Звільнення Залужного і призначення Сирського: як відреагували у США та ЄС

У Сполучених Штатах не бачать причин для занепокоєння щодо стабільності в Україні через заміну головкома. Що зміна військової верхівки в Україні не позначиться на твердості подальшої підтримки – запевнили і в Єврокомісії.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки "Радіо Свобода" у Брюсселі Зоряни Степаненко.

Якою була реакція США на відставку Залужного

Відставка в Україні, що “гримить” далеко за її межами. Заміна головкома Збройних сил країни, яка бореться з російською агресією, – топтема чи не всіх провідних західних ЗМІ. Всі пишуть про популярність в Україні Валерія Залужного, яка не втримала його на посаді.

Видання Politico повідомляє про непрості стосунки не лише з верховним головнокомандувачем української армії, а й про певну напруженість між генералом Залужним та американським військовим керівництвом. Причина – розбіжності в оцінках ведення торішнього контрнаступу.

У Вашингтоні пропонували бити на одній ділянці, але сильно. В Києві – зупинилися на кількох штурмах уздовж усієї лінії фронту, щоб розосередити сили супротивника.

Офіційно в Пентагоні жодного невдоволення Залужним через результати операції не висловлювали. Там готові працювати з новим головкомом – помічниця міністра оборони США напередодні зазначила, що це вже роблять, і позитивно відгукнулася про Олександра Сирського як командира. Назвала досвідченим та успішним. У Держдепартаменті зазначили, що кадрові перестановки – це суверенне рішення України, це ж підтвердили в Білому домі й також засвідчили готовність взаємодіяти з новим командувачем.

Реакція Єврокомісії та НАТО

Чиновники Єврокомісії, відповідальні за оборону та безпеку, відповідаючи на наше запитання, сказали, що заміна головнокомандувача – внутрішня справа України, і прерогатива президента – визначати військову верхівку країни. А на її підтримці з боку ЄС кадрова ротація, запевнили, не позначиться.

Аналогічні заяви звучали від генсекретаря НАТО – можливі зміни у військово-політичному керівництві України Єнс Столтенберг коментував буквально напередодні відставки Залужного та призначення Сирського.

Видання The Economist, де Залужний публікував свою колонку, написало, що його звільнення ознаменувало новий етап війни, в якому Зеленський "ризикує помилитися". Сирського назвали суперечливою фігурою із суперечливою репутацією, яка в бою може жертвувати і людьми, і технікою.

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Нагадаємо, на сайті президента України Володимира Зеленського з'явилися укази про звільнення головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного та призначення на цю посаду генерал-полковника Олександра Сирського.

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