Житель Одеси здав росіянам позиції воїнів ЗСУ: він шокував поясненням і поплатився

Суд покарав чоловіка через державну зраду / © pixabay.com

В Одесі до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна засудили чоловіка, який здав РФ позиції воїнів ЗСУ.

Про це йдеться у вироку Київського районного суду м.Одеси від 9 жовтня 2025 року.

За даними суду, житель Одеси 22 серпня 2022 року передав росіянам місце дислокації військових ЗСУ. У матеріалах суду вказано, що там дійсно перебували захисники України.

На суді чоловік провину заперечив та заявив, що йому було невідомо, що його «знайомий» з РФ працює на російські спецслужби і вони нібито просто «спілкувались». Житель Одеси пояснив, що його нібито обурило те, що «військові перебували занадто близько до цивільних», проте до поліції він не звертався через нібито активістів, які раніше повідомляли про його дописи у СБУ.

У судових матеріалах є переписка чоловіка з російським агентом, у якому вони відверто обговорюють те, що житель Одеси часто скидає окупантам місця дислокації ЗСУ. Українець також заявляє, що хоче зробити фото позиції «до та після» (ймовірно обстрілу — ред.)

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч.2 ст. 111 КК України - державна зрада. Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Нагадаємо, в Україні до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна засудили військового, який за 2 000 грн здавав росіянам місця дислокації ЗСУ.