова ОВА.

Він також назвав конкретні населені пункти, в районах яких ЗСУ буде найважче.

"В нас є декілька складових, де нам буде важко. От зараз – Сватове-Кремінна: вони (окупанти – ред.) там ретельно окопались. Другий – це така захисна ланка росіян навколо Старобільська. А потім – в нас є лінія розмежування з 14-го року і там в них дійсно хороші позиції, там все забетоновано, і там так само буде важко. Але між ними – це сільська місцевість. Там немає такої фортеці, як місто. Хто буде знаходитись у Старобільську, той буде контролювати всі траси, всі дороги, тому з логістикою в них будуть проблеми", – звернув увагу Гайдай.

Він вкотре наголосив, що звільнення "Луганщини" – це не швидка історія.

"Тому я так і планую, що, скоріш за все, до Нового року буде деокупація певного населеного пункту – Сватове чи Кремінна. Далі до кінця зими ми зможемо звільнити Старобільськ. А далі вже виходимо на лінію розмежування, ну і побачимо, що буде відбуватись на той час взагалі в Росії в принципі. Я думаю, що в 23-му році ми абсолютно можемо звільнити всю Луганську область", – прогнозує очільник ОВА.

Нагадаємо, 6 грудня Гайдай інформував, що ЗСУ поступово просуваються в напрямку Сватового і зберігають вогневий контроль над трасою "Сватове-Кремінна".

Зауважимо, що ЗСУ ще до Нового року можуть звільнити Запорізьку, Херсонську області та, можливо, Крим. Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан. Окрім того, він вважає, що далі ЗСУ прямуватимуть у бікЩастя, що допоможе деокупувати північ Луганщини.

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