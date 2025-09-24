Житло для українців, що повернуться з Польщі: демограф різко відреагував на ідею Верещук

Олександр Гладун

Демограф Олександр Гладун розкритикував ідею Ірини Верещук, яка пропонує забезпечувати житлом тих українців, які повернуться з-за кордону.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

Демограф зазначив, що зараз в Україні є багато внутрішніх переселенців, які не мають власного житла.

«Допомогу від держави повинні отримувати всі, хто її потребує. І тут неважливо — проживає людина за кордоном і має намір повертатися, чи вона проживає в Україні, адже у нас є величезна кількість ВПО. І щойно почнуть допомагати тим, хто повертається з-за кордону — це стане певною дискримінацією тих, хто перебуває в Україні і весь час потребує житла, гуманітарної, медичної та соціальної підтримки. Я не розумію, навіщо ділити людей на дві категорії», — зазначає Олександр Гладун.

Він додав, що ті українці, які перебувають тут, четвертий рік працюють, роблять внесок в економіку, а інші люди просто прожили понад три роки за кордоном.

