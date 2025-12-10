“Зимова тисяча”: куди українці витрачають гроші і де це можна зробити

Зимова тисяча від Зеленського / © ТСН

Реклама

В Україні триває виплата допомоги «зимова підтримка». Гроші вже отримали понад 3,5 млн людей. «Зимову тисячу» можна витрачати лише на визначені послуги, однак українці знайшли лазівки.

Сайт ТСН.ua розповідає, як можна витратити кошти та куди українці перераховують їх найбільше.

«Зимова підтримка»: що це і як отримати

15 листопада в Україні стартувала програма допомоги, яка передбачає одноразову виплату 1000 грн усім українцям, що офіційно проживають в країні. Гроші можуть отримати навіть діти — допомогу на них можуть оформити батьки. Використати кошти можна до 30 червня 2026 року.

Реклама

Хто може отримати 6 500 грн

Від 21 листопада також розпочалася «зимова підтримка» 6500 грн. Цю грошову допомогу можуть отримати українці, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема:

діти під опікою чи піклуванням;

⁠діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);

люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;

⁠діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання;

діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;

⁠пенсіонери-одинаки, які отримують надбавку на догляд.

Кошти можна витрати протягом 180 днів від моменту зарахування, інакше вони повернуться Пенсійному фонду.

Детальніше про всі програми в межах «зимової підтримки» для громадян і бізнесу можна дізнатися на платформі zyma.gov.ua.

Як оформити допомогу «зимова підтримка»

Виплату можна отримати кількома способами:

Реклама

Через застосунок «Дія»

Заявки (на отримання 1000 та 6500 грн) приймаються від 15 листопада до 24 грудня 2025 року. Кошти зараховуються на картку «Національний кешбек».

Через «Укрпошту»

Від 18 листопада автоматично отримають 1000 грн пенсіонери та отримувачі соцвиплат на рахунок, куди надходить пенсія чи допомога. Громадяни, пенсія яких надходить на банківський рахунок і які не користуються «Дією», можуть подати письмову заявку у відділенні Укрпошти до 24 грудня 2025 року.

Через Пенсійний фонд

Тут можна оформити заявку на отримання 6500 грн. Для цього прийдіть до відділення Пенсійного фонду, підготуйте свою картку або цифрову «Дія.Картку» та оформіть заяву з працівником.

Очікується, що допомога малозабезпеченим виплачуватиметься автоматично. У державних реєстрах уже є дані про всіх осіб, які отримують соціальну допомогу. Кошти їм виплатять на спецрахунок, який є в базі даних.

Реклама

Куди можна витратити «зимову підтримку»

Гроші дозволено спрямовувати лише на товари та послуги українського виробництва:

комунальні послуги — світло, газ, опалення, вода;

продукти харчування — оплата в супермаркетах і бакалійних магазинах;

ліки та медичні вироби — в аптеках та аптечних супермаркетах;

книжки та друкована продукція;

поштові послуги;

донати на ЗСУ та благодійність.

Розрахунок «зимовою тисячею» відбувається за MCC-кодами, які дозволені постановою Кабміну. Якщо код магазину входить до переліку, платіж успішно відбудеться. Зняти готівку з рахунку не вийде.

Дозволені MCC-коди:

4900 — комунальні послуги

5411 — продуктові магазини та супермаркети

5499 — інші продовольчі точки (спеціалізовані магазини, ринки, автомати)

5912 — аптеки

5942, 5994 — книжки та друковані видання

8398 — благодійні організації

9402 — поштові послуги.

Чи можна витратити 1000 грн на продукти

У Мережі активно обговорюють, куди можна витратити кошти «зимової підтримки» та шукають лазівки, як обійти правила.

Реклама

Наприклад, у пошуку Google українців найчастіше цікавить, чи можна витратити 1000 грн на продукти в супермаркетах «Сільпо» та «АТБ», піти на ці кошти в кіно чи витратити їх у «Макдональдсі».

Користувачі соцмережі Threads розповідають про те, як гроші вдалося витратити нібито не за призначенням. Утім, існує чіткий перелік, куди можна витрати «зимову підтримку». Водночас багато хто розповідає, що спрямував кошти на допомогу українській армії.

Часто українці скаржаться, що знайти, де розрахуватись 1000 грн, важко: мовляв комунальні послуги сплачує орендар, витратити кошти в супермаркеті не вдається, і якщо раніше гроші з картки «Національний кешбек» можна було витрачати на широкий перелік послуг, то від 22 листопада його скоротили, щоб синхронізувати із «зимовою підтримкою».

Найбільше дівчата шукають поради, як зробити замовлення на сайтах «Мейкап», «Єва» або «Маудау», щоб розрахуватися «зимовою тисячею». Вони стверджують, що таким чином купляють косметику, побутову хімію та інші товари.

Реклама

«Замовила посилку з Мейкапа на УкрПошту накладеним платежем, розрахувалася зимовою 1000», — написала користувачка Ліза.

Тим часом прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що в рамках програми «зимова підтримка» заявки на отримання 1000 гривень вже подали понад 14 мільйонів українців. Кошти вже отримали 3,5 млн людей, які вже витратили 473 млн гривень.

За її словами, найбільше українців перераховують гроші на оплату комунальних послуг (80%), також у топі витрат книжки, аптеки і донати на Сили оборони.