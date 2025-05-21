Звільнений з полону військовий ЗСУ розповів, що було найважче у російських тюрмах

Ростислав Богуцький / © ТСН

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Морпіх-музикант Ростислав Богуцький потрапив у російський полон після облоги Маріуполя. І як стверджує нині, вижив там, бо в найважчі моменти уявляв собі, як грає на інструменті.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Неллі Ковальської.

Ростик Богуцький — саксофоніст, один з музикантів оркестру 36-ї бригади морпіхів, що боронила Маріуполь. Після двох місяців оборони міста разом з побратимами він потрапив у полон.

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Батьки хлопця Ярослав і Катерина чекали на Ростика з полону і їздили на всі обміни з прапором оркестрантів. Перед Великоднем, коли вони побачили ім’я сина у списках, автобус з Ростиком уже стояв на українському кордоні.

Зараз Ростислав проходить реабілітацію. Він розповідає, що в полоні його рятувало і що мучило найбільше.

«Ми все дуже жахливе переводили в жарт, і це допомагало. Я не знав, що зі мною буде. Поводилися з нами недобре, і це теж було тяжко. Але найбільше мучила невідомість. Я не знав, коли я додому повернуся і чи повернуся я взагалі додому», — каже він.

Ростислав Богуцький / © ТСН

Військовий каже, що зараз він найбільше цінує свободу. Ростислав зазначає, що саксофон рятував його в полоні.

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«Я музику згадував у голові, співав всередині, пальцями грав, як на саксофоні», — каже він.

У полоні досі залишаються ще 12 музикантів з оркестру морпіхів. Ростик мріє, що вони теж невдовзі будуть вдома і відчують те, що нині відчуває він.

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