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"Зводять надбудову з газоблоку на Замку Річарда": у Києві спалахнув скандал навколо пам'ятника архітектури

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
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"Зводять надбудову з газоблоку на Замку Річарда": у Києві спалахнув скандал навколо пам'ятника архітектури

Надбудова на відомому будинку. Фото: @AndriyuKK

Радник Кличка пообіцяв зупинити забудову.

У Києві зводять надбудову на пам'ятці архітектури ХХ століття - Замку Річарда. Нардеп та радник мера Києва Віталія Кличка Дмитро Білоцерковець уже відреагував на ситуацію. 

Про це він розповів у коментарі ТСН.ua. 

У Мережі опублікували фото, як невідомі почали зводити надбудову на пам'ятці архітектури ХХ століття, яка розташована у центрі Києва.

"Зводять надбудову з газоблоку на Замку Річарда. А це пам'ятка архітектури", - написав журналіст Костянтин Андріюк. 

Надбудова на Замку Річарда. Фото: @AndriyuKK, Телеграм / ©
Надбудова на Замку Річарда. Фото: @AndriyuKK, Телеграм

Радник міського голови Києва та нардеп 8 скликання Дмитро Білоцерковець уже відреагував на це. 

"Хтось влаштував свавілля в історичному центрі міста на Подолі – на Замку Річарда будують надбудову. Всі роботи є незаконними, і місто буде реагувати та зупиняти це свавілля. Безвідповідальні власники мають розуміти, що з рук їм це не зійде. Замок є памʼяткою архітектури", - зазначив Білоцерковець. 

Зазначимо, що Замок Річарда - це п’ятиповерховий прибутковий будинок, який спорудив Дмитро Орлов у 1902–1904 рр. Будівля стилізована під англійську готику, оздоблена шпилями, зубчастими завершеннями стін, а прямо над узвозом височіє висока башта. Це будинок у Києві вкритий містичними легендами та приваблює туристів. 

Нагадаємо, у Києві хочуть продати 6,3 гектара біля Дніпра під забудову.

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Дата публікації
Перегляди
232
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