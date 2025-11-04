"Зимова підтримка": коли можна буде подати заявку на отримання допомоги

«Зимова підтримка»

Податки заявку на отримання виплат у межах програми «Зимова підтримка» можна буде від 15 листопада до 15 грудня. Йдеться про суму в 1000 грн, також додатково будуть виплати по 6500 грн для вразливих верств населення.

Про це міністр соціальної політики Денис Улютін сказав на зустрічі з журналістами, передає кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук.

«На зимову підтримку можна буде подати заявку з 15 листопада до 15 грудня. Як і минулого року, це, зокрема, буде тисяча гривень. Ми очікуємо орієнтовно на 10 мільйонів заяв. Також додатково будуть виплати по 6500 грн для вразливих верств населення», — розповів міністр.

Він зазначив, що для цих виплат у бюджеті на соціальну сферу закладені 14 млрд грн.

Улютін також поінформував, що до кінця 2025 року планується відкрити за кордоном два Центри єдності, де українці зможуть отримати певні види допомоги.

«Там українці, які виїхали, зокрема, зможуть отримати соціальну, юридичну, психологічну допомогу. Отримати відповіді на запитання про повернення додому, працевлаштування, відновлення документів, пошуку роботи і житла в Україні і т.д. Перші дві локації — Німеччина та Іспанія», — розповів міністр.

Своєю чергою прем’єр-міністерка Юлія Свириденко додала, що торік програмою «Зимова підтримка» скористалися понад 14 млн українців. 57% витратили на оплату комунальних послуг.

Нагадаємо, 1 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що від грудня в Україні запрацює нова програма зимової підтримки для населення. Він доручив уряду сформувати «достатньо значимий пакет програм». Як і минулого року, буде збережено пряму фінансову підтримку, яку українці зможуть витратити на нагальні потреби. Крім того, запускається окрема програма для найбільш вразливих категорій: самотні літні люди, багатодітні родини, люди, які живуть у зонах бойових дій. Уряд має представити деталі пакету «Зимової підтримки» до 15 листопада.