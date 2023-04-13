"Звісток майже не було": тітка звільненого, відео з яким зворушило всю Україну, розповіла про обмін

Стали відомі нові подробиці про звільненого з полону 24-річного Михайла Калашника, який під час чергового обміну зворушив всю країну словами "мамулько, я вже повернувся". Нагадаємо, ці слова він сказав під час першої телефонної розмови з мамою, після чого не стримав сліз. Відповідне відео опублікував український омбудсман Дмитро Лубінець.

"Дзвінок Михайла був неочікуваним для родини. Ми просто щасливі, просто щасливі і все", - зізналась в коментарі для ТСН.ua тітка звільненого з полону Михайла Калашника Світлана Яценко.

За її словами, на даний час невідомо, скільки часу Михайло буде перебувати на обстеженні. Нагадаємо, це обов'язкова процедура, яку проходять всі захисники, які були звільнені з полону.

До цього Світлана Яценко додала, що під час перебування Михайла в полоні про нього майже не було звісток протягом року, тому його повернення неймовірна радісна подія для всієї їхньої родини.

Мати звільненого з полону захисника повідомила нам, що бажає утриматись від коментарів.

Про Михайла Калашника з відкритих джерел відомо, що він пішов служити, коли йому було 18 років. Спочатку рік прослужив в АТО за контрактом, повернувся додому, після чого був мобілізований. В полон він потрапив рік тому, вдома його чекали батьки та сестра, незадовго до повернення у нього народилась племінниця.

Як повідомлялося, 10 квітня додому повернулися 100 наших захисників, серед яких є військові, моряки, нацгвардійці та прикордонники.

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