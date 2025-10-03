Звільнений з російського полону військовий здивував вчинком на волі

Владислав Каретник / © ТСН

25-річний військовослужбовець Нацгвардії Владислав Каретник три роки провів у російському полоні. Там — без жодного аркуша паперу чи інших засобів він написав майже 20 пісень. Усі тексти зберігав лише у пам’яті. І першу із композицій присвятив мамі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Аліни Лісової.

Владислав Каретник родом з Дніпра, нині він мешкає на Київщині. Зізнається, прогулянки для нього рідкість, адже після звільнення з полону чотири місяці тому, переважно весь час на реабілітації.

Випускник Національної академії нацгвардії України. Коли почалося повномасштабне вторгнення, він був у Маріуполі на ротації. З побратимами до останнього виконував бойові задачі на “Азовсталі”. А після указу президента, разом з іншими бійцями вийшов у полон.



“Вже коли вивезли на Росію, ми вже повністю зрозуміли, що це полон, що це таке взагалі. То були і побиття і знущання і катування, тобто було все повністю”, - згадує він.



На питання, що допомагало триматися і пережити усі тортури російських катів, Владислав з усмішкою відповідає - музика.

З дитинства музика для нього була як хобі. Він читає бітбокс, грає на гітарі і як каже сам «трохи співає». У неволі, аби відволіктися від жахливої реальності, вперше в житті почав писати пісні. Так за три роки народилося 16 композицій. Усі слова Владислав завчав напам’ять, потайки наспівував побратимам і пообіцяв собі — усі пісні мають обов’язково почути вдома, першу з яких присвятив мамі, але каже, це про всіх хто чекає на синів з полону.

Його мати вірила, чекала на повернення сина та виходила чи не на кожен мітинг на підтримку полонених. Від мами Владиславу у полон дійшов лише один лист з десятків усіх, які вона написала.

Повернення з трирічного полону, він сприймає як Великоднє диво — адже сталося це 19 квітня.

Владислава нарешті дочекалися вдома. Він відразу узявся за запис першої пісні. Це поки єдина пісня, яка повноцінно ожила на професійній студії. Ще є пісні про Україну, Маріуполь, полон, друзів. Владислав, вірить, що знайдуться ті, хто допоможе йому записати і створити повноцінний альбом під назвою «пісні народжені в полоні». Це може допомогти триматися і вірити у краще, усім хто досі чекає.

