Звірячий удар по Запоріжжю: останні подробиці рятувальної операції

Через російську атаку по центру Запоріжжя 10 грудня кількість жертв і постраждалих продовжує зростати. Рятувальникам вдалося дістати живими людей, які провели 7 годин під завалами. Серед постраждалих є дитина та лікарі.

Що зараз із пораненими, скільки загиблих та всі деталі звірячої атаки на медичний заклад – в ексклюзиві TSN.UA.

Близько 15:00 10 грудня росіяни завдали удару по центру Запоріжжя, попередньо вгатили балістикою. Ракета повністю зруйнувала офісне приміщення, в якому був розташований приватний медичний центр, саме туди й припав основний удар.

Наслідки удару по Запоріжжю 10 грудня

Кількість постраждалих постійно збільшувалася. Одразу після атаки рятувальники повідомили про 3 постраждалих, згодом цифра стрімко зросла до 14 і стало відомо про 3 жертв. Вже на ранок стало відомо, що через атаку загинуло восьмеро людей, а кількість постраждалих збільшилася до 22, серед поранених – 5-річна дівчинка.

Але трапляються і дива. Ввечері 10 грудня керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомляв, що одну людину, яку було визнано загиблою, медикам вдалося реанімувати, втім, її стан тяжкий. Також з-під руїн вдалося дістати двох жінок, які близько семи годин провели під завалами. Їм вдалося самотужки зв’язатися з рятувальниками та повідомити своє місцеперебування.

Втім, рятувальна операція станом на момент запису випуску триває. Вже близько 20 годин надзвичайники намагаються дістати людей, які досі залишаються під завалами. Є надія, що вони можуть бути живими.

Вибухова хвиля була такої сили, що розтрощила кав’ярню поряд, пошкоджень зазнав і сусідній ліцей. У момент вибуху в ньому перебувало 6 людей – персонал, викладачі та директорка.

Ліцей уже своїми силами намагаються хоч трохи привести до ладу. Прибрати наслідки атаки сюди прийшли батьки, колеги та навіть випускники закладу.

Наслідки удари по Запоріжжю 10 грудня

Крім цього, довкола епіцентру удару також пошкоджені 20 житлових будинків і три нежитлові будівлі. До ліквідації наслідків ворожого удару загалом залучили понад 160 людей та пів сотні одиниць техніки. На чергову звірячу атаку ввечері 10 грудня відреагував і президент Зеленський, який зазначив, що перемовини про додаткові системи ППО тривають.

11 грудня на Запоріжжі оголосили День жалоби за загиблими внаслідок теракту росіян у місті 10 грудня.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ЗВІРЯЧИЙ УДАР ПО ЗАПОРІЖЖЮ! Останні подробиці рятувальної операції"