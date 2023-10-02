Звинуватив Україну у нападі Росії та пригрозив не допомагати: подробиці про скандального політика зі Словаччини

На виборах у Словаччині перемогла партія політика, який хоче припинити допомагати Україні під час російської навали. Партія популіста Роберта Фіцо набрала 24% голосів і спробує сформувати урядову коаліцію.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

Скандальний політик у Словаччині повторив брехню Росії: чому йому вірять

Жодної кулі з державних запасів для України. Таке у разі перемоги своїм виборцям обіцяв Роберт Фіцо. У минулому - двічі обраний прем'єром, досвідчений політик - який, за словами аналітиків, змінився перед новими виборами. Дещо радикалізувався, аби зібрати голоси незадоволених політикою і стурбованих економікою виборців. Підтримав протест антивакцинаторів - і не гребував дезінформацією.

"Чим довше триває війна, тим більше людей знову вірить у дезінформацію, і зараз вона розгортається на повну силу. На жаль, часто цю дезінформацію поширюють самі політики", - каже старша наукова співробітниця політичного інституту GLOBSEC Катаріна Клінгова.

Як Фіцо бачить закінчення жорстокої війни Росії проти України

Так, на мітингу у своєму рідному селі Фіцо повторив тези російської пропаганди: що війна в Україні триває від 2014, але начебто і це цитата - "коли українські нацисти і фашисти почали вбивати росіян на Донбасі". Ця брехня принесла йому зрештою частину голосів. Адже проросійські настрої, на жаль, поділяє чимало словаків. Наприклад, відповідальність за війну в Україні на Росію покладають лише 40% населення. Звідти й позиція партії Роберта Фіцо щодо миру - під яким він вбачає геть не те, що й українці.

Роберт Фіцо / Фото: Associated Press

"Наївно думати, що Росія піде з Криму. Наївно думати, що Росія піде з контрольованої нею території. Тож поясніть мені, навіщо вбивати? Чому б нам не змусити протиборчі сторони, використати авторитет ЄС і США, щоб вони сіли і знайшли якийсь компроміс, який би гарантував безпеку для України. Ви знаєте мою думку, я принципово проти членства України в НАТО, це означало б третю світову війну", - каже Фіцо.

Фіцо може стати однодумцем Орбана у ЄС

Членство у НАТО і ЄС - питання, у яких нашій державі принципово здобути підтримку союзників. А з приходом до влади у Словаччині Роберта Фіцо проросійських голосів в Євросоюзі може побільшати, бо щонайменше один одіозний політик там вже є.

"Фіцо недостатньо сміливий, щоб стати єдиним дисидентом. Тож він приєднається до Орбана. Зараз він дуже автентично проросійський і поширює російські наративи", - каже політолог Григорій Месєзніков.

Як Словаччина допомагала Україні зброєю

Словаччина з початку війни надала Україні чималу військову допомогу - у квітні 2022-го, коли це було украй необхідно - систему ППО С-300-та. Передала всі свої 13 літаків МіГ. А також поставляла гаубиці і гелікоптери. Вже після перемоги на виборах Роберт Фіцо повторює свою обіцянку - скоротити підтримку нашої держави.

"Люди в Словаччині мають більші проблеми, ніж Україна", - заявив проросійський політик.

Чи вплине обрання партії Фіцо на ситуацію

Втім, питання, як перемога партії Фіцо вплине на політичну ситуацію у Словаччині - лишається відкритим. Бо попри те, що політсила популіста набрала 24% голосів, до парламенту проходить десяток партій. І саме з ними - доведеться формувати коаліцію. Наприклад, опоненти Фіцо - партія "Прогресивна Словаччина", яка підтримує допомогу Києву і виступає за тісні зв'язки із Заходом - набрала 17% голосів.

"Це буде ще гірша новина, якщо пан Фіцо сформує уряд. Тому я контактуватиму з іншими політичними лідерами, партії яких були обрані до парламенту, на неформальній основі, щоб обговорити шляхи запобігання цьому", - каже лідер партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Сімечка.

Дочекатися, поки після виборів у Словаччині сформують парламентську коаліцію - поки закликають у Міністерстві закордонних справ України. Голава відомства Дмитро Кулеба наголосив - перші висновки щодо того, чи зміниться підтримка Братислави, можна буде зробити згодом - з огляду на склад коаліції.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 за 2 жовтня 2023 року | Повний випуск новин

Нагадаємо, Орбан зрадів із перемоги свого однодумця на виборах у Словаччині.

Читайте також: