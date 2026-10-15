Загинули молоді жінки та подружжя: нові подробиці кривавого удару по гуртівні у Луцьку (фото, відео)

Наслідки атаки по Луцьку / © ТСН

Реклама

Росіяни 14 жовтня вдарили по Луцьку. Окупанти поцілили у гуртівню, на місці трагедії загинуло 6 людей, ще 13 дістали поранення.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Анна Махно.

Реклама

«Ми нині на місці, де російський дрон вбив та покалічив людей. Він понищив гуртівню євротоварів. Ось можна побачити суцільне згарище, понищений дах, а в повітрі і досі запах гару. Напередодні впродовж дня тут рятувальники проводили пошукові роботи, з-під завалів діставали загиблих», — каже журналістка.

Реклама

Атакували Луцьк окупанти по обіді. У військовій адміністрації невдовзі повідомили — уламки безпілотника впали на місто. Спалахнула пожежа у супермаркеті. Спершу була інформація про 6 постраждалих. Але вже за кілька годин виявилося, що 6 загинули і 13 цивільних поранено. Вони у медзакладі з травмами та осколковими пораненнями.

«Троє були у важкому стані, на сьогодні цей стан їм вдалося стабілізувати, лікарі працюють, загрози життю нікому немає. Також в лікарні перебуває 2-річна дитина, в неї струс мозку від вибухової хвилі. Звичайно, вона пережила великий стрес», — каже в.о міського голови Луцька Андрій Разумовський.

Що стосується загиблих — одна людина померла від зазнаних травм вже в лікарні. Тіла ще п’ятьох, розповіли у військовій адміністрації, знайшли під завалами.

«Магазин функціонував, були безпосередньо працівники магазину і відвідувачі. Тому серед постраждалих є як чоловіки, так і жінки. Серед відвідувачів є подружжя — чоловік з дружиною, на жаль, вони загинули, були відвідувачами і не змогли вийти вже під час полумʼя, яке охопило приміщення. Одній особі, яка була працівницею було 30 років, іншій 40 років, подружжя було трошки старше, років 55-60», — розповів голова Волинської військової адміністрації Роман Романюк.

Реклама

У мерії обіцяють рідним загиблих фінансову допомогу. Матеріальну компенсацію отримають жителі у багатоповерхівках, які понівечило під час атаки. Окрім супермаркету та будинків, спалахнула пожежа і поруч — в Домі книги. Там згоріло багато книг, попередньо на мільйон гривень. Зокрема і підручники для школярів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: США пригрозили Україні! Удари по російським НПЗ! День жалоби у Луцьку! ТСН 9:00 15 жовтня

Новини партнерів

Новини партнерів