Звуки сирен та земля з Херсонщини: у Києві попрощались із медиком, якого вбила Росія

Сергій Смоляк / © Колаж з фото Каховської міської територіальної громади та AP

Під звуки сирен «швидких» та з рідною землею з окупації в руках: Київ попрощався з фельдшером Сергієм Смоляком. Медик загинув у ніч проти 9 січня, коли разом із бригадою рятував людей після першого влучання «Шахеда». Під час роботи стався повторний вибух, який обірвав життя того, хто сам звик казати пацієнтам: «Все буде добре».

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Неллі Ковальської.

«На його місці міг бути хто завгодно»

Біля дзвіниці Михайлівського Золотоверхого собору вишикувалися карети швидкої допомоги. Попрощатися з колегою прийшли медики з кількох підстанцій столиці. Для багатьох це особистий біль, адже робота під обстрілами — їхня щоденна реальність.

Алла, колега загиблого: «Ми всі медики... Хочеться віддати шану людині, яка рятувала чужі життя. На його місці міг бути хто завгодно. Він був людиною з добрим серцем, взагалі у них вся сім'я — це просто неймовірні люди».

Фатальний виклик на Осокорки

Трагедія сталася під час масованої атаки 9 січня. Після того, як ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Осокорках, бригада Сергія Смоляка миттєво вирушила на виклик. Лікарі почали надавати допомогу постраждалим, коли над місцем роботи рятувальних служб вибухнув другий «Шахед».

Уламки понівечили автівку медиків. Двоє колег Сергія дістали поранення, а сам він — травми, несумісні з життям. Колеги на підстанції досі не можуть повірити у втрату.

«Я навіть не уявляю, як ми далі без нього. Щодня зараз якась буденна робота, і бачиш — у паперах спливає прізвище Сергія Миколайовича... Перебираєш картки, виклики, бачиш його прізвище і просто завмираєш. Ну дуже важко! Дуже важко», — діляться на підстанції.

Земля з Каховки у труні

На столику священика під час відспівування, поруч із водою та кропилом, лежав особливий пакет. Рідні принесли із собою землю з Каховки — рідного міста Сергія, яке зараз перебуває під російською окупацією. Її поклали в труну, аби фельдшер навіть у Києві спочив у рідній землі.

Сергій Смоляк був випускником медичного училища в Бериславі. Його одногрупник, пан Анатолій, згадує товариша як надзвичайно активну та талановиту людину.

Анатолій, одногрупник: «Серьожа був настільки артистичний, настільки товариський... закінчив училище з червоним дипломом. Ми мріяли після перемоги влаштувати зустріч випускників вдома, на Херсонщині. А бачите, як вийшло — зустріч така...»

Магічне слово «Все буде добре»

Людмила, яка працювала з Сергієм у Каховці ще до війни, згадує його феноменальну здатність заспокоювати людей.

Людмила, колега з Каховки: «Він приїжджав і на виклик до моєї мами! Я запам’ятала його таким добрим, усміхненим... Все говорив: "Все буде добре! Не переживайте!". І знаєте, оце його "все буде добре" — воно працювало! Наскільки я сама медик, а воно спрацьовувало, оце добре слово».

Коли катафалк із тілом Сергія Смоляка виїжджав із монастиря, водії «швидких» одночасно ввімкнули сирени. Це був останній салют герою в білому халаті, який до останнього подиху залишався на варті чужих життів.

