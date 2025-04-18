Жителька Кривого Рогу шокувала пережитим під час атаки: "Це другий день народження"

Жителька Кривого Рогу Світлана, яка пережила ракетну атаку / © Сніданок з 1+1

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Жителька Кривого Рогу Світлана, яка пережила ракетну атаку 4 квітня, поділилася подіями того дня. Жінка дивом врятувалася буквально за день до свого дня народження та зустрічі з чоловіком-військовим, якого відпустили на день додому.

Про це Світлана розповіла у спецефірі «Сніданку з 1+1» з Кривого Рогу.

Жителька Кривого Рогу розповіла про день російської атаки на місто. Жінка саме відвідувала б’юті-форумі.

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«Відповідно, це був такий захід, на якому було більше 60-ти дівчат. Ми зібралися для того, щоб обмінятися інсайтами, надихнутись і, відповідно, здобути, зарядитись. І коли закінчився захід, всі роз’їхались. А в мене 5 квітня дня народження, і я випадково дізналась, що мій чоловік-військовослужбовець планує приїхати, його відпустили на один день, і це мав бути сюрприз», — переповіла події Світлана.

Вона сіла до авто і затрималась на місці, бо зателефонувала чоловікові, аби спланувати їхній день разом. Жінка зізнається, що дуже хвилювалася, адже не знала, як краще провести єдиний день із чоловіком, з яким вони бачаться дуже рідко — чи кудись із ним поїхати, чи зібрати рідних у себе.

Під час розмови подружжя стався «приліт».

«І коли я говорила, я в цей момент, знаєте, нахилала свою штанину від брюк. І в цей момент відбувся спочатку звук, і я почала кричати чоловіку, що «приліт». І в цей момент на мене полетіло скло, тому що я вже потім дізналась, що це був касетний боєприпас. І відповідно оці всі звуки були не одномоментно, як від вибуху», — поділилася Світлана пережитим.

Вона додала, спершу був вибух, а потім різкі удари. Все відбулося дуже швидко. Жінка відчула, що на неї посипалося розбите скло і почала тексти кров.

«Я відчула, що в мене почала бігти кров, і я йому (чоловікові — ред.) почала кричати, в мене ще був навушник, і це також допомогло. І ми почали кричати: «Жива, розмарин, „швидка“, кров з голови, не знаю, що зі мною», — розповіла Світлана.

Її авто перетворилося на решето і не підлягає відновленню.

«І коли мій брат і чоловік поїхали до машини забирати її, вони сказали: «Ти народилася в сорочці, це реально твій другий день народження». Тому що повністю над водійським сидінням пробиті в трьох місцях наскрізні. І ми, коли два дні тому поїхали до авто, знайшли такі невеличкі металеві предмети, якими було сидіння все в решето», — розповіла криворіжанка.

Вона додала, що якби в цей момент сиділа рівно і не нахилилася, якби не розмовляла з чоловіком, все могло бути значно гірше. Чоловік швидко почав телефонувати і викликати «швидку».

«Я вийшла. Біля мого авто, на жаль, лежали люди. Бігли люди поранені. Була сонячна взагалі погода, але стояв пил, всі кричали «повторні виходи», і ми почали тікати. Я прихилилась і почали бігти», — розповіла Світлана.

Нагадаємо, 4 квітня російські війська атакували Кривий Ріг балістикою і влучили в житловий квартал, зокрема й по дитячому майданчику. Загинуло 20 людей, серед яких опинилися й діти, ще дестяки зазнали поранень.