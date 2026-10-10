Зима без світла і води: чому Київ опинився на межі блекауту вже у жовтні

Експерт розповів, чому ситуація критична та чи готова столиця до зими

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Через постійні повітряні атаки Росії у Києві почалися серйозні перебої з електропостачанням. У місті вже у жовтні гудуть генератори, а графіки відключення світла стають екстреними та аварійними. Ворожі удари дронами спричинили зупинку метрополітену та електротранспорту, а в деяких районах зникла вода й виникли проблеми з каналізацією.

У мерії запевняють, що всі проблеми оперативно усуваються. Проте такі складнощі вже у жовтні непокоять багатьох: чого ж тоді чекати у більш холодні місяці, коли Росія посилить обстріли критичної інфраструктури та почне частіше застосовувати балістику?

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Ситуації додає напруги й суперечлива риторика влади: мер Києва закликає готуватися до «режиму виживання» та радить за можливості виїжджати з міста, тоді як у КМДА бадьоро звітують про повну готовність до опалювального сезону. То чому ж виникають такі проблеми та що чекає на столицю надалі, розбирався ТСН.ua.

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Нова тактика Путіна: чому звичайні заходи безпеки дають збій?

На думку Михайла Гончара, президента Центру «Стратегія ХХІ» та експерта з енергетичної безпеки, ситуація у Києві дійсно складна, попри проведені столицею підготовчі заходи.

«Давайте зараз абстрагуємося від того, наскільки ці заходи у Києві були повними і комплексними. Бо головна причина наявних проблем усе ж у появі у противника нових та удосконалених засобів ураження — реактивних безпілотників та більш масоване їх застосування. І як наслідок, низка отримуваних уражень певних елементів складових оператора Об’єднаної енергосистеми України „Укренерго“ і регіональної розподільчої компанії ДТЕК Київські електромережі», — зазначає ТСН.ua Михайло Гончар.

За словами фахівця, тактика безперервних атак по енергетичних об’єктах Києва та області дає результати для ворога, оскільки місто атакують нон-стоп.

«Попри зростання коефіцієнта знищення засобів повітряного нападу росіян при наближенні до Києва, маємо проблему — місто атакують безперервно, практично нон-стоп. За таких умов котрийсь із БПЛА досягає цілі. Сам по собі реактивний безпілотник, можливо, й не завдає фатального ушкодження, але в сумі ми маємо у столиці критичний стан. І спостерігаємо такі явища, як зупинка метро та електротранспорту, введення екстрених графіків відключення та проблеми з водопостачанням та каналізацією», — пояснює експерт.

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Крім того, через інтенсивність обстрілів ремонтні бригади обмежені у можливостях оперативно ліквідовувати наслідки.

«Над містом практично постійно висить загроза повторних ударів. Тому і виникають такі затримки з ліквідацією наслідків атак. На це теж потрібен час і відповідні умови, щоб безпечно їх виконати. За стандартного набору сценаріїв: оптимістичний, реалістичний та песимістичний — можна сказати, що зараз усе йде за песимістичним сценарієм», — додає він.

При цьому експерт зауважує, що перебої у роботі транспорту та комунікацій тривали недовго і ситуація виправляється, однак містянам варто бути готовими до подібних викликів, адже живемо в умовах війни.

«Ліва рука не відає, що творить права»: чому влада лякає суперечливими заявами?

Водночас кияни у ступорі: мер Києва розповідає про те, що місту треба готуватися до «режиму виживання», і радить містянам виїжджати зі столиці, якщо вони мають куди. У той же час його заступник Петро Пантелеєв запевняє, що місто підготувалося до опалювального сезону і його розпочнуть у потрібний момент.

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«У міській владі часто буває так, що ліва рука не відає, що творить права. А тим більше — що вона говорить. Я так розумію, що якоїсь чіткої позиції там немає. І кожен несе в ефір те, що вважає за потрібне, виходячи зі своєї точки зору. Пантелеєв у КМДА — чи не єдиний, хто компетентно займається питаннями підготовки і відповідно несе відповідальність, на відміну від мера, який має досить абстрактне уявлення про міське господарство, попри те, що понад десять років очолює Київ. Як на мене, то ситуація така: якийсь обсяг підготовчих робіт виконаний, тут без заперечень, але знову ж таки — чи виявиться цього достатньо і як надовго? Пантелеєв каже, що місто готове, але що буде надалі — невідомо. Ніхто не пророк. А заклики мера Кличка, який торік взагалі казав про евакуацію міста, не несуть у собі якогось відкриття. Всі пам’ятають минулу зиму, тому в його словах певний сенс є: хто має можливість десь перебути зимовий період, має подбати про себе», — каже Михайло Гончар.

Чи треба все валити на Кличка?

Та додає: змогу виїхати матимуть сотні чи тисячі киян, а більшість залишиться в місті попри настанови мера. Тому місто має вирішувати питання забезпечення функціонування хоча б мінімуму столиці у вкрай несприятливих та екстремальних умовах.

«Насправді нас не чекає нічого нового у порівнянні з минулою чи позаминулою зимою. Але очевидно, що мер чудово розуміє, що необхідні обсяги робіт з підготовки столиці не виконані. Є якийсь певний мінімум, на який сподіваються. Але в цій історії, я вважаю, валити на Кличка все не варто. Існує довготривалий конфлікт між мером і Банковою. Лунають взаємні звинувачення центральної влади на адресу київської і навпаки, але це нікому користі не принесло. І тут не варто забувати, що Київ — це не рядове місто, це столиця України. І коли з боку Банкової лунають звинувачення, що така-сяка мерія, такий-сякий мер, це, м’яко кажучи, виглядає несерйозно. Бо всі ви знаходитесь у Києві і маєте дбати про нього та людей», — зазначає експерт.

Михайло Гончар додає, що вся ця кадрова лихоманка, яку країна переживала влітку, теж позначилася на підготовці столиці до осінньо-зимового сезону.

«Люди на своїх посадах замість того, щоб займатися роботою, чекали: що ж станеться, коли змінять уряд і що відбуватиметься по вертикалі влади. А це теж наслідки, бо в золоту літню пору, коли треба було щось робити, вони просто сиділи і чекали, що ж воно там буде у Кабміні, кого виженуть, а кого призначать. Зараз пожинаємо наслідки цього. Але повторюся: головна проблема не в цьому, а в тому, що Росія змінила тактику ударів, а її стратегія залишається незмінною. Все те, чого вони хотіли від 2022 року і всі роки війни — ізолювати столицю від енергосистеми, тим більше, що Київ традиційно був енергодефіцитним. Тому Путін, обзавівшись вдосконаленими і новими засобами ураження з більшими можливостями, діє з розрахунком досягти ефекту, якого йому не вдавалося досягти раніше», — каже Михайло Гончар.

Чи допоможуть дзеркальні удари по РФ?

Деякі експерти вважають, що кризову ситуацію у Києві можуть змінити дзеркальні удари по Росії. Тобто бити по російських об’єктах енергетики, залишаючи їх без світла, води та тепла. Михайло Гончар погоджується, що зупиняти активну оборону не можна і атакувати Росію треба.

«Так чи інакше ми це робили і маємо робити. Тобто не треба мислити категоріями: от якби ми по них не били, то і б вони по нас не били. Ця теза не витримує жодної критики. Росія здійснює планомірну агресію проти України. Не отримавши жодних досягнень від „СВО“ у попередні роки, вони діють методом „не вийшло цього року, значить вийде наступного“ і так з року в рік. Ми ж продовжуємо активну оборону і за наявних у нас засобів ураження відповідно завдаємо ударів по ворогу», — каже експерт.

Він підкреслює, що у нас номенклатура засобів ураження не така широка, як у росіян. Зокрема, немає балістичних ракет, є крилата ракета «Фламінго», є модифікований «Нептун». Але їх мало.

«У той же час наші удари завдають системної шкоди Росії, хоча вона цього не визнає. Тому бити треба, бо якщо ми зупиняємося, наприклад, у якомусь ілюзорному уявленні, що це зупинить агресора, то ми тим самим дамо йому час для того, щоб відновити те, що вже було уражено, і продовжити бити по нас. У нас уже є досвід так званого „енергетичного перемир’я“ у березні 2025 року. Що воно дало? Нічого, бо його практично не було», — нагадує експерт з енергетичної безпеки.

На запитання, чого ж нам очікувати у зимові місяці, якщо вже у жовтні так складно, експерт відповів так:

«Мій прогноз невтішний — буде складно. Але я б не став малювати апокаліптичні картинки, у нас достатньо для цього хайпожерів. Так, ситуація у Києві важка, хоча до зими ще далеко. Добре, що тримається тепла погода, але маємо серйозні проблеми і повинні спільно їх вирішувати. Такі реалії», — підсумовує Михайло Гончар.

Дата публікації 07:30, 08.10.26 Кількість переглядів 116 Київ без світла і води! Трагедія в Прилуках після удару по будинку | ТСН 7:00 8 жовтня

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