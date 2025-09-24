- Дата публікації
Житло для українців, що повернуться з Польщі: демограф різко відреагував на ідею Верещук
Демограф наголосив, що подібні ініціативи дискримінують тих людей, які не їхали за кордон.
Демограф Олександр Гладун розкритикував ідею Ірини Верещук, яка пропонує забезпечувати житлом тих українців, які повернуться з-за кордону.
Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.
Демограф зазначив, що зараз в Україні є багато внутрішніх переселенців, які не мають власного житла.
«Допомогу від держави повинні отримувати всі, хто її потребує. І тут неважливо — проживає людина за кордоном і має намір повертатися, чи вона проживає в Україні, адже у нас є величезна кількість ВПО. І щойно почнуть допомагати тим, хто повертається з-за кордону — це стане певною дискримінацією тих, хто перебуває в Україні і весь час потребує житла, гуманітарної, медичної та соціальної підтримки. Я не розумію, навіщо ділити людей на дві категорії», — зазначає Олександр Гладун.
Він додав, що ті українці, які перебувають тут, четвертий рік працюють, роблять внесок в економіку, а інші люди просто прожили понад три роки за кордоном.
