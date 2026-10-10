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Зима без світла і води: чому Київ опинився на межі блекауту вже у жовтні
Постійні атаки РФ та нові засоби ураження залишають Київ без світла та води. ТСН.ua розбирався, чому влада лякає «режимом виживання», чи готова столиця до зими та що кажуть експерти.
Через постійні повітряні атаки Росії у Києві почалися серйозні перебої з електропостачанням. У місті вже у жовтні гудуть генератори, а графіки відключення світла стають екстреними та аварійними. Ворожі удари дронами спричинили зупинку метрополітену та електротранспорту, а в деяких районах зникла вода й виникли проблеми з каналізацією.
У мерії запевняють, що всі проблеми оперативно усуваються. Проте такі складнощі вже у жовтні непокоять багатьох: чого ж тоді чекати у більш холодні місяці, коли Росія посилить обстріли критичної інфраструктури та почне частіше застосовувати балістику?
Ситуації додає напруги й суперечлива риторика влади: мер Києва закликає готуватися до «режиму виживання» та радить за можливості виїжджати з міста, тоді як у КМДА бадьоро звітують про повну готовність до опалювального сезону. То чому ж виникають такі проблеми та що чекає на столицю надалі, розбирався ТСН.ua.
Нова тактика Путіна: чому звичайні заходи безпеки дають збій?
На думку Михайла Гончара, президента Центру «Стратегія ХХІ» та експерта з енергетичної безпеки, ситуація у Києві дійсно складна, попри проведені столицею підготовчі заходи.
«Давайте зараз абстрагуємося від того, наскільки ці заходи у Києві були повними і комплексними. Бо головна причина наявних проблем усе ж у появі у противника нових та удосконалених засобів ураження — реактивних безпілотників та більш масоване їх застосування. І як наслідок, низка отримуваних уражень певних елементів складових оператора Об’єднаної енергосистеми України „Укренерго“ і регіональної розподільчої компанії ДТЕК Київські електромережі», — зазначає ТСН.ua Михайло Гончар.
За словами фахівця, тактика безперервних атак по енергетичних об’єктах Києва та області дає результати для ворога, оскільки місто атакують нон-стоп.
«Попри зростання коефіцієнта знищення засобів повітряного нападу росіян при наближенні до Києва, маємо проблему — місто атакують безперервно, практично нон-стоп. За таких умов котрийсь із БПЛА досягає цілі. Сам по собі реактивний безпілотник, можливо, й не завдає фатального ушкодження, але в сумі ми маємо у столиці критичний стан. І спостерігаємо такі явища, як зупинка метро та електротранспорту, введення екстрених графіків відключення та проблеми з водопостачанням та каналізацією», — пояснює експерт.
Крім того, через інтенсивність обстрілів ремонтні бригади обмежені у можливостях оперативно ліквідовувати наслідки.
«Над містом практично постійно висить загроза повторних ударів. Тому і виникають такі затримки з ліквідацією наслідків атак. На це теж потрібен час і відповідні умови, щоб безпечно їх виконати. За стандартного набору сценаріїв: оптимістичний, реалістичний та песимістичний — можна сказати, що зараз усе йде за песимістичним сценарієм», — додає він.
При цьому експерт зауважує, що перебої у роботі транспорту та комунікацій тривали недовго і ситуація виправляється, однак містянам варто бути готовими до подібних викликів, адже живемо в умовах війни.
«Ліва рука не відає, що творить права»: чому влада лякає суперечливими заявами?
Водночас кияни у ступорі: мер Києва розповідає про те, що місту треба готуватися до «режиму виживання», і радить містянам виїжджати зі столиці, якщо вони мають куди. У той же час його заступник Петро Пантелеєв запевняє, що місто підготувалося до опалювального сезону і його розпочнуть у потрібний момент.
«У міській владі часто буває так, що ліва рука не відає, що творить права. А тим більше — що вона говорить. Я так розумію, що якоїсь чіткої позиції там немає. І кожен несе в ефір те, що вважає за потрібне, виходячи зі своєї точки зору. Пантелеєв у КМДА — чи не єдиний, хто компетентно займається питаннями підготовки і відповідно несе відповідальність, на відміну від мера, який має досить абстрактне уявлення про міське господарство, попри те, що понад десять років очолює Київ. Як на мене, то ситуація така: якийсь обсяг підготовчих робіт виконаний, тут без заперечень, але знову ж таки — чи виявиться цього достатньо і як надовго? Пантелеєв каже, що місто готове, але що буде надалі — невідомо. Ніхто не пророк. А заклики мера Кличка, який торік взагалі казав про евакуацію міста, не несуть у собі якогось відкриття. Всі пам’ятають минулу зиму, тому в його словах певний сенс є: хто має можливість десь перебути зимовий період, має подбати про себе», — каже Михайло Гончар.
Чи треба все валити на Кличка?
Та додає: змогу виїхати матимуть сотні чи тисячі киян, а більшість залишиться в місті попри настанови мера. Тому місто має вирішувати питання забезпечення функціонування хоча б мінімуму столиці у вкрай несприятливих та екстремальних умовах.
«Насправді нас не чекає нічого нового у порівнянні з минулою чи позаминулою зимою. Але очевидно, що мер чудово розуміє, що необхідні обсяги робіт з підготовки столиці не виконані. Є якийсь певний мінімум, на який сподіваються. Але в цій історії, я вважаю, валити на Кличка все не варто. Існує довготривалий конфлікт між мером і Банковою. Лунають взаємні звинувачення центральної влади на адресу київської і навпаки, але це нікому користі не принесло. І тут не варто забувати, що Київ — це не рядове місто, це столиця України. І коли з боку Банкової лунають звинувачення, що така-сяка мерія, такий-сякий мер, це, м’яко кажучи, виглядає несерйозно. Бо всі ви знаходитесь у Києві і маєте дбати про нього та людей», — зазначає експерт.
Михайло Гончар додає, що вся ця кадрова лихоманка, яку країна переживала влітку, теж позначилася на підготовці столиці до осінньо-зимового сезону.
«Люди на своїх посадах замість того, щоб займатися роботою, чекали: що ж станеться, коли змінять уряд і що відбуватиметься по вертикалі влади. А це теж наслідки, бо в золоту літню пору, коли треба було щось робити, вони просто сиділи і чекали, що ж воно там буде у Кабміні, кого виженуть, а кого призначать. Зараз пожинаємо наслідки цього. Але повторюся: головна проблема не в цьому, а в тому, що Росія змінила тактику ударів, а її стратегія залишається незмінною. Все те, чого вони хотіли від 2022 року і всі роки війни — ізолювати столицю від енергосистеми, тим більше, що Київ традиційно був енергодефіцитним. Тому Путін, обзавівшись вдосконаленими і новими засобами ураження з більшими можливостями, діє з розрахунком досягти ефекту, якого йому не вдавалося досягти раніше», — каже Михайло Гончар.
Чи допоможуть дзеркальні удари по РФ?
Деякі експерти вважають, що кризову ситуацію у Києві можуть змінити дзеркальні удари по Росії. Тобто бити по російських об’єктах енергетики, залишаючи їх без світла, води та тепла. Михайло Гончар погоджується, що зупиняти активну оборону не можна і атакувати Росію треба.
«Так чи інакше ми це робили і маємо робити. Тобто не треба мислити категоріями: от якби ми по них не били, то і б вони по нас не били. Ця теза не витримує жодної критики. Росія здійснює планомірну агресію проти України. Не отримавши жодних досягнень від „СВО“ у попередні роки, вони діють методом „не вийшло цього року, значить вийде наступного“ і так з року в рік. Ми ж продовжуємо активну оборону і за наявних у нас засобів ураження відповідно завдаємо ударів по ворогу», — каже експерт.
Він підкреслює, що у нас номенклатура засобів ураження не така широка, як у росіян. Зокрема, немає балістичних ракет, є крилата ракета «Фламінго», є модифікований «Нептун». Але їх мало.
«У той же час наші удари завдають системної шкоди Росії, хоча вона цього не визнає. Тому бити треба, бо якщо ми зупиняємося, наприклад, у якомусь ілюзорному уявленні, що це зупинить агресора, то ми тим самим дамо йому час для того, щоб відновити те, що вже було уражено, і продовжити бити по нас. У нас уже є досвід так званого „енергетичного перемир’я“ у березні 2025 року. Що воно дало? Нічого, бо його практично не було», — нагадує експерт з енергетичної безпеки.
На запитання, чого ж нам очікувати у зимові місяці, якщо вже у жовтні так складно, експерт відповів так:
«Мій прогноз невтішний — буде складно. Але я б не став малювати апокаліптичні картинки, у нас достатньо для цього хайпожерів. Так, ситуація у Києві важка, хоча до зими ще далеко. Добре, що тримається тепла погода, але маємо серйозні проблеми і повинні спільно їх вирішувати. Такі реалії», — підсумовує Михайло Гончар.