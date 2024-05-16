Звірства окупантів у Вовчанську: людей розстрілюють, викрадають і зганяють до підвалів — огляд

На Харківщині окупанти розстрілюють українців, які чинять опір, інших - викрадають, зганяють до підвалів і не дозволяють евакуюватися.

Про звірства росіян у місті, за яке точаться бої, розповіла Вікторія Гнатюк в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.ua.

Розстріл цивільних у Вовчанську

Окупанти розстріляли чоловіка у Вовчанську, який намагався від них втекти. Всім іншим людям, які не встигли евакуюватися, зробити цього не дають та зганяють їх натомість до підвалів.

“У північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон. До сьогоднішнього дня на тій ділянці також тривала евакуація – Національна поліція України не припиняла вивозити людей попри всі загрози та під обстрілами. Станом на зараз, за оперативною інформацією, російські військові, які намагалися закріпитись у місті, не дозволяли місцевим мешканцям евакуйовуватися: людей почали викрадати та зганяти до підвалів. Відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими. Зокрема, один із мешканців Вовчанську намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників – росіяни його вбили”, - повідомив у своєму телеграм-каналі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Слідчі Національної поліції України у Харківської області розпочали кримінальне провадження за фактами порушення правил та звичаїв війни.

Евакуаційні групи Національної поліції України продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей.

Евакуація під обстрілами

Від початку евакуаційних заходів поліцейські евакуювали 2565 цивільних мешканців прикордонних населених пунктів Харківщини. Евакуаційні екіпажі під постійними артилерійськими обстрілами, ракетними та бомбовими ударами вивозять громадян у безпечні місця.

Не забувають, звісно, і про тваринок. Одна з таких історій розчулила українців: жителька Вовчанська прощалася із своїм собакою, якого не могла забрати із собою в гуртожиток, тому тварину забрали до притулку. Спойлер: вони вже возз’єдналися, небайдужі люди знайшли собаку і повернули жінці.

Зникнення волонтерів у Вовчанську

Днями стало відомо про зникнення двох волонтерів у Вовчанську. Як з’ясувалося, двоє чоловіків на власному авто кинулися до міста, аби вивезти родину, але так і не доїхали до місця призначення.

Також читайте Піхотні групи російських окупантів зайшли до Вовчанська: у Міноборони підтвердили

Згодом знайшлися свідки, які розповіли, що волонтери не просто зникли - їх розстріляли російські солдати. Про це повідомив начальник слідчого управління головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов на своїй сторінці у Facebook.

У коментарі "Суспільне Харків" голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі розповів, що жертви окупантів - це двоє чоловіків з Київщини, які без узгодження дій з поліцією та місцевою владою, виїхали до Вовчанська. За словами голови адміністрації, волонтери не знали, що не потрібно їхати у північну частину міста.

Звірства росіян

За ці дні, що відбувається наступ росіян на Харківщині, рашисти знову наробили горя людям на десятки кримінальних справ. Щойно людей почали евакуйовувати – ті розповідали чергові моторошні історії, які їм довелося пережити.

Одному з чоловіків рашисти прострелили палець, бо той не захотів відчинити їм двері.

У прокуратурі відкрили ще дві кримінальні справи. За даними слідства, у селі Стариця Вовчанської громади 14 травня 2024 року російський військовослужбовець впритул застрелив місцевого 46-річного мешканця. Також відомо, що 14 травня під час озброєного нападу окупантів зник мирний житель. Його місцеперебування досі невідомо.

Що відбувається у полоні

Люди, яким цими днями вдалося врятуватися з Вовчанська, розповіли журналістам, що до евакуації вони кілька діб просиділи у полоні росіян, але дивом їм вдалося втекти. У полоні їх змушували надавати окупантам медичну допомогу.

Врятовані - Володимир та Світлана. За словами жінки, окупанти змушували її накладати бинти на ноги поранених російських військових. Також під час перебування у підвалі полонені чули розмови росіян про наміри їх розстріляти.

Володимир та Світлана кажуть, що у полоні залишилось ще багато людей. Зокрема, окупанти утримують цілу сім’ю та бабусю.

У прокуратурі вже почали розслідування.

Куди звертатися за допомогою?

Росіяни продовжують тероризувати мешканців Харківської області.

З питань евакуації громадяни можуть звертатися на "гарячу лінію" за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані: 0-800-33-92-91, а також спецлінію поліції 102 або до найближчих відділень поліції.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "У ВОВЧАНСЬКУ РОСІЯНИ РОЗСТРІЛЮЮТЬ УКРАЇНЦІВ! Людей викрадають і зганяють до підвалів!"

Нагадаємо, російські війська не захопили Вовчанськ на Харківщині станом на ранок 16 травня.

Читайте також: