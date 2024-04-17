Зволікання із військовою допомогою: матері загиблих за Україну громадян США виступили у Конгресі

Від Джонсона вимагають поставити на голосування питання стосовно допомоги Україні.
Справа із наданням американської допомоги Україні може вирішитися цього тижня. Спікер Майк Джонсон нарешті пообіцяв поставити її на голосування цього тижня, щоправда розділивши сенатський законопроєкт на чотири частини, кожна з яких голосуватиметься окремо, хоч і в одному пакеті. Його ініціативу стримано похвалили у Білому домі, очікуючи повних текстів законопроєктів. Однопартійці ж спікера Джонсона з республіканської партії знов заговорили про його відставку.
Про це йдеться у сюжеті власкора ТСН у Сполучених Штатах Ольги Кошеленко.
Що відомо про військову допомогу Україні від США
Ольга Кошеленко зазначає, що цей тиждень у Конгресі нарешті може стати переломним. Спікер Палати представників Майк Джонсон нарешті пообіцяв винести допомогу Україні на голосування, щоправда відділивши її від Ізраїлю та Тайваню. Але після 6 місяців зволікань і відмовок зрештою викликають стриманий оптимізм.
Повних текстів законопроєктів, а їх має бути чотири - щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів нацбезпеки США - наразі ніхто не бачив. Джонсон показував однопартійцям лише уривки.
ЗМІ про законопроєкти про допомогу Україні
Але The New York Times пише - вони приблизно відображатимуть сенатський текст законопроєкту, поданий раніше адміністрацією Байдена. Причина розподілу його на частини тактична.
"Він має на меті звести докупи складну суміш двопартійних коаліцій і дозволити різним фракціям у Палаті представників висловити свою незгоду з частинами пакету допомоги, не потопивши його цілком. І це, зрештою, дозволить отримати достатньо підтримки з боку демократів і центристських республіканців, щоб ухвалити закон на тлі опору фінансування України з боку крайніх правих республіканців, а серед лівих демократів – необмеженій допомозі Ізраїлю", - йдеться у матеріалі.
Що кажуть у Конгресі
Простіше кажучи, противники допомоги Україні чи Ізраїлю зможуть голосувати лише за ті частини допомоги, які їм до душі. За Україну голосів буде достатньо - певні конгресмени-демократи. Якщо спікер не зіскочить останньої миті і дотримає обіцянки винести питання на голосування до кінця тижня.
- "Я закликаю спікера Джонсона не відволікатися цього тижня. Багато драматичних подій розгортаються довкола, як ви напевне, чули. Завжди є варіант, що усе піде не так. Це не може статися знову. Ми вже не раз їхали працювати у свої округи на тиждень чи два, а справа так і не зрушувала з місця", - каже конгресвумен від Демократичної партії Сьюзан Вайлд.
- "Майк Джонсон може зважитися бути Черчилем, а не Чемберленом і скликати голосування цього тижня. Більше жодних зволікань і виправдань. Зараз, зараз, зараз", - каже конгресмен Сет Магазінер.
Джонсону погрожують відставкою
Пропозиція Джонсона водночас викликала протистояння усередині його рідної партії. На закритій зустрічі республіканців конгресмен Массі завив - через допомогу Україні вимагатиме відставки спікера. За звільнення Джонсона відтак у партії вже два голоси. Решта республіканців, усвідомлюючи, наскільки хиткою є їхня більшість, проти заміни керівництва. Сам Джонсон каже - у відставку добровільно не піде і називає себе спікером воєнного часу.
"Ми живемо у надзвичайний час. У небезпечний час. Як у світі, так і тут, удома. Нам потрібне стабільне керівництво, міцні руки на кермі. Я вважаю себе спікером воєнного часу, у буквальному сенсі", - заявив він.
Врятувати спікера від відставки, якщо праві республіканці таки наважаться його торпедувати, можуть демократи. І непоодинокі їхні голоси запевняють - готові це зробити. Уперше за багато місяців ініціативу Джонсона стримано похвалили у Білому домі. Вони ще хочуть побачити повний текст законопроєктів, але на перший погляд ініціативи здаються корисними, сказав радник зі стратегічним комунікацій Джон Кірбі.
Виступ матерів загиблих на війні в Україні американців
Щоб натиснути на законодавців, до Конгресу запросили матерів загиблих в Україні американських добровольців. Із портретами своїх синів вони прийшли нагадати, що їхні діти поклали життя за принципи, на яких засновані Сполучені Штати, і вони не мають права відступати.
"Після повернення додому він планував працювати корпоративним юристом і боротися на внутрішньому фронті заради України. Він загинув. Але я роблю це за нього", - каже мати загиблого захисника України Карла Веббер.
Нагадаємо, комітет розвідки США після секретного брифінгу закликав схвалити допомогу Україні до кінця тижня.
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