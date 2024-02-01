Звільнити Залужного не можна залишити: останні чутки на тему і де поставить кому Зеленський

В ОП не підтверджують і не спростовують наміри президента щодо головкома. Водночас там вказали, що "є вертикаль конкретна, де є президент, який призначає менеджерів. Одним із таких призначених президентом менеджерів є головнокомандувач".

Чутки про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ в Україні і вже навіть у західних ЗМІ гуляють четвертий день поспіль. За останніми даними від CNN, відповідний указ може з’явитися вже до кінця тижня. Водночас у владі намагаються не коментувати це питання, щоправда в ОП натякнули на претензії до генерала.

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Чутки про звільнення Залужного

Ось уже кілька днів Україну "хитає" від численних повідомлень про можливе звільнення Залужного. "Розгойдування" цього "човна" розпочалося ввечері 29 січня, коли низка політиків, журналісти і телеграм-канали почали заявляти про відставку головкома, яка начебто має відбутися невдовзі. За інформацією українських медіа, у Зеленського із Залужним була зустріч, на якій президент запропонував генералові написати рапорт на звільнення. Однак той відмовився. Були повідомлення у ЗМІ і про те, що Залужному нібито запропонували іншу посаду: "Можливо, послом кудись підеш. Він відмовився".

Журналісти й політики водночас стверджували, що указ президента про відставку головкома ще не був підписаний, "тривають консультації з іноземними партнерами".

Інформацію про звільнення Залужного 29 січня узявся спростовувати речник президента Сергій Никифоров. Він сказав, що генерала точно не звільнили. А джерела "Української правди" в Офісі президента назвали неправдою чутки про відставку головкома.

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Нова посада для Залужного

Однак на цьому історія не завершилась і навіть набула ширшого резонансу, адже тему підхопили західні ЗМІ. Так, видання The Economist із посиланням на джерела повідомило про зустріч Зеленського з Залужним, на якій глава держави повідомив про рішення відправити головнокомандувача ЗСУ у відставку. За даними медіа, генералові натомість запропонували посаду секретаря РНБО, але він відмовився.

За даними The Times на особистій зустрічі із Зеленським 29 січня Залужний сказав радникам глави держави, що "їхні оцінки військової ситуації радше позитивні, ніж реалістичні". Після цього генерал повернувся до свого офісу і сказав заступникам, що "збирає речі".

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ЗМІ назвали кандидатів на посаду Залужного

The Economist також вказало, що серед кандидатів на посаду головнокомандувача ЗСУ розглядаються командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський та начальник ГУР Міноборони генерал Кирило Буданов. Зауважимо, що кількома днями раніше Сирського, Буданова, а також генерал-десантника Євгена Мойсюка серед претендентів на посаду головкома називала нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла, відома своїми "наїздами" на Залужного.

За даними джерел The Economist, Буданов відмовився від посади останньої хвилини. Водночас видання The Times із посиланням на джерела написало, що слідом за Будановим і Сирський відхилив пропозицію президента обійняти посаду головкома ЗСУ.

Володимир Зеленський, Олександр Сирський, Кирило Буданов, Валерій Залужний / Фото: ТСН.ua

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Процес зі звільненням Залужного призупинили – яка причина

За даними The Times, вище командування ЗСУ та міжнародні партнери України, зокрема США та Велика Британія, висловили занепокоєння щодо ситуації довкола чуток про відставку Залужного. Тож Зеленський був змушений "скасувати своє рішення під тиском з боку високопосадовців і міжнародних партнерів".

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За інформацією The New York Times у Зеленського планували звільнити Залужного, але відмовилися 29 січня ввечері, коли новина просочилася в публічний простір. За словами анонімного чиновника, "зараз вони гальмують процес".

Український нардеп на умовах анонімності сказав, що президент і генерал зустрілися ввечері 29 січня, але рішення не було ухвалене. Однією з проблем стало те, що не було негайної заміни на місце Залужного.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Розбір питання "звільнення Залужного", яке зчинило справжню медіабитву!

Указ про звільнення Залужного може з’явитися до кінця тижня

У CNN із посилання на джерела поінформувало, що станом на вечір 31 січня Залужний все ще обіймав посаду головкома, однак указ президента про звільнення генерала очікується до кінця тижня.

"Це стане найбільшим військовим потрясінням Зеленського від початку повномасштабного вторгнення Росії майже два роки тому", – зазначається у статті CNN.

Там додали, що розбіжності між президентом і головнокомандувачем виникли після провалу українського контрнаступу 2023 року.

"Кажуть, що напруга особливо зросла, коли Залужний описав війну з Росією як тупикову ситуацію в інтерв’ю та есе для журналу The Economist у листопаді", – вказали журналісти.

В ОП натякнули на претензії до Залужного

Дискусію довкола стосунків Зеленського з Залужним прокоментував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Він сказав, що президент як верховний головнокомандувач несе повну відповідальність за те, що відбувається на війні, і повинен ставити запитання про те, як певні тактичні дії змінюватимуть ситуацію на фронті. За словами Подоляка, це питання не треба політизувати.

"Це вертикаль верховного головнокомандувача. Я взагалі не розумію, в чому тут дискусія "звільнить-не звільнить" і так далі. Є вертикаль конкретна, де є президент, який призначає менеджерів. Одним із таких призначених президентом менеджерів (не вибраних)... є головнокомандувач... Головне, що хоче президент, наскільки я розумію сьогодні, він хоче розуміти, а що з цією війною далі... які тактичні дії, як будуть змінюватися події на фронті, які відповідні інструменти. І це ж хочуть бачити наші партнери. Президент може такі питання ставити? Безумовно. Потрібно, щоб їх ставили", – розповів радник голови ОП.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк / Фото: Getty Images

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