Звірячі удари по Харкову із загиблими і десятками госпіталізованих: чому росіяни посилили обстріли

Впродовж останніх днів окупанти посилюють обстріли Харкова. ТСН.ua розповідає, чому окупанти б'ють із більшою силою та що відомо про руйнування та жертви в місті.

Окупанти за вихідні та понеділок, 11 липня, обстріляли гімназію, влучили ракетою у шестиповерхівку в центрі Харкова, один під'їзд якого просто обвалився. Рознесли загарбники торговий центр і будинки мирних людей. Гатили рашисти по цивільній інфраструктурі ракетами та важкою артилерією. Кількість жертв у місті постійно зростає.

ТСН.ua розповідає все, що наразі відомо про наслідки обстрілів Харкова за останні дні та ймовірні причини злочинних ударів армії РФ на цьому напрямку.

Ракетний обстріл Харкова 11 липня: понад три десятки госпіталізованих, є загиблі

У ніч проти понеділка, 11 липня, повітряна тривога у Харкові лунала з пів на першу ночі і до п’ятої ранку. О пів на четверту ранку війська РФ вдарили ракетами по місту. Харків'яни почули щонайменше три потужні вибухи у різних районах. Одна з ракет поцілила у шестиповерхівку у центрі Харкова.

Фото: МВС

Один під‘їзд з 6 по 1 поверх просто обвалився. З-під завалів рятувальникам вдалось витягнути одну літню жінку, зараз вона у лікарні.

Фото: МВС

Решта мешканців багатоповерхівки дивом вціліла.

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Утім на цьому російські окупанти не зупинилися. Загарбники о 10:20 вдарили по місту з реактивної системи залпового вогню "Смерч".

Фото: Олег Синєгубов

За попередніми даними, окупанти використали 10 ракетних снарядів. Під вогнем росіян знову опинилися лише цивільні споруди - торговельний центр та будинки мирних харків'ян.

Фото: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

Декілька снарядів влучили просто у двори приватних осель. Також зруйновані гаражі, автомобілі, спалахнуло кілька пожеж.

Фото: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

За останньою інформацією, госпіталізована 31 людина з пораненнями різного ступеню тяжкості, серед них 2 дитини - 4 і 16 років. Стан обох дітей середньої тяжкості. Також серед поранених — один поліцейський. Постраждалі переважно мають осколкові ураження. Загинуло 3 людей. Кількість жертв може збільшуватися.

Фото: Олег Синєгубов

Удар по Харкову та області на вихідних, 9-10 липня: окупанти обстріляли школу та житлові будинки

Напердодні окупанти також вдарили ракетами по місту. В ніч проти 10 липня рашисти обстріляли Основ’янський та Слобідський райони Харкова. О 03:30 ракета "Іскандер" із російського Бєлгорода влучила у школу у Харкові.

Через обстріл поранення зазнала жінка, яка вночі чергувала на посту охорони, на щастя, шпиталізація їй не знадобилася. У корпусі старшої школи, куди і поцілила ракета, обвалилися усі 3 поверхи.

Фото: Управління ДСНС у Харківській області

Фото: Управління ДСНС у Харківській області

Частина закладу відновленню не підлягає.

Ворожий "Іскандер" зніс третину школи в Харкові – історії тамтешніх вчителів

Цю новину особливо тяжко сприйняла солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька. Співачка у сльозах повідомила у своєму Instagram, що саме в цьому закладі освіти вона навчалася.

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

Також від ракетного удару зруйновано частину житлового будинку на шість квартир. Загиблих немає, але довелося госпіталізувати 62-річного чоловіка. Його стан оцінюється як середній.

Окрім Харкова, впродовж доби, 9 липня, окупанти обстрілювали Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський, Харківський райони області.

Фото: Управління ДСНС у Харківській області

Внаслідок обстрілів у селищі Печеніги загинула 20-річна дівчина. Ще двох жителів Харківщини госпіталізували. У Чугуївському районі в результаті ворожих ударів за межами населеного пункту загорілась трава, а також поле з пшеницею на площі 10 соток.

Чому окупанти почали інтенсивніше обстрілювати Харків?

За словами Харківського міськиого голови Ігоря Терехова, російська армія перейшла до інтервальних обстрілів міста Харкова. Він вважає, що така тактика спрямована на збільшення кількості жертв серед мирного населення, зокрема працівників ДСНС, які оперативно виїжджають на місце події та потрапляють під повторні обстріли.

Начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко також вважає, що окупанти намагаються вбити якомога більше цивільних людей.

"Обстріли здійснили навмання, розліт на значній території, що вказує на мету: знищити якнайбільше мирного населення", — прокоментував сьогоднішні ракетні удари по Харкову Тимошко.

Про те, що російські війська посилили впродовж останніх днів обстріли Харкова, констатував військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, наразі не доводиться говорити про можливість повторного наступу на Харків, хоча Росія і намагалася проривати оборону міста.

"За попередні кілька діб там ситуація погіршилась (у Харкові - ред.) в тому сенсі, що російські війська намагалися дійсно проривати за кількома напрямками оборону наших позицій і рубежів. Їм це не вдалося зробити і вони продовжують застосовувати саме артилерію, реактивну, ствольну артилерію, також ракети з Бєлгородської області, якими обстрілюють місто Харків. Але сказати про те, що на сьогоднішній день там сконцентровано угруповання військ, яке може здійснити успішні наступальні дії, теж не доводиться", - зазначив він.

Своєю чергою військовий експерт Олег Жадан зазначив, що основні зусилля противник зосереджує для недопущення просування українських військ у бік державного кордону, адже ЗСУ намагаються вести штурмові дії, щоб відсунути супротивника насамперед від Харкова та витіснити його.

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