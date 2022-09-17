Звірства росіян в Ізюмі: світ вражений масовим похованням в деокупованому місті та масштабами розрухи

У звільненому Ізюмі Харківської області знайшли масове поховання - понад 400 могил. Там і військові і цивільні, а ще багато закатованих людей. Управління ООН із прав людини збирається направляти до Ізюма місію.

Наразі українськ прокурори разом із міжнародними партнерами ретельно фіксують усі сліди насильства на людях, яких дістають із-під землі, розповіли у сюжеті ТСН.

Масове поховання на околиці Ізюму, де наші розслідувачі змушені називати загиблих українців номерами, бо нічого більше про них поки що невідомо, видно з супутника. Частина могил з хрестами, частина - без. Там лежать загиблі через російські обстріли, а також померлі уже під час окупації.

"Ми ексгумували першу могилу. На шиї першого трупа - мотузка. Є тілесні ушкодження", - розповів прокурор Харківщини Олександр Фільчаков.

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен щойно повернувся з України, був у Ірпені. Тому на власні очі бачив, на що здатні росіяни. "В кращому випадку - це байдужість до цивільних життів. В гіршому - свідомі вбивства", - наголосив він.

Втім, в Ізюм таких локацій дуже багато. Уповноважени з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко каже, що це і Кам'янка, і Довгеньке, де були бої, але тіла там ще не забрали.

Усе ретельно документують. Уже невдовзі - це долучать до кримінальних справ. "За військові злочини має бути відповідальність. Буде це український суд, будуть це механізми ОБСЄ, Організації Об'єднаних націй, Міжнародний кримінальний суд. Я вважаю, буде дуже важливо переконатися, що ті, хто чинив ці військові злочини й ті, хто віддавав їм такі накази, були покарані за це", - наголосив Блінкен.

У Білому домі звірства в Ізюмі називають жахливими і бридкими. "Це, на жаль, цілком передбачувана аморальність і жорстокість, з якої росіяни ведуть цю війну проти України та її народу. Ми зробимо все можливе, аби документувати військові злочини, що чинять росіяни, та допомогти національним і міжнародним зусиллям ідентифікувати цих росіян і притягти їх до відповідальності",- каже Джон Кірбі, радник зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки

Однак навіть цього недостатньо, аби Білий Дім оголосив Росію державою-спонсором тероризму. Американці стоять на своєму: це може зашкодити гуманітарній допомозі й досягненим домовленостям. Зокрема, про вивезення українського зерна морем.

"На жаль, це схоже на кривавий серіал. Боятися, що вони можуть щось зробити, а тому піти з ними на ту чи іншу згоду - це гірше. Це гірший результат, на який можна піти", - каже президент Володимир Зеленський.

Масові поховання в Ізюмі жахливі, від них крається серце, пише прем'єр Канади Джастін Трюдо. Він теж сподіваєтсья на покарання винних. Військовий злочин в Ізюмі категорично засудив серед інших європейських лідерів і президент Франції Еммануель Макрон, додавши, що не може бути миру без правосуддя.

Раніше радник голови Міноборони Олексій Копитько заявляв: руйнування, спричинені окупантами в Ізюмі, можна порівняти за масштабами з кількома Бородянками, а за кількістю жертв - принаймні з двома Бучами. Тут є цілі житлові будинки, які складались наче карткові, через свідомо скинуті на них авіабомби. Тому фіксувати злочини в Ізюмі та передмістях доведеться ще довгі тижні.

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