Звинуватили у залицянні до 11-класниці: на Житомирщині педагог вбив колишнього учня та поранив іншого 

На Житомирщині вчитель ліцею вбив 17-річного хлопця, а його двоюрідного брата поранив. Юнаки були однокласниками і раніше вчилися у цього педагога. За даними слідства, хлопці поїхали до педагога у село на розбірки, бо той нібито залицяється до одинадцятикласниці. Він же заявив, що захищався від нападу і тому взявся за ножа.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

Що відомо про інцидент на Житомирщині

У селі Луковець біля місцевого магазину стоять квіти. Саме тут загинув 17-річний хлопець, його 18-річний брат отримав тяжкі поранення.

Місце, де загинув 17-річний хлопець

Це сталось через розбірки хлопців з їхнім колишнім вчителем. Пані Лариса згадує, викликала поліції і швидку, коли побачила закривавлених юнаків.

Директор ліцею добре знає усіх трьох. 23-річний вчитель фізкультури Сергій Васильович - колишній учень цієї ж школи. Викладає тут вже 2 роки і без жодних зауважень.

"З боку батьків чи учнів жодних сигналів, скажем, навіть найменших про те, що він якийсь неадекватний, чи він себе нетактовно веде з учнями. Нічого не було абсолютно", - каже директор ліцею Вадим Новицький.

Хлопці нібито прийшли на "розбірки" до вчителя

17-річний Ярослав і 18-річний Віталій - двоюрідні брати, цей ліцей закінчили торік, вчилися в одному класі. Сергій Васильович викладав і у них. Матір пораненого Любов згадує - раніше хлопці дружили із педагогом.

Розгортатися конфлікт, кажуть у поліції, почав ще вдень. Вчитель розповів слідчим, що юнаки подзвонили йому з погрозами, через ученицю його ліцею. Закидали педагогу залицяння до неї. Але сама дівчина це спростовує.

"Жодних натяків на якісь там стосунки в тому, в чому звинувачували його хлопці не було, це з її слів", - каже речниця Нацполіції Житомирщини Вікторія Дубовик.

"Я мав розмову із матір'ю цієї учениці, вона категорично заперечує про будь-яку причетність своєї дитини до цієї справи", - каже директор ліцею Вадим Новицький.

Директор ліцею Вадим Новицький

Що кажуть батьки підозрюваного

Матір вчителя Алла згадує, що того дня вона поралась на городі. Каже, не може й досі прийти до тями. Її чоловік, пан Василь, із загіпсованою рукою.

Чоловік тримається за серце, згадуючи те, що трапилося. Розповів ТСН, що юнаки напали на нього з сином.

"Спочатку на Сергія, потім на мене", - каже батько підозрюваного Василь.

Мати пораненого хлопця заперечує цю версію

Натомість у матері пораненого юнака своя версія. Каже, брати святкували 18-річчя, визнає, що пили алкоголь. Але стверджує - саме вчитель покликав їх додому де й відбувся конфлікт.

Про те, що сталося почула від сина, який їй подзвонив після поранення.

Вчителю загрожує довічне позбавлення волі

Наразі медики стабілізували стан пораненого хлопця, спілкуватись про подію він не хоче. Вчителя затримала поліція.

"Він показав ніж, почав одразу надавати усі пояснення з його слів, він таким чином захищався", - каже речниця Нацполіції Житомирщини Вікторія Дубовик.

Усе це ще мають дослідити слідчі. Водночас чоловіка помістили під варту. Йому загрожує довічне ув'язнення. Пораненого хлопця перевели з реанімації до хірургії, його двоюрідного брата вже поховали.

Ліцей, в якому викладав педагог, та вчилися потерпілі

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Раніше повідомлялося, що в Києві 16-річний юнак порізав ножем 18-річну дівчину та побив її друга.

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