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Звільнений з полону військовий ЗСУ розповів, що було найважче у російських тюрмах
Український військовий, якого напередодні Великодня звільнили з полону, розповів, що його рятувало.
Морпіх-музикант Ростислав Богуцький потрапив у російський полон після облоги Маріуполя. І як стверджує нині, вижив там, бо в найважчі моменти уявляв собі, як грає на інструменті.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Неллі Ковальської.
Ростик Богуцький — саксофоніст, один з музикантів оркестру 36-ї бригади морпіхів, що боронила Маріуполь. Після двох місяців оборони міста разом з побратимами він потрапив у полон.
Батьки хлопця Ярослав і Катерина чекали на Ростика з полону і їздили на всі обміни з прапором оркестрантів. Перед Великоднем, коли вони побачили ім’я сина у списках, автобус з Ростиком уже стояв на українському кордоні.
Зараз Ростислав проходить реабілітацію. Він розповідає, що в полоні його рятувало і що мучило найбільше.
«Ми все дуже жахливе переводили в жарт, і це допомагало. Я не знав, що зі мною буде. Поводилися з нами недобре, і це теж було тяжко. Але найбільше мучила невідомість. Я не знав, коли я додому повернуся і чи повернуся я взагалі додому», — каже він.
Військовий каже, що зараз він найбільше цінує свободу. Ростислав зазначає, що саксофон рятував його в полоні.
«Я музику згадував у голові, співав всередині, пальцями грав, як на саксофоні», — каже він.
У полоні досі залишаються ще 12 музикантів з оркестру морпіхів. Ростик мріє, що вони теж невдовзі будуть вдома і відчують те, що нині відчуває він.
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