Звинувачення у бік Зеленського та "економічна війна" з РФ: що відомо про нові заяви Трампа

Трамп, Зеленський і Путін

Закінчити війну в Україні до кінця цього року. Про такий свіжий дедлайн на засіданні американського Уряду заговорив спецпредставник президента США Стів Віткофф. Сам Дональд Трамп знову розмірковував про економічні санкції проти Росії та свої стосунки з Путіним і Зеленським.

Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко зібрала останні заяви американської адміністрації.

Рівно тиждень минув, відколи президент США приймав у Білому домі президента Зеленського і європейських лідерів, після чого оголосив, ніби домовився влаштувати двосторонню зустріч Путін-Зеленський. Тиждень потому про переговори ворогів віч-на-віч він вже не говорить, при чому вину за це покладає на Путіна та Зеленського.

«Я хочу, щоб ця угода була завершена. Я задумав дещо дуже серйозне, якщо доведеться це зробити, але я хочу бачити завершення. Думаю, в багатьох аспектах він готовий, але буває так, що він готовий, а Зеленський — не готовий. Це виглядає приблизно так: „Хто готовий сьогодні, я маю звести їх одночасно“, — заявив Трамп.

Трамп, який нещодавно припускав, що Путін його обманює, і встановлював дедлайни до запровадження санкцій, знов заговорив про прекрасні стосунки із Путіним. Свої відносини із Зеленським він тепер теж оцінює позитивно, хоч раніше, мовляв, це було не так, бо Україна отримувала американську зброю безкоштовно. А тепер за неї платять європейці — пишається президент Сполучених Штатів. У провину Зеленському Трамп знов поставив те, що він вступив у війну із країною «у 15 разів більшою». Президент США водночас вкотре повторив про можливість економічних наслідків для Росії.

«Світової війни не буде, але буде економічна війна. Економічна війна буде поганою, поганою для Росії, і я цього не хочу. Але — побачимо. Тому що Зеленський теж не безневинний. Для танго потрібні двоє людей», — заявив Трамп.

Спецпредставник президента Стів Віткофф назвав кінець 2025 року — терміном завершення, зокрема, російської війни проти України.

«Росія, Україна, Іран, Ізраїль, Хамас. Цього тижня тривають зустрічі по усіх трьох цих конфліктах. І ми сподіваємося врегулювати їх до кінця цього року. Ваша команда не інакше як надзвичайна. І єдине, чого я хочу, щоб нобелівський комітет нарешті зібрався і зрозумів, що ви найкращий кандидат на отримання цієї премії за весь час», — заявив він.



Про бажання Трампа отримати Нобелівську премію миру вже відкрито говорять в його присутності. Він навіть риторично припустив, що хтось може подумати, наче хтось хоче повпливати на його его, але одразу виправився — мовляв, в таких питаннях его в нього немає.

