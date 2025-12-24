“Зимова тисяча”: українці мають останній шанс оформити підтримку від держави

Зимова тисяча / © ТСН

Останній день зимової тисячі — саме сьогодні, 24 грудня, українці мають останній шанс оформити цю підтримку від держави.

Вже на цю чергову грошову ініціативу президента, яка стартувала в середині листопада, подались 18 мільйонів українців, йдеться в сюжеті ТСН.

Оформити її можна в застосунку «Дія» або у відділеннях Укрпошти.

Щоб отримати одноразову грошову допомогу на зимовий період, коли витрати у громадян зростають, людина на момент цього оформлення має перебувати на території України.

Зимова підтримка / © ТСН

Гроші після заявки в «Дії» нараховуватимуться на картку «національного кешбеку». Витратити їх можна на комунальні послуги, товари чи ліки українського виробництва, поштові послуги, книги або задонатити на ЗСУ. За дітей окремі заявки заповнюють їхні батьки.

Якщо тисячу зимової підтримки оформлювати у відділеннях Укрпошти, там витратити гроші можна лише на комуналку, товари, що продаються на пошті, або благодійність.

Головне, після отримання так званої чергової «тисячі зеленського», витратити її до кінця червня 2026-го — потім гроші згорять.