"Звільнення" Залужного: що це було та кого вже "призначили" на його посаду – огляд новин про гучний інсайт

Епопея з нібито "звільненням" головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного триває. Тепер цю новину "червоними" заголовками ширять і всі західні ЗМІ й навіть називають кандидатів на "крісло" головкома.

Які ще версії відкопали журналісти, хто відверто піариться на цій темі і для чого насправді робляться подібні вкиди – в ексклюзиві TSN.ua розповіла Вікторія Гнатюк.

У Зеленського розставили крапки над "і"

Прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров відреагував на чутки про нібито звільнення Залужного – і категорично спростував його відставку.

Згодом 29 січня у своєму вечірньому звернення і сам Зеленський не сказав про це ані слова. Адже саме у них він особисто повідомляє про кардинальні зміни в державі.

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У цей момент стало більш-менш зрозуміло, що 29 січня не стане останнім днем роботи Валерія Залужного, про що так "інсайдили" різні телеграм-канали і ЗМІ. Та й сам головнокомандувач одним лише фото у своїх соцмережах розвіяв усі чутки – показався разом із начальником Генштабу ЗСУ Сергієм Шапталою на робочому місці, хоч і ніяк не підписав світлину.

Втім, багато хто й досі не може заспокоїтися. У Мережі досі тривають жваві обговорення про нібито звільнення головкома, а оливи у вогонь підливають і західні ЗМІ: там розписують цілі версії, аж до того, куди б подався Валерій Залужний після відставки і хто сів би в його крісло.

Версії західних ЗМІ

Газета The New York Times із посиланням на джерела опублікувала статтю, мовляв, український уряд просто відклав звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного через витік даних про відставку. За їхніми словами, Київ вирішив відкласти звільнення, коли ця новина потрапила в ЗМІ.

Як зазначає видання, ще однією причиною такого рішення було те, що уряд не знайшов заміни Залужному.

А видання The Economist взялося розповідати, кого ж хотіли "посадити" в крісло Валерія Залужного. Кажуть, кандидатів двоє – командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

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А згодом додають, Буданов в останню мить від пропозиції відмовився. А за словами видання The New York Times, і Сирський не прийняв пропозицію Зеленського.

І, мовляв, ці дві відмови й змусили президента Зеленського відступитися. Також в The Economist заявили, що Залужному натомість пропонували стати секретарем РНБО України, але й він від цього відмовився.

Нагадаємо, першим заговорив про "відставку" Залужного з посиланням на дуже "надійні джерела", але без імен, політик Борислав Береза.

Ну й від цього моменту понеслося. Слідом за ним цю інфу поширювали чинні та колишні політики, журналісти і деякі ЗМІ, а також анонімні телеграм-канали, до слова, які дивом часто першими повідомляють ексклюзиви з надр президентської адміністрації.

Про відставку писали і в ВВС. Там, знову ж таки, з посиланням на джерела, повідомили, що у другій половині дня понеділка 29 січня Валерію Залужному повідомили, що його хоче бачити президент: Володимир Зеленський нібито хотів обговорити з головнокомандувачем ситуацію на фронті. Той негайно вирушив на Банкову. Ця зустріч обіцяла бути нетиповою. Попри те, що Зеленський та Залужний регулярно бачаться на засіданнях ставки головнокомандувача, вони вже досить давно не спілкувалися без присутності голови Офісу президента.

Цього дня Андрій Єрмак перебував в Ужгороді на переговорах з очільником угорського МЗС Петером Сіярто. У зустрічі на Банковій, за даними ВВС, брали участь три особи: Володимир Зеленський, Валерій Залужний та міністр оборони Рустем Умєров.

Переговори, кажуть джерела ВВС, минали у цілком спокійному тоні. Досить скоро президент перейшов до її головної теми: він повідомив, що ухвалив рішення звільнити головнокомандувача ЗСУ. Зеленський додав, що указ про це буде підписаний найближчим часом.

Тим часом, експерти Інституту вивчення війни заявили, що логічно, що чутки про "відставку" головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного допомагають Росії вести інформаційну кампанію проти України. Адже миттєво цю новину розтягнули і путінські пропагандисти

Так, американські аналітики навели заяву головної російської пропагандистки та головної редакторки RT Маргарити Симоньян, яка підкреслила, що незалежно від того, чи правдиві повідомлення про "відставку" Залужного, але це "хаос... корисний Росії".

Що відбулося насправді

Тож чи дійсно було таке рішення – сказати з впевненістю на 100% – неможливо, як і те, що змусило відступитися, якщо рішення все ж було. Адже такі вкиди уже не раз ширилися усією Україною.

Подібна історія сталася й в листопаді 2023 року, тоді нардеп Володимир Ар’єв повідомив, що нібито новий міністр оборони Рустем Умєров поніс Зеленському "подання на Ставку верховного головнокомандувача" про звільнення Залужного. На такі звинувачення миттєво відреагував міністр.

"Щодо чергового інформаційного вкиду від одного з депутатів. Деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство — це нічим не краще того, що роблять російські пропагандисти", - прокоментував Умєров.

Українці не підтримують відставку головкома Залужного

Згідно з грудневим опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, Залужному довіряють – 92% українців, Буданову – 60%, Сирському – 33% (хоча тут варто зауважити, що близько половини українців його просто не знають).

Це ж опитування КМІС показало, що 72% українців не підтримують заміну Залужного на іншого генерала (підтримують – 2%).

Хто точно з цього порадіє – так це Росія, де не раз намагалися більш радикально позбутися Залужного з інформаційного простору, "поховавши чи поранивши його".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ЗВІЛЬНЕННЯ" ЗАЛУЖНОГО: нові скандальні подробиці! Рішення Буданова і Сирського!

Нагадаємо, у США відреагували на чутки про "звільнення" Залужного.

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