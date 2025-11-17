"Зимова підтримка", 50 тис. грн при народженні дитини: що відомо про нові виплати та як їх отримати

В Україні можна отримали "Зимову підтримку"

Уже понад 2 з половиною мільйони заявок в «Дії» подали українці на отримання 1000 гривень за програмою «Зимова підтримка». Понад 300 тисяч з них — це заявки на дітей.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Івана Воробйова.

Що відомо про «Зимову підтримку»

Програма «Зимова підтримка» передбачає два види виплат: 1000 гривень для усіх громадян, які проживають на території України та 6500 гривень для найбільш вразливих категорій населення.

«Дітей із малозабезпечених сімей, або дітей з інвалідностями, або дітей, які знаходяться під опікою чи піклуванням. В прийомних сім’ях або в дитячих будинках сімейного типу. Окрім того, також це одинокі пенсіонери, над яким встановлено опіку або догляд, а також люди з інвалідністю першої групи з числа ВПО. 6500 використати можна буде на теплий одяг, взуття та ліки», — каже міністр соцполітики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

Подати заявку можна до 24 грудня. Для цього необхідно зайти в застосунок ДІЯ останньої оновленої версії, зайти в розділ сервісів «Зимова підтримка», подати заяву, обрати картку нацкашбека, якщо вона вже відкрита, або відкрити її прямо зі стосунку.

Для тих, хто немає «Дії», заявку на отримання тисячі можна подати у будь якому відділенні «Укрпошти». Ці кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, або придбати товари, які пропонує «Укрпошта» безпосередньо у відділенні. Ті, хто отримав гроші на картку національного кешбеку зможе їх витратити на послуги або товари вітчизняного виробництва.

«Це — житлово-комунальні послуги оплата, це оплата ліків українського виробництва, це оплата продуктів харчування українського виробництва, це, звісно, донати на ЗСУ, а також книги та поштові послуги», — йдеться у сюжеті.

Грошова допомога не доступна для тих, хто перебуває закордоном або на тимчасово окупованих територіях. Тисячу від уряду можна використати до 30 червня 2026 року. Очікується, що програмою скористаються близько 14 млн українців. Гроші на неї є, запевняють урядовці.

Зимова підтримка — це додаткова виплата. Отримання цих грошей не впливає на нарахування субсидій, повідомив президент Зеленський. Днями він підписав закон про ще одну важливу виплату — 50 тисяч гривень при народженні дитини. Закон запроваджує нові види державної допомоги для родин із дітьми.

50 тисяч гривень при народженні дитини

«Основна мета цього проєкту — це підтримати сім’ї, які прийняли рішення і народили дитину», — каже міністр соцполітики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

За новим законом при народженні дитини батьки отримуватимуть одноразову грошову виплату 50 тисяч гривень. Уся сума виплачуватиметься одразу. Окрім цього протягом першого року життя дитини, батьки отримуватимуть по 7 тисяч гривень на місяць. Законом також передбачена єдиноразова виплата у 7 тисяч гривень за місяць до народження дитини. Якщо один з батьків вийшов на роботу після того, як дитині виповнився 1 рік — в рамках програми «єЯсла» можна отримувати компенсацію по догляду за дитиною або за дитячий садок до 8 тис. грн щомісяця до трьохрічного віку дитини.

Якщо новонароджена дитина має інвалідність згідно нового закону кожна з вище зазначених виплат автоматично збільшується у півтори рази. Якщо народжено двоє і більше дітей, допомога надається на кожну дитину окремо.

Пакунок школяра

Ще одне нововведення — «Пакунок школяра», 5 тис. грн на підготовку до школи першачків. Крім того законом були внесені зміни у вже існуючу допомогу.

Тепер так званий «Пакунок малюка» можна отримати вже з 36 тижня вагітності. Новий закон починає діяти з 1 січня 2026 року. Утім якщо сім’я вже отримувала державну допомогу на дітей до того, як почав діяти новий закон, розміри виплат зберігатимуться.

