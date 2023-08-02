"Звіряча помста та примушення до миру": експерт пояснив, навіщо Путін обстрілює Харків

Росія знову взялася атакувати Харків. Дві ночі поспіль по місту наносили удари ракетами С-300 та дронами. Після атаки "шахедами" у ніч на 1 серпня у Харкові було частково зруйновано дві будівлі. Уражені споруди - навчальні заклади міста. Тобто окупанти воюють з школярами та вчителями – руйнуючи заклади освіти.

Чому Росія обстрілює Харків та як це можна зупинити, сайт ТСН.ua з’ясовував у військового експерта.

Чого хоче досягнути Путін

За словами Ігоря Романенка, генерал-лейтенанта у відставці, заступника начальника Генерального штабу (2006-2010 рр.), атаки ворога на Харків - це звичайна для Росії тактика терору, а ще помста за те, що місто чітко дало зрозуміти росіянам, що нічого спільного з Росією не має і не хоче мати.

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки дронів у Харкові / фото ДСНС України

"У росіян, на жаль, поки є засоби та можливості, щоб наносити удари по "сакральному російськомовному місту Харків". Своїми діями ворог чітко дає зрозуміти мешканцям, що пощади не буде за їх ставлення до усього російського. Таким чином Путін намагається знайти нові важелі, щоб натиснути на керівництво України та Захід. Це стосується і зернової угоди на умовах Росії та ситуації на фронті. Путін застосовує всі можливі методи терору, щоб схилити Україну до перемовин про легітимізацію вже захоплених територій. Він весь час повторює, що це Україна не хоче сідати за стіл перемовин, а Росія нібито до цього відкрита. Вони вирішили не тільки запрошувати, а й примусити, тому діють саме такими методами - наносять ракетні удари по Харкову та інших містах України. Тому обстріли будуть тривати і надалі", - розповідає сайту ТСН.ua Ігор Романенко.

Він додає, що ворог обстрілює саме житлові квартали та цивільну інфраструктуру і робить це з однією метою – психологічно залякати.

"Харків росіяни обстрілюють без розбору, хаотично. Їх не турбує, куди саме прилітає. Все це вони використовують, як психологічний тиск на населення міста, а також на керівництво держави", - додає експерт.

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки дронів у Харкові / фото ДСНС України

Потрібно знищувати ракети до пуску

Для обстрілів Харкова росіяни використовують ракети типу С-300, які запускають з Білгородської області та дрони.

"На Харків росіяни не витрачають ракети, які може збивати наша ППО. Удари спеціально наносять ракетами типу С-300, які запускають зі своєї території у Білгородській області. Є два варіанти, щоб змінити цю ситуації. Перше - потрібно активізувати наш наступ на фронті, щоб ворогу було не до цих терористичних атак. Друге – наносити удари по їх території, де розташовані ворожі пускові установки, до їх запуску. Робити це за рахунок диверсійних груп або у інший спосіб, але обов’язково знищувати. Росіяни сприймають тільки мову сили, тому нам потрібно її нарощувати. Щодо атак дронами, то наша ППО їх збиває. Але тут потрібно розуміти, що засоби повітряного нападу завжди мають перевагу перед захистом, тому забезпечити оборону міста на 100% просто неможливо, причому в жодній країні світу", – зазначає Ігор Романенко.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про атаку дронів на Харків та напад безпілотників на Москву.

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