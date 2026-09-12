Зима без світла й опалення: що потрібно підготувати вдома вже зараз — список

Зима без світла й опалення / © ТСН

Реклама

Наближається холодна пора року. Деякі урядовці та військові експерти попереджають, що зима 2026-2027 року може бути найважчою від початку війни. Росія може знову бити по енергетичній інфраструктурі України, через що українці можуть зіткнутися з перебоями з електроенергією, опаленням та водопостачанням.

ТСН.ua розповідає, як українцям підготуватися до зими в умовах війни. Що потрібно перевірити вдома та що придбати до початку нового опалювального сезону, щоб максимально зменшити незручності через можливі відключення світла, опалення або водопостачання.

Реклама

Що придбати на зиму на випадок відключень світла

Перш за все варто подбати про базовий набір, який допоможе залишатися на зв’язку, мати освітлення та користуватися необхідною технікою навіть під час тривалого блекауту.

Реклама

Зарядна станція

Якщо є фінансова можливість, зарядна станція може стати одним із головних придбань перед зимою.

Вона дозволяє заряджати телефони, ноутбуки, ліхтарі, живити роутер та іншу техніку. Для квартири варто підбирати станцію відповідно до того, які саме пристрої планується підключати.

При покупці важливо враховувати не лише ємність акумулятора, а й потужність станції. Енергоємні прилади, зокрема електричні обігрівачі, можуть розрядити навіть містку станцію за досить короткий час.

Тому під час тривалого відключення зарядну станцію краще використовувати насамперед для найнеобхіднішого — зв’язку, освітлення, роботи роутера, ноутбука та іншої малопотужної техніки.

Реклама

Два павербанки

Навіть якщо вдома є зарядна станція, павербанки не будуть зайвими. Оптимально мати хоча б два пристрої. Один можна постійно тримати зарядженим удома, а другий — брати із собою, коли потрібно вийти з дому під час відключення світла.

Практичним варіантом можуть бути павербанки місткістю близько 20 000 мА·год. Під час вибору також варто звертати увагу на швидкість заряджання та наявність необхідних роз’ємів.

Налобний ліхтар

Налобний ліхтар може виявитися значно зручнішим за звичайний ручний, адже залишає обидві руки вільними. Він стане у пригоді, якщо потрібно приготувати їжу, щось знайти, зробити невеликий ремонт або спуститися сходами в темному під’їзді.

Під час вибору варто дивитися не лише на яскравість, а й на тривалість роботи від одного заряду.

Реклама

Великий автономний ліхтар

Для освітлення кімнати варто мати окремий кемпінговий або аварійний LEд-ліхтар. Зручно, якщо він має вбудований акумулятор, заряджається через USB-C і може отримувати живлення від павербанка або зарядної станції.

Такий ліхтар можна поставити на стіл або підвісити, щоб освітити одразу кілька зон кімнати.

UPS для роутера

Якщо інтернет-провайдер продовжує працювати під час відключень електроенергії, невеликий UPS для роутера допоможе залишатися онлайн.

Це особливо важливо для людей, які працюють або навчаються дистанційно.

Перед покупкою варто перевірити, чи має провайдер резервне живлення у вашому будинку та яке саме обладнання потрібно забезпечити електроенергією.

Запас батарейок

Навіть якщо основні ліхтарі в будинку працюють від акумуляторів, варто мати кілька упаковок батарейок AA та AAA.

Також корисним може бути радіоприймач на батарейках. Він стане резервним джерелом інформації, якщо під час тривалого блекауту виникнуть проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом.

Як підготуватися до відключення опалення

Відсутність опалення взимку може стати не меншою проблемою, ніж блекаут. Особливо якщо електроенергії також немає.

Електричний обігрівач у такій ситуації не завжди є хорошим рішенням. Потужний прилад швидко розряджає зарядну станцію, тому для тривалого відключення світла і тепла краще мати інші способи зігрітися.

Теплі ковдри та спальник

Зимовий спальник може стати у пригоді навіть у міській квартирі. Він дозволить комфортніше спати, якщо температура в приміщенні суттєво знизиться.

Також варто заздалегідь перевірити, чи достатньо вдома теплих ковдр для всіх членів родини.

Додатково можна придбати туристичні каремати. Вони стануть у пригоді не лише для сну, а й як теплоізоляційна підстилка.

Теплий одяг

Один із найпростіших способів зберігати тепло — правильно одягатися. Багатошаровість допомагає утримувати тепло між шарами одягу.

На кожного члена родини бажано підготувати:

термобілизну

флісову кофту

теплі штани

кілька пар теплих шкарпеток

теплу шапку

рукавички

тепле домашнє взуття

Перевірити вікна та двері

До початку морозів потрібно перевірити, чи не пропускають вікна та двері холодне повітря. Якщо ущільнювачі зношені, їх краще замінити. Також допоможуть щільні штори, які зменшують втрати тепла через вікна.

Тепловідбивна плівка або екран за радіатором також можуть допомогти спрямувати тепло в кімнату. Подбати про це краще до сильного похолодання.

Що мати вдома на випадок відключення води

Відсутність електроенергії може вплинути і на водопостачання. У багатоповерхових будинках робота насосів часто залежить від електрики, тому під час блекауту перебої з водою можливі навіть без пошкодження самого водогону.

Саме тому запас води варто сформувати заздалегідь.

Для пиття та приготування їжі бажано мати запас бутильованої води. ДСНС у рекомендаціях щодо тривожної валізи орієнтується приблизно на 2–3 літри води на людину, однак для домашнього запасу варто враховувати й інші потреби родини.

Окремо потрібно підготувати технічну воду — для миття рук і посуду, прибирання та інших побутових потреб. Особливо важливо подбати про це мешканцям верхніх поверхів.

Які продукти купити на випадок тривалого блекауту

Запас продуктів краще формувати з їжі, яка довго зберігається, не потребує холодильника та, бажано, може бути спожита без приготування.

До домашнього запасу можна включити:

консервовану квасолю

рибні консерви

паштети

тушонку

горіхи

сухофрукти

шоколад

енергетичні батончики

хлібці

галети

каші швидкого приготування

крупи

макарони

чай

каву

сухе молоко

дитяче харчування, якщо воно потрібне

ДСНС також рекомендує мати запас продуктів тривалого зберігання, які не потребують термічної обробки, на випадок надзвичайних ситуацій.

Під час відключення електроенергії холодильник і морозильну камеру бажано відкривати якомога рідше. Це допоможе довше зберегти низьку температуру всередині.

Навіщо взимку потрібен термос

Термос — проста річ, яка може суттєво полегшити життя під час блекауту.

Якщо електроенергію вмикають лише на короткий час, можна закип’ятити одразу багато води та перелити її в термос. Після цього гаряча вода ще тривалий час буде доступною для чаю, кави або приготування їжі.

Якщо вдома є термопот (це побутовий електроприлад, який поєднує в собі функції звичайного електрочайника та термоса), його також можна використовувати під час коротких періодів подачі електроенергії. За цей час він нагріє воду, яку потім можна використовувати протягом кількох годин.

Чи варто купувати туристичний газовий пальник

Для приватного будинку туристичний газовий пальник може стати додатковим способом приготування їжі під час відключень. Але мешканцям квартир потрібно бути особливо обережними.

Використовувати туристичний газовий пальник усередині квартири без передбачених виробником умов категорично не можна. Під час горіння може утворюватися чадний газ, а недостатня вентиляція створює ризик отруєння.

Тому в квартирі безпечніше заздалегідь сформувати запас продуктів, які не потребують приготування, а будь-яке обладнання, що працює на паливі, використовувати лише відповідно до інструкції та правил безпеки.

Аптечка, ліки та готівка

Перед зимою варто також перевірити домашню аптечку. Якщо хтось із членів родини постійно приймає ліки, не варто залишати їхній запас на останні дні. ДСНС радить регулярно перевіряти терміни придатності препаратів і мати запас необхідних ліків.

Також бажано мати вдома:

базову аптечку

засоби гігієни

запас необхідних ліків

свічки

сірники або запальничку

вогнегасник

трохи готівки

батарейки

радіоприймач

Підготуйте рюкзак для укриття

В умовах війни зимова підготовка — це не лише питання комфорту під час блекаутів. Варто також заздалегідь підготувати речі, які можна швидко взяти із собою до укриття.

ДСНС рекомендує мати в такому рюкзаку телефон, заряджений павербанк, ліхтарик, аптечку та необхідні ліки, воду, їжу тривалого зберігання, гроші та документи або їхні копії.

Для холодної пори року варто додати теплу кофту, шкарпетки, термобілизну або невелику ковдру.

Якщо в родині є діти, люди похилого віку чи домашні тварини, набір потрібно адаптувати до їхніх потреб.

Як підготуватися до зими мешканцям багатоповерхівок

Мешканцям багатоквартирних будинків варто заздалегідь дізнатися, наскільки будинок готовий до тривалого відключення електроенергії.

Зокрема, варто перевірити:

чи має будинок генератор або інше резервне джерело живлення

чи працюватимуть насоси водопостачання без електрики

чи залежить система опалення від електроенергії

чи є в будинку резервне освітлення

де розташовані крани для перекриття води

хто відповідатиме за будинок у разі аварії

Якщо будинком керує ОСББ, про можливі проблеми та резервні рішення краще домовитися заздалегідь, а не після початку тривалих відключень.

Як підготувати приватний будинок

У власників приватних будинків більше можливостей для автономності, але й більше систем, які потрібно перевірити.

До початку холодів варто оглянути:

котел та систему опалення

димохід

електропроводку

генератор або інше резервне джерело живлення

систему водопостачання

утеплення даху, стін, вікон і дверей

Якщо будинок опалюється дровами, брикетами або іншим твердим паливом, запас краще сформувати ще до початку морозів.

Також варто заздалегідь перевірити генератор і переконатися, що для нього є необхідне паливо.

Водночас генератор не можна використовувати у квартирі, на балконі, у підвалі чи іншому закритому приміщенні через ризик отруєння чадним газом. Його встановлюють лише в безпечному місці відповідно до інструкції виробника.

Не покладайтеся лише на морозильну камеру

Якщо є власний город або сад, літо та початок осені можна використати для формування запасів продуктів. Частину врожаю варто законсервувати: овочі, фрукти, варення, компоти, тушковані продукти та інші домашні заготовки.

Покладатися лише на заморожені продукти не варто. У разі тривалого відключення електроенергії морозильна камера може перестати працювати, а продукти — зіпсуватися. Тому консервація може стати додатковим резервом їжі, який не залежить від електроенергії.

Як Україна готується до зими 2026-2027

Підготовка до нового опалювального сезону триває і на рівні держави.

Станом на початок вересня в Україні підготували понад 114 тисяч житлових будинків — це 79,2% від запланованої кількості. Також до роботи підготували 14 194 котельні та понад 13,3 тисячі кілометрів теплових мереж.

Окремо готують системи водопостачання: вже підготовлено близько 2 900 водопровідних насосних станцій та понад 8,3 тисячі свердловин. Готовність об’єктів соціальної сфери — шкіл, дитсадків та медзакладів — становить 86,5%.

Чекліст, що підготувати до зими

Для блекауту:

зарядна станція

2 павербанки

налобний ліхтар

автономний LED-ліхтар

запас батарейок

UPS для роутера

радіоприймач

Для збереження тепла:

теплі ковдри

зимовий спальник

каремати

термобілизна

флісова кофта

теплі шкарпетки

шапка та рукавички

перевірені ущільнювачі на вікнах і дверях

щільні штори

Вода та їжа:

запас питної води

запас технічної води

консерви

крупи та макарони

горіхи та сухофрукти

шоколад та енергетичні батончики

чай і кава

термос

Безпека:

аптечка

запас необхідних ліків

вогнегасник

свічки

сірники або запальничка

готівка

документи та їхні копії

готовий рюкзак для укриття

Навіть якщо тривалих блекаутів цієї зими не буде, більшість із цих речей не стануть зайвими. А в разі аварійних відключень чи пошкодження інфраструктури завчасна підготовка дозволить пережити складний період значно комфортніше.

Новини партнерів