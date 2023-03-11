Зйомки для Playboy та OnlyFans: українська модель ню у відвертому інтерв'ю розповіла про роботу за кордоном (фото 18+)

Модель з Рівного розповіла про зйомки для Playboy та OnlyFans, про секс з фотографами та пропозиції знятися в порно.

Мистецтво інтегрувалося до умов, які диктує сучасний світ та завдяки формі розповідає про зміст. Так відбулося і з еротичною фотографією. В сучасному світі моделям, які знімаються оголені, нерідко пропонують секс за гроші, зйомки в порно та продажу свого еротичного контенту на OnlyFans.

ТСН.ua поспілкувався з ню-моделлю та розпитав у неї про роботу, зйомки дорослого контенту для Playboy, про порно та секс із фотографами.

Профайл моделі

Мене звати Катя, мені 27 років. Родом я з Рівного, але з 2013 року живу за кордоном. Спочатку я була у Варшаві, де я і зараз, до речі, але збираюся переїжджати до Іспанії. Мені там більше підходить клімат. Плюс я знаю іспанську і планую там влаштуватися на роботу перекладачем — я знаю п’ять мов.

Я переїхала до Польщі, бо мої батьки вирішили, що мені треба навчатися за кордоном. Крім того, я виграла безкоштовне навчання на факультеті журналістики. Але провчилася я тільки три роки, далі мені “не пішло”. Я більше хотіла працювати. Тому почала займатися моделінгом. Раніше зйомки були для мене постійною професією, але зараз це більше хобі. Я знімаюся, якщо є цікава ідея, або якщо високо оплачується.

Фото: Inst.: kathe_rinee_

Про першу ню-зйомку

Взагалі, перша ню-зйомка у мене була ще в Україні. Пам’ятаю, що я тоді за неї заплатила — дуже хотіла собі голі фотографії. Мені завжди подобалося жіноче тіло, який вигляд воно має. Потім я вже зареєструвалася на польському сайті, мені почали писати фотографи, пропонували брати участь у воркшопах. У мене тоді було по дві-три фотосесії в день. Це було дуже виснажливо. Я знімалася в різних країнах, але крім аеропортів і студій нічого не бачила.

В Україні дуже розвинута фото-індустрія. Так само як і в Польщі. Наприклад, в Києві існує багато крутих фотостудій. Та і дівчата гарніші — що з України, що з Польщі — і тому, напевно, саме в цих країнах так розвинулася індустрія.

Зйомки для чоловічих журналів

Я завжди хотіла бути на обкладинці Playboy. Мені дуже це подобалося. Жіноче тіло гарне. Якщо фотосесію якісно зробити, не вульгарно, хто б не хотів бачити себе на обкладинці всесвітнього журналу?

На сьогодні мої фотографії опубліковані в журналі Men's Health та Playboy. Також була запланована зйомка для Maxim, але вона відмінилася.

Взагалі, публікація в таких виданнях вимагає багато часу. Коли я опублікувалася в Playboy перший раз, фотограф, з яким співпрацювала, вислав їм на розгляд мої фотографії й ми з ними спілкувалися щонайменше півроку. Після того, як світлини були узгоджені, мене опублікували в польському Playboy.

Зазвичай, краще співпрацювати з фотографами, у яких вже був досвід публікації в таких виданнях. Їх краще знають, тому вони можуть домогтися якогось кращого місця в журналі. З погляду механіки дій, то спочатку фотограф проводить фотосесію, потім відбирає найкращі кадри та редагує їх, вже після цього, за бажанням, він може відправити їх в ті чи інші видання.

Фотографії для таких журналів мають певні критерії. Вони не візьмуть світлини, на яких модель повністю оголена. Найбільше їм підходять фото в білизні чи з прикритими частинами тіла. Головне, щоб ці фото були автентичними.

Я дуже соромилася під час першої зйомки. Я не знала, як стати, куди покласти руки, як повернути лице. Але, якщо чесно, це все зникло буквально через декілька місяців, оскільки я постійно практикувалася та вивчала нові пози. Зараз мені набагато важче фотографуватися в одязі, чим без нього.

Скільки платять за ню-зйомки

За будь-які зйомки практично завжди платять. Це ж стосується і воркшопів — вони також приносять прибуток. Все залежить від місця, в якому ти будеш публікуватися. Якщо це якийсь журнал, вони самі кажуть твою ставку — зазвичай це від 300 до 1300 євро.Фотограф окремо отримує свою частину. На воркшопах можна заробити 300 євро за день. Чеський Playboy заплатив за фотографії 1500 євро. Але ці гроші також ділять з фотографом.

OnlyFans та порно

Зараз мені постійно пропонують зйомки для OnlyFans. Це стало дуже популярним явищем, але, чесно кажучи, я не хочу, щоб хтось заробляв на моїх світлинах. У мене була сторінка на цьому сервісі під час активної фази ковіду в 2020 році. Тоді я вела її приблизно три місяці, “набила” собі десь 300 підписників.

OnlyFans — це дуже важка робота, оскільки потрібно в день публікувати не менше чотирьох фотографій та відео, створених у різних, цікавих локаціях, спілкуватися з “клієнтами”. Але гроші це приносить непогані — за цей термін я заробила орієнтовно сім тисяч доларів. Проте сервіс забирає собі 20% твого прибутку.

Но мені не подобається там публікуватися, оскільки дуже багато тих, хто може експлуатувати твої світлини та відео. Вони їх завантажують на свої пристрої та потім створюють собі сторінки, де публікують твій же контент. І заробляють на цьому.

Мені також пропонували зйомки в порно. Смішно сказати, але за 500 доларів. Скоріш за все, це була студія з Чехії, бо у них ця галузь там доволі активно розвивається. 500 доларів там платили за секс з хлопцем, 300 — за секс з дівчиною та 700 — якщо ти будеш використовувати якісь додаткові предмети. Там плату більше отримують тільки моделі, які відомі в порноіндустрії. Однак, напевно, кожна з них починала з невеликих грошей.

Але я б знялася за 500 тисяч євро. З одним партнером чи партнеркою.

Секс з фотографами

Фотографи часто пропонують моделям секс. Але тільки непрофесіонали. Зазвичай ти приходиш на зйомку, де ти не сам на сам з оператором. Там також є асистент, гример, власник студії.

Але деякі фотографи можуть писати вже після зйомки. У мене один раз була така ситуація з оператором із Польщі. Він просто мені сказав, що “я маю з ним переспати, оскільки це мій єдиний шанс пробитися в цьому житті”. Але потім я дізналася, що такі ж ситуації з цим фотографом були й в інших моделей. Деякі з них подавали свої заяви на нього до поліції.

Про сексуалізацію жіночого тіла та сексуальність

Кожна професія — це професія. Якщо я позую оголеною, це не каже про те, що я буду розсувати ноги та робити незрозуміло що і незрозуміло з ким. Я намагаюся проявляти свою внутрішню сексуальність через загальну складову.

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