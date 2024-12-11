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Звірячий удар по Запоріжжю: останні подробиці рятувальної операції

Звірячий удар по Запоріжжю: останні подробиці рятувальної операції

Наслідки атаки на Запоріжжя 10 грудня

Наразі відомо про 8 загиблих і 22 постраждалих осіб.

Через російську атаку по центру Запоріжжя 10 грудня кількість жертв і постраждалих продовжує зростати. Рятувальникам вдалося дістати живими людей, які провели 7 годин під завалами. Серед постраждалих є дитина та лікарі.

Що зараз із пораненими, скільки загиблих та всі деталі звірячої атаки на медичний заклад – в ексклюзиві TSN.UA.

Близько 15:00 10 грудня росіяни завдали удару по центру Запоріжжя, попередньо вгатили балістикою. Ракета повністю зруйнувала офісне приміщення, в якому був розташований приватний медичний центр, саме туди й припав основний удар.

Наслідки удару по Запоріжжю 10 грудня / ©
Наслідки удару по Запоріжжю 10 грудня

Кількість постраждалих постійно збільшувалася. Одразу після атаки рятувальники повідомили про 3 постраждалих, згодом цифра стрімко зросла до 14 і стало відомо про 3 жертв. Вже на ранок стало відомо, що через атаку загинуло восьмеро людей, а кількість постраждалих збільшилася до 22, серед поранених – 5-річна дівчинка.

Але трапляються і дива. Ввечері 10 грудня керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомляв, що одну людину, яку було визнано загиблою, медикам вдалося реанімувати, втім, її стан тяжкий. Також з-під руїн вдалося дістати двох жінок, які близько семи годин провели під завалами. Їм вдалося самотужки зв’язатися з рятувальниками та повідомити своє місцеперебування.

Втім, рятувальна операція станом на момент запису випуску триває. Вже близько 20 годин надзвичайники намагаються дістати людей, які досі залишаються під завалами. Є надія, що вони можуть бути живими.

Вибухова хвиля була такої сили, що розтрощила кав’ярню поряд, пошкоджень зазнав і сусідній ліцей. У момент вибуху в ньому перебувало 6 людей – персонал, викладачі та директорка.

Ліцей уже своїми силами намагаються хоч трохи привести до ладу. Прибрати наслідки атаки сюди прийшли батьки, колеги та навіть випускники закладу.

Наслідки удари по Запоріжжю 10 грудня / ©
Наслідки удари по Запоріжжю 10 грудня

Крім цього, довкола епіцентру удару також пошкоджені 20 житлових будинків і три нежитлові будівлі. До ліквідації наслідків ворожого удару загалом залучили понад 160 людей та пів сотні одиниць техніки. На чергову звірячу атаку ввечері 10 грудня відреагував і президент Зеленський, який зазначив, що перемовини про додаткові системи ППО тривають.

11 грудня на Запоріжжі оголосили День жалоби за загиблими внаслідок теракту росіян у місті 10 грудня.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ЗВІРЯЧИЙ УДАР ПО ЗАПОРІЖЖЮ! Останні подробиці рятувальної операції"

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