Зволікання із військовою допомогою: матері загиблих за Україну громадян США виступили у Конгресі

Справа із наданням американської допомоги Україні може вирішитися цього тижня. Спікер Майк Джонсон нарешті пообіцяв поставити її на голосування цього тижня, щоправда розділивши сенатський законопроєкт на чотири частини, кожна з яких голосуватиметься окремо, хоч і в одному пакеті. Його ініціативу стримано похвалили у Білому домі, очікуючи повних текстів законопроєктів. Однопартійці ж спікера Джонсона з республіканської партії знов заговорили про його відставку.

Про це йдеться у сюжеті власкора ТСН у Сполучених Штатах Ольги Кошеленко.

Що відомо про військову допомогу Україні від США

Ольга Кошеленко зазначає, що цей тиждень у Конгресі нарешті може стати переломним. Спікер Палати представників Майк Джонсон нарешті пообіцяв винести допомогу Україні на голосування, щоправда відділивши її від Ізраїлю та Тайваню. Але після 6 місяців зволікань і відмовок зрештою викликають стриманий оптимізм.

Повних текстів законопроєктів, а їх має бути чотири - щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів нацбезпеки США - наразі ніхто не бачив. Джонсон показував однопартійцям лише уривки.

ЗМІ про законопроєкти про допомогу Україні

Але The New York Times пише - вони приблизно відображатимуть сенатський текст законопроєкту, поданий раніше адміністрацією Байдена. Причина розподілу його на частини тактична.

"Він має на меті звести докупи складну суміш двопартійних коаліцій і дозволити різним фракціям у Палаті представників висловити свою незгоду з частинами пакету допомоги, не потопивши його цілком. І це, зрештою, дозволить отримати достатньо підтримки з боку демократів і центристських республіканців, щоб ухвалити закон на тлі опору фінансування України з боку крайніх правих республіканців, а серед лівих демократів – необмеженій допомозі Ізраїлю", - йдеться у матеріалі.

Що кажуть у Конгресі

Простіше кажучи, противники допомоги Україні чи Ізраїлю зможуть голосувати лише за ті частини допомоги, які їм до душі. За Україну голосів буде достатньо - певні конгресмени-демократи. Якщо спікер не зіскочить останньої миті і дотримає обіцянки винести питання на голосування до кінця тижня.

"Я закликаю спікера Джонсона не відволікатися цього тижня. Багато драматичних подій розгортаються довкола, як ви напевне, чули. Завжди є варіант, що усе піде не так. Це не може статися знову. Ми вже не раз їхали працювати у свої округи на тиждень чи два, а справа так і не зрушувала з місця", - каже конгресвумен від Демократичної партії Сьюзан Вайлд.

"Майк Джонсон може зважитися бути Черчилем, а не Чемберленом і скликати голосування цього тижня. Більше жодних зволікань і виправдань. Зараз, зараз, зараз", - каже конгресмен Сет Магазінер.

Джонсону погрожують відставкою

Пропозиція Джонсона водночас викликала протистояння усередині його рідної партії. На закритій зустрічі республіканців конгресмен Массі завив - через допомогу Україні вимагатиме відставки спікера. За звільнення Джонсона відтак у партії вже два голоси. Решта республіканців, усвідомлюючи, наскільки хиткою є їхня більшість, проти заміни керівництва. Сам Джонсон каже - у відставку добровільно не піде і називає себе спікером воєнного часу.

"Ми живемо у надзвичайний час. У небезпечний час. Як у світі, так і тут, удома. Нам потрібне стабільне керівництво, міцні руки на кермі. Я вважаю себе спікером воєнного часу, у буквальному сенсі", - заявив він.

Майк Джонсон. Фото: Х/RepMikeJohnson

Врятувати спікера від відставки, якщо праві республіканці таки наважаться його торпедувати, можуть демократи. І непоодинокі їхні голоси запевняють - готові це зробити. Уперше за багато місяців ініціативу Джонсона стримано похвалили у Білому домі. Вони ще хочуть побачити повний текст законопроєктів, але на перший погляд ініціативи здаються корисними, сказав радник зі стратегічним комунікацій Джон Кірбі.

Виступ матерів загиблих на війні в Україні американців

Щоб натиснути на законодавців, до Конгресу запросили матерів загиблих в Україні американських добровольців. Із портретами своїх синів вони прийшли нагадати, що їхні діти поклали життя за принципи, на яких засновані Сполучені Штати, і вони не мають права відступати.

"Після повернення додому він планував працювати корпоративним юристом і боротися на внутрішньому фронті заради України. Він загинув. Але я роблю це за нього", - каже мати загиблого захисника України Карла Веббер.

Нагадаємо, комітет розвідки США після секретного брифінгу закликав схвалити допомогу Україні до кінця тижня.

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