Звільнення Вербицького: все, що відомо про корупційні скандали із заступником генпрокурора

Вже колишній заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький став фігурантом журналістських розслідувань про незадекларовані статки, за нього також взялися детективи НАБУ за статтею про незаконне збагачення. Офіс генпрокурора 1 липня повідомив, що Вербицького звільнили з посади заступника генпрокурора. Наказ підписаний "за власним бажанням".

ТСН.ua. пригадав, з чого почався корупційний скандал із посадовцем генпрокуратури.

Розкішний будинок, проданий за безцінь

У травні Дмитро Вербицький потрапив у корупційний скандал. Журналісти з'ясували, що він мешкає в елітному котеджному містечку "Коник" у Києві. За документами будинок належить одеському бізнесменові, інтереси якого під час правочину представляв племінник Вербицького. За даними журналістів проєкту "Схеми", нерухомість була придбана за ціною вшестеро нижчою за ринкову вартість.

Так, журналісти порівняли ціни на аналогічні будинки, що продаються у "Конику", з ціною, зазначеною в договорі купівлі-продажу будинку площею 155 кв.м, який нібито орендує Вербицький. Орієнтовна ринкова вартість подібного об'єкта нерухомості становить 470 тисяч доларів, а за словами представниці забудовника, "нижче 200 тисяч доларів такі будинки в "Конику" точно не продають". Водночас згідно з договором, будинок, в якому наразі мешкає Вербицький, разом із земельною ділянкою забудовник продав бізнесменові Віктору Павільчу за 2,8 млн грн, тобто більш ніж ушестеро дешевше реальної вартості.

За словами Вербицького, про ринкові ціни він нічого не знає і йому відомі лише цифри, зазначені в договорі. Він пояснив, що до нього звернувся Максим Павільч (син теперішнього власника будинку за документами), який сам перебуває за кордоном. Він попросив допомоги з оформленням правочину, оскільки його батько – літня людина і не зможе приїхати до Києва. Тому покупець зробив довіреність на ім'я Євгена Вербицького, племінника заступника генпрокурора, а сам посадовець був присутній під час оформлення документів, щоб перевірити їх правильність.

Дмитро Вербицький "вирішив орендувати" цей будинок, тому що він розташований "близько до роботи" на безпечній території, яка охороняється.

Згодом народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що стосовно Вербицького розпочали кримінальне провадження.

Дівчина Вербицького обзавелась елітним майном на 52 млн грн

Дмитра Вербицького відсторонили від виконання обов’язків на тлі розслідування журналістів, після якого стало відомо, що його дівчина цього року придбала елітне майно на суму щонайменше 52 мільйони гривень.

За даними розслідування "Схем", Христина Ільницька придбала в елітному котеджному містечку "Коник" у Голосіївському районі Києва будинок вартістю 1,2 мільйони доларів та автомобіль Porsche Macan T вартістю 100 тисяч доларів, а також, ймовірно, стала власницею салону краси Leo Beauty Club. Офіційно вона звітувала, що за останнє десятиліття її дохід склав трохи більше 360 тисяч гривень.

Розслідувачі з'ясували, що жінка заплатила за новий будинок близько 2 мільйонів гривень, з яких 200 тисяч – ціна землі. За їхніми даними, це у 24 рази менше ринкової вартості такого будинку.

Що Вербицький приховує в Туреччині

За даними проєкту Хапуга.ua., Дмитро Вербицький у курортному містечку Аланія готував собі "запасний аеродром" у розпал повномасштабного вторгнення Росії.

Так, у його декларації є лише загальні дані про квартиру на 65 метрів "десь у Туреччині", яку дружина Вербицького Вікторія – проста чиновниця одеської міської ради – придбала в травні 2022 року. Вартість квартири у декларації – 3 мільйони 891 тисяча гривень, що за середнім курсом на той час у 36 гривень за долар дорівнювало приблизно 108 тисячам доларів.

Дружина Вербицького придбала квартиру в елітному житловому будинку Oxo Beach на першій лінії Середземного моря, в ста метрах від пляжу.

На сайті забудовника вартість найменшої квартири у цьому ЖК якраз від 60-ти метрів вказана від 323 тисяч доларів. Тобто рівно втричі дорожче за вартість, вказану в деклараціях Вербицьких.

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Під час розслідування Вербицький заявив про тиск

Дмитро Вербицький пов’язує медійну активність навколо його персони з розслідуванням кримінальних справ щодо грального бізнесу.

Про це прокурор заявив в інтерв’ю "Українським новинам", зазначивши, що має докази.

"Я сам максимально зацікавлений у всебічному, об’єктивному і незалежному розслідуванні всіх обставин цієї ситуації. Положення Закону України «Про прокуратуру» не передбачають відсторонення прокурора від виконання обов’язків на етапі службового розслідування, що є гарантією незалежності прокурора. Тому сьогодні я сам звернувся до Генерального прокурора з проханням перерозподілити усі мої обов’язки між іншими заступниками на час проведення службового розслідування", – заявив Вербицький.

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Заступник Генпрокурора сказав, що медійний тиск на нього пов’язаний з резонансними розслідуваннями щодо незаконної діяльності у сфері грального бізнесу. За його словами, завдяки діяльності правоохоронних органів за останні роки значно збільшились надходження до бюджету – від 49 млн грн 2021 року до 7,2 млрд грн лише за 5 місяців 2024 року.

У інтерв’ю заступник Генпрокурора не назвав конкретні підприємства чи людей, які стоять за цим тиском, але сказав, що одна зі справ стосується приватного банку, а деякі фігуранти перебувають у міжнародному розшуку.

Проти Вербицького відкрили кримінальне провадження

Вже 21 червня Офіс генпрокурора повідомив, що заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького відсторонили від виконання обов'язків після скандального розслідування журналістів.

Після відсторонення Вербицького його обов'язки було покладено на інших заступників генерального прокурора України Андрія Костіна.

Звільнення Вербицького

Про звільнення Дмитра Вербицького в Офісі генпрокурора повідомили 1 липня.

"Генеральний прокурор Андрій Костін 01.07.2024 підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького", - йдеться у повідомленні.

Вербицький запевняє, що звільнився за власним бажанням

"Сьогодні я подав на ім'я генерального прокурора заяву про звільнення мене з адміністративної посади (заступника генерального прокурора - ред.) за власним бажанням", - сказав Вербицький у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, таке рішення аргументоване тим, що негативна інформація в ЗМІ, яка стосується його, позначається і на іміджі органів прокуратури загалом.

"Усвідомлюючи важливість збереження репутації державного органу, який я представляю, вважаю своє рішення правильним", - зазначив Вербицький.

Він також наголосив: "Готовий і далі захищати свою честь і професійну репутацію. Очікую завершення службового розслідування і перевірки НАЗК, які мають поставити крапку в цьому питанні".

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