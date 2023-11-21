"Зводять надбудову з газоблоку на Замку Річарда": у Києві спалахнув скандал навколо пам'ятника архітектури

У Києві зводять надбудову на пам'ятці архітектури ХХ століття - Замку Річарда. Нардеп та радник мера Києва Віталія Кличка Дмитро Білоцерковець уже відреагував на ситуацію.

Про це він розповів у коментарі ТСН.ua.

У Мережі опублікували фото, як невідомі почали зводити надбудову на пам'ятці архітектури ХХ століття, яка розташована у центрі Києва.

"Зводять надбудову з газоблоку на Замку Річарда. А це пам'ятка архітектури", - написав журналіст Костянтин Андріюк.

Надбудова на Замку Річарда. Фото: @AndriyuKK, Телеграм

Радник міського голови Києва та нардеп 8 скликання Дмитро Білоцерковець уже відреагував на це.

"Хтось влаштував свавілля в історичному центрі міста на Подолі – на Замку Річарда будують надбудову. Всі роботи є незаконними, і місто буде реагувати та зупиняти це свавілля. Безвідповідальні власники мають розуміти, що з рук їм це не зійде. Замок є памʼяткою архітектури", - зазначив Білоцерковець.

Зазначимо, що Замок Річарда - це п’ятиповерховий прибутковий будинок, який спорудив Дмитро Орлов у 1902–1904 рр. Будівля стилізована під англійську готику, оздоблена шпилями, зубчастими завершеннями стін, а прямо над узвозом височіє висока башта. Це будинок у Києві вкритий містичними легендами та приваблює туристів.

Нагадаємо, у Києві хочуть продати 6,3 гектара біля Дніпра під забудову.

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