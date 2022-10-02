Звільнення Михайла Діанова: захисник "Азовсталі" відверто розповів про життя після полону

Михайла Діанова очікує довготривале лікування за кордоном, а після повернення український воїн мріє відкрити свою майстерню з обробки металу.

ТСН.ua зібрав основні тези з інтерв'ю захисника "Азовсталі".

Український воїн став популярним після повернення з полону

Старший сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Михайло Діанов, фото якого з пораненою рукою облетіло весь світ. Тепер на місці поранення у нього не вистачає 4 см кістки, а тому його очікує лікування.

Він каже, що люди при зустрічі дякують йому за оборону Маріуполя та за захист України.

"Слова однакові майже від всіх – "Дякую, дякую, дякую", - зазначив Діанов.

Захисник з "Азовсталі" каже, що через популярність йому навіть складно стало робити покупки.

"Ти заходиш до магазину і відволікаєшся – той хоче селфі з тобою, той хоче. Я їх розумію. Я би так само хотів сфотографуватися", - поділився він.

Водночас боєць не сказав, що саме він хотів. "Має бути таке – ти прийшов, побачив і захотів. Можливо, це який конструктор, можливо, це якась статуетка. Я ще не знаю", - зазначив він.

Михайло Діанов поїде лікуватись до США: це йому оплатили спонсори

Військовослужбовець поїде за кордон на лікування, яке йому оплатили спонсори.

"Спонсори, які запропонували мені допомогу у лікуванні, вони сказали, що я поїду на лікування до США. Лікування буде довгим", - зазначив він.

Коли сам чоловік полетить на лікування, поки що достеменно невідомо. У середу, 5 жовтня, він має отримати відновлені документи.

"Тому що документів не було взагалі. Була копія паспорта, військовий квиток так само втрачений. І от зробили зараз документи", - повідомив він.

Також, за словами захисника, через тривале лікування в Америці, він не впевнений, чи вдасться йому найближчим часом побувати у рідному Тернополі.

"Я взагалі не знаю на рахунок Тернополя, можливо найближчим часом мені не вдасться туди поїхати", - резюмував він.

Михайло Діанов мріє про власну майстерню з обробки металу

Оборонець Маріуполя Михайло Діанов планує відкрити свою майстерню з обробки металу. Він зазначив, що він давно про це мріяв, але раніше у нього не було на це грошей, проте зараз планує реалізувати свої плани у життя.

"Я планую відкрити свою майстерню. Щодо мого лікування, то є спонсори, які досить забезпечені коштами. Мені сказали, що не варто хвилюватись - все буде добре. Там такі люди, що я їм довіряю. Пізніше розкажу, бо поки немає дозволу на оприлюднення інформації. Я завжди хотів відкрити майстерню, але я розумів, що обладнання дуже дороге. Я постійно дивися ролики на Youtube і шукав доступне обладнання", - сказав морський піхотинець.

Михайло Діанов розповів, що він захопився роботою з металом ще у дитинстві, оскільки тато працював на підприємстві, де був доступ до станків.

"Тато працював у автобусному парку, де ремонтували карбюратори. Я приходив до нього на роботу постійно. Його майстерня була на другому поверсі, а на першому поверсі був величезний цех і стояли токарні станки, фрезерні станки. І як побачив, одразу пішов і сказав татові, що хочу зробити ножа. Тато відразу сказав, "візьми клапан, йди до кузні, там тобі його розклепають і буде заготовка і давай". Я зробив один, другий ніж", - розповів він.

За словами морпіха, один із перших ножів, які вони разом зробили з батьком, досі є на сімейній кухні.

Захисник "Азовсталі" Діанов розповів, на чиє повернення з полону він чекає найбільше

Захисник Маріуполя Михайло Діанов розповів, що чекає на повернення з полону військового, який врятував йому життя. Михайло Діанов каже, що його побратим через потужний авіаудар не встиг добігти до "Азовсталі". Спочатку український військовий вважав, що його друг загинув, проте він його бачив у колонії в Оленівці.

"Я особисто чекаю повернення з полону людини, яка врятувала мені життя. Він, на жаль, не дійшов до "Азовсталі". У нього були перебиті ноги. Тоді був сильний авіаудар: мене відкинуло в один бік, а його - в інший. Ми його тоді не знайшли. Я думав, що все - його немає. Проте я його бачив в Оленівці. Він воював проти літаків з ПЗРК. Повірте, це все одно, що воювати проти танків з автоматами. Він там залишився, у нього великі проблеми з ногою. Йому потрібно робити операцію та реабілітацію. Але всіх потрібно повертати. Бо немає таких, хто заслужив більше на повернення, а хто менше", - наголосив Михайло Діанов.

Нагадаємо, що Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову".

200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

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