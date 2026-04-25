Зима повернулась: синоптики шокували прогнозом погоди та розповіли, коли буде тепло

В Україні у квітні випав сніг / © ТСН

Реклама

Зима повернулася в Україну. Південь та схід — засипає снігом. Білим замітає також південь та захід. Але то не сніг, а квіт із дерев, який зриває потужним вітром. Буревій викорчовує з корінням та валить стовбури і ламає гілля.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Махно.

Рівне: «білий дощ» із цвіту

«Гілки добряче хитає вітер, а сонце — то вийде з-за хмари, то сховається. Це зараз. А кілька годин тому заглянула у вікно — щось біле летить. Думала, вже у Рівному засніжило. А ні, потужними поривами вітру це цвіт з дерев зривало і несло. Через негоду в області оголосили перший рівень небезпеки», — каже Алла Махно.

Реклама

Харківщина та Сумщина: зима посеред цвітіння

А от на Харківщині — і дійсно випав справжнісінький сніг. Люди кажуть: лягали спати весною, а прокинулися взимку. Соцмережами ширяться кадри засніжених квітучих дерев та зеленої трави.

На Сумщині ніг добряче валить на зелень. От в Шостці почалося все з дощу, потім влупив град і це все накрило снігом.

Дніпро та Херсон: буревій та повалені дерева

Облетіли мережу і світлини з Дніпропетровщини. Ось з-під снігу виглядають жовті та червоні тюльпани. А в самому Дніпрі наробив лиха буревій. Валив дерева на дороги та автівки. В одному з парків величезне дерево розчавило тир. Тамтешньому працівнику перед цим закортіло вийти на вулицю — це і врятувало йому життя.

У Херсоні гудять бензопили. У центральному районі міста виривало дерева з корінням і валило на тротуари та дорогу.

Реклама

Житомирщина: розчавлена «швидка»

А на Житомирщині деревом привалило карету швидкої. Водій та бригада перед деревопадом вийшли — минулося без постраждалих. Рятувальники спецавто відбуксирували і дерево розрізали.

А до всього в Україні ще й заморозки вночі. Під загрозою — майбутній врожай на городах.

Прогноз синоптиків: коли чекати на тепло

«Найближча синоптична перспектива 3-5 днів все одно загроза заморозок нічних зберігається, звичайно не кожну ніч з різною інтенсивністю. Десь на ґрунті, десь в повітрі», — каже Наталія Птуха, синоптикиня.

Щоправда у неділю можна буде трохи відігрітися. Навіть вночі по Україні буде +4…+9. А далі знову — холоднеча.

Реклама

«З початку травня є передумови до змін в синоптичній ситуації, але поки вони не кардинальні і не різкі», — каже Наталія Птуха, синоптикиня.

Тому навіть якщо пригріє сонце, ще зарано далеко ховати теплий одяг. Бо вже наступного дня він може знадобитися.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 20:00 НАЖИВО! ПІДСУМКОВІ НОВИНИ П’ЯТНИЦІ, 24 КВІТНЯ